Golderträge in Minen gehen zurück

Bei den zehn größten Goldminen in Kanada geht bei den meisten die Goldproduktion zurück.

Im zweiten Quartal 2023 haben die zehn größten Goldminen Kanadas im Vergleich zum Vorjahresquartal fünf Prozent weniger Gold produziert. Dies entspricht rund 912.000 Unzen weniger. Die größte Goldmine in Kanada ist die Malartic Mine von Agnico Eagle. Platz zwei und drei gehen ebenfalls an Agnico Eagle für die Minen Detour Lake und Meadowbank. Es gibt übrigens ein Royalty-Unternehmen, Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ -, das über eine gewichtige Position im Portfolio verfügt. Es handelt sich um eine fünfprozentige Netto-Lizenzgebühr für die Malartic-Mine von Agnico Eagle. Im zweiten Quartal 2023 konnte Osisko Gold Royalties, konzentriert auf Nordamerika, Einnahmen von gut 51 Millionen US-Dollar generieren. Die Malartic-Mine konnte kürzlich die siebenmillionste Unze Gold seit dem Start der kommerziellen Produktion verzeichnen.

In der Detour Lake Mine von Agnico Eagle, der zweitgrößten Goldmine Kanadas, ging die Goldproduktion im zweiten Quartal um zirka 14 Prozent zurück, die Gehalte waren niedriger. Auch in der Meadowbank-Mine und in der Meliadine-Mine von Agnico Eagle war die Produktion rückläufig. Weitere große Goldminen in Kanada sind die Brucejack-Mine von Newcrest. Auch hier fiel die Goldproduktion um 11 Prozent geringer aus als im Vorjahresquartal. Ebenso musste die sechstgrößte Mine, die LaRonde-Mine, in der gleichen Zeit eine um 13 Prozent geringere Produktion verzeichnen, Grund waren ebenfalls geringere Goldgehalte. Ähnlich erging es auch der Porcupine-Mine von Newmont (12 Prozent weniger) und der Marcassa-Mine von Agnico Eagle.

Da freuen sich Gesellschaften wie beispielsweise Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ -, wenn Produktionsrekorde vermeldet werden können. Calibre Mining zählt zu den erfolgreichen mittelgroßen Goldproduzenten, ist auf Nord- und Südamerika ausgerichtet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -) und Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

China dominiert bei der Produktion der Lithium-Ionen-Batterien Servitex will Wäscherei- und Hotelbranche mit RFID-Technologie revolutionieren