GoldHaven identifiziert 10 weitere epithermale Goldziele in den Projekten Alicia und Roma im Bezirk Maricunga in Nordchile

Vancouver, British Columbia – 17. November 2021 – GoldHaven Resources Corp. (CSE: GOH) (OTCQB: GHVNF) (FWB: 4QS) (GoldHaven oder das Unternehmen) hat auf den Projekten Alicia und Roma 10 weitere Explorationsziele für eine epithermale Gold- +/- Silbermineralisierung ermittelt. GoldHaven verfügt nun über insgesamt 12 vorrangige Ziele innerhalb eines ausgeprägten regionalen Strukturtrends in Nordwest-Südost-Richtung im Streichen der Lagerstätte Salares Norte von Gold Fields (5,2 Millionen Unzen Goldäquivalent1, derzeit im Bau), die 30 bis 35 km nordwestlich liegt.

Patrick Burns, VP Exploration von GoldHaven, sagt dazu: GoldHaven hat eines der erfahrensten Teams in der Edelmetallexploration in Südamerika aufgebaut; alle Mitglieder verfügen über umfangreiche Erfahrung im Goldgürtel Maricunga. Die Ermittlung dieser 10 epithermalen Ziele bei Alicia und Roma erhöht das Potenzial für eine große Entdeckung.

Die Feldteams führen derzeit weitere Explorationsarbeiten in den beiden zuvor gemeldeten hydrothermalen Alterationszonen mit anomalen Indikatorelementen durch, die das Potenzial für das Auffinden von nahegelegenen und tieferen Gold- und/oder Silberzielen in diesen Bereichen anzeigen.2

Neu abgegrenzte Ziele

Die 10 neuen Ziele wurden auf Grundlage von günstigem Muttergestein (dazitische-andesitische Vulkankuppeln), einer günstigen Alterationsmineralogie (opaline und Siliziumdioxid-Alunit-Kaolinit-Mineralgesellschaften) und geochemischen Anomalien in Gesteins- und Bodenproben ermittelt. Die neu identifizierten Ziele haben Ausmaße von einigen hundert Metern im Durchmesser bis zu maximal 2.500 Meter Länge mal 750 Meter Breite (Alicia Sur/South), wobei sich einige über eine Fläche von mehr als einem Quadratkilometer erstrecken (siehe Abbildungen 1, 2 und 3).

Zuvor identifizierte, durch Bohrungen abgegrenzte Ziele

Die Bohrungen ALSAR-21-001 und RMSAR-21-002 liefern eine überzeugende Alterationsmineralogie und Indikatorelementanalysen, die laut Interpretation ein distales epithermales Goldmilieu repräsentieren und weitere Explorationen rechtfertigen.2 Zusätzliche Explorationsarbeiten, die GoldHaven bei Roma und Alicia absolviert hat, beinhalteten Feldkartierungen und geochemische Probenahmen (aus Gestein, Boden und Schutt) entlang der neu errichteten Bohrzugangsstraßen und in Schlüsselbereichen der bereits bestehenden geochemischen Oberflächenraster. Ziel war es, die Zielstandorte in diesen beiden neuen hydrothermalen Alterationszonen genauer zu bestimmen (Abbildungen 1 und 2). Im Rahmen des Winterexplorationsprogramms sind mechanische Schürfgrabungen geplant.

Auf den drei anderen Projekten des Unternehmens – Valle, Condor und Jacqueline, die sich auch im Bezirk Maricunga befinden – sind ebenfalls Arbeiten geplant.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62698/GOH-NR-10_Targets-Nov17_21_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Geologie und Ziele in den Prospektionsgebieten Roma North und Roma South.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62698/GOH-NR-10_Targets-Nov17_21_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Geologie und Ziele im Prospektionsgebiet Alicia North.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62698/GOH-NR-10_Targets-Nov17_21_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Geologie und Ziele im Prospektionsgebiet Alicia South.

Das auf die Projektgenerierung ausgerichtete Programm des Unternehmens wird fortgesetzt; weitere Informationen werden bereitgestellt, sobald diese verfügbar sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Daniel MacNeil, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat alle technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung gelesen und genehmigt.

Quellenangaben

1 Jamasmie, C., 2019. Gold Fields Salares Norte project in Chile granted environmental permit. 18. Dezember 2019, 9:29 Uhr. Exploration Intelligence Latin America Gold Silver. www.mining.com/gold-fields-salares-norte-project-in-chile-granted-environmental-permit/

2 GoldHaven-Pressemeldung vom 6. Oktober 2021. goldhavenresources.com/news-releases/goldhaven-discovers-two-hydrothermal-alteration-zones-by-initial-drilling-at-alicia-and-roma-gold-projects-in-the-maricunga/

Über GoldHaven Resources Corp.

