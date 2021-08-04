Goldexplorer vor dem nächsten Level: Vorbereitungen für Goldbohrprogramm laufen!

Die kanadische Avanti Gold Corp. (CSE: AGC; Deutschland: X370) meldet deutliche Fortschritte bei den Vorbereitungen für den Explorationsstart auf ihrem Goldprojekt Misisi in der Demokratischen Republik Kongo. Nach einem Führungswechsel, einer deutlich aufgestockten Finanzierung und einer umfassenden Vor-Ort-Mission arbeitet das Unternehmen darauf hin, im ersten Quartal 2026 ein rund 15.000 Meter umfassendes Bohrprogramm zu beginnen. Das Misisi-Projekt beherbergt laut Avanti kanadischen Standards entsprechende, geschlussfolgerte Ressource von 3,1 Mio. Unzen Gold mit durchschnittlich 2,37 g/t Gold und umfasst mehrere bereits definierte Zielzonen auf insgesamt 133 km² Lizenzfläche.

Avanti Gold hatte zum 30. September 2025 ein neues Managementteam eingesetzt und im Anschluss eine Privatplatzierung in Höhe von 25 Mio. CAD abgeschlossen, was unserer Ansicht nach klar das große Interesse des Marktes am Unternehmen und seinem Projekt demonstriert. Auf dieser Basis richtet das Unternehmen den Fokus nun auf die Wiederaufnahme der Explorationsaktivitäten auf dem Misisi-Goldprojekt im Osten der DR Kongo.