GoldHaven Resources ist ein kanadisches Edelmetallexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung aussichtsreicher Goldprojekte im Goldgürtel in Zentral-Neufundland (Kanada) und im Goldgürtel Maricunga (Chile) konzentriert. Alle Konzessionsgebiete verfügen über ein großes Entdeckungspotenzial und alle Konzessionsgebiete in Chile sind für Bohrungen aufgeschlossen. GoldHaven besitzt derzeit die Projekte Pat’s Pond und ONeill, die etwa 228 Quadratkilometer an Mineralkonzessionen in Neufundland, Kanada, umfassen. Das Unternehmen hält außerdem sieben chilenische Projekte; Rio Loa, Coya, Roma, Alicia, Condor, Jacqueline und Valle mit einer Fläche von ca. 251 Quadratkilometern. Viele befinden sich in unmittelbarer Nähe zu bekannten Entdeckungen oder großen Edelmetallminen, darunter Salares Norte (Gold Fields), Esperanza (TDG), La Coipa (Kinross), Cerro Maricunga (Fenix Gold), Lobo Marte (Kinross), Volcan (Volcan), Refugio (Kinross/Bema), Caspiche (Goldcorp/Barrick), Cerro Casale (Goldcorp/Barrick).

Für das Board of Directors

Daniel Schieber

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bonn Smith

Head of Business Development

www.goldhavenresources.com

bsmith@goldhavenresources.com

Büro: (604) 638-3073

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE – Canadian Securities Exchange – als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen – einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 – stehen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der beabsichtigten Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, der möglichen Übernahme der Projekte, der Erwartung des Unternehmens, dass es bei der Umsetzung seiner Geschäftspläne erfolgreich sein wird, sowie der voraussichtlichen Geschäftspläne und des Zeitplans für zukünftige Aktivitäten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise gekennzeichnet durch Wörter wie: glaubt, wird, erwartet, antizipiert, beabsichtigt, schätzt, plant, kann, sollte, potenziell, geplant oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden oder werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Investoreninteresse ausreicht, um das Angebot abzuschließen, und dass der Erhalt aller notwendigen behördlichen oder unternehmerischen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot und der Zuteilung, dass das Investoreninteresse an zukünftigen Finanzierungen bestehen wird, dass die Fundamentaldaten des Marktes zu einer anhaltenden Nachfrage nach Edelmetallen und entsprechenden Preisen führen werden, dass alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zustimmungen im Zusammenhang mit der zukünftigen Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens rechtzeitig vorliegen, dass Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen für die Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens zur Verfügung stehen und dass das Unternehmen in der Lage ist, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze einzuhalten.

Das Unternehmen weist die Investoren darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich betrieblicher und technischer Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Mineralexplorations- und -erschließungsaktivitäten, tatsächlicher Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, der Schätzung oder Realisierung von Mineralreserven und Mineralressourcen, die Unfähigkeit des Unternehmens, die notwendige Finanzierung zu erhalten, die für die Durchführung seiner Geschäfte und Angelegenheiten, wie derzeit geplant, erforderlich sind, die Unfähigkeit, das Angebot abzuschließen, die Unfähigkeit des Unternehmens, endgültige Vereinbarungen in Bezug auf die Absichtserklärungen, die Gegenstand der Abtretung sind, abzuschließen, der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion, die Produktionskosten, die Investitionsausgaben, die Kosten und der Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, der Bedarf an zusätzlichem Kapital, zukünftige Edelmetallpreise, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der Finanzmärkte und der Nachfrage und des Marktpreises für Rohstoffe, mangelndes Interesse von Investoren an zukünftigen Finanzierungen, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die den Bergbau betreffen, Rechtsstreitigkeiten, die Unfähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen, Zulassungen oder Ermächtigungen zu erhalten, einschließlich der Börse, der Zeitpunkt und der mögliche Ausgang von anhängigen Rechtsstreitigkeiten, Umweltfragen und -verbindlichkeiten und Risiken in Zusammenhang mit Joint-Venture-Betrieben sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die im jüngsten Zwischenbericht des Unternehmens über die Geschäftsentwicklung und -analyse (Management’s Discussion and Analysis) offengelegt und bei bestimmten Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden.Alle vom Unternehmen in Kanada veröffentlichten Dokumente sind auf www.sedar.com verfügbar. Den Lesern wird dringend empfohlen, diese Unterlagen zu konsultieren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemeldung veröffentlicht werden bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GoldHaven Resources Corp.

Marla Ritchie

#2300 – 1177 West Hastings Street

V6E 2K3 Vancouver, BC

Kanada

email : marla@goldhavenresources.com

Pressekontakt:

GoldHaven Resources Corp.

Marla Ritchie

#2300 – 1177 West Hastings Street

V6E 2K3 Vancouver, BC

email : marla@goldhavenresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

