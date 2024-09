Goldman Sachs empfiehlt: Setzen Sie auf Gold

Anfang 2025 sieht Goldman Sachs den Goldpreis bei 2.700 US-Dollar je Feinunze.

Gold sticht als der Rohstoff hervor, bei dem das Vertrauen in kurzfristige Aufwärtsbewegungen am größten ist, so der globale Finanzdienstleister. Auch gibt Goldman Sachs für Gold eine Long-Trading-Empfehlung. Ängste über Staatsschulden, die bevorstehenden Zinssenkungen und US-Finanzsanktionen werden die Goldkäufe der Zentralbanken weiter anheizen. Im Portfolio steht Gold für einen bedeutenden Absicherungswert. Dass die USA als reichste Nation und größte Volkswirtschaft weltweit das meiste Gold besitzen, überrascht nicht. Jedoch ist das Gold nicht da, wo man es vermuten würde, nämlich bei der US-Zentralbank. Von den Medien hört man immer, dass die amerikanische Zentralbank das meiste Gold lagert. 8.133 Tonnen sollen es sein. Dieser Schatz liegt größtenteils in Denver, Fort Knox und West Point. Aus dem Rest werden Münzen geprägt.

Laut Aussage des Board of Governors of the Federal Reserve System besitzt die Federal Reserve seit 1934 kein Gold. Wie kann das sein? Der Goldbestand der USA enthält nicht das Gold, das „unter Vorbehalt“ bei den Federal Reserve Banken gelagert wird. Nun ist es so, dass jeder der Federal Reserve-Distrikte eine eigene Bank besitzt. 1934 übergab die Fed ihr gesamtes Gold im Austausch gegen Goldzertifikate, daher besitze sie kein Gold. Aufgrund des Gold Reserve Act von 1934 musste das Eigentum am gesamten Gold des Federal Reserve System an das Finanzministerium übertragen werden. Die dafür ausgestellten Goldzertifikate lauten auf US-Dollar. Doch nun in die Neuzeit und zu den internationalen Währungshütern: Anfang der 1990er und 2000er Jahre verkauften Zentralbanken Gold. Seit 2010 sind die Zentralbanken Nettokäufer von Gold. So wie heute Zentralbanken Gold lieben und anhäufen, so sollten sich auch private Anleger mit Goldinvestments absichern. Zu den gut aufgestellten Goldgesellschaften gehören Calibre Mining oder Fury Gold Mines.

Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ – ist ein mittelgroßer Goldproduzent, der sich auf Nord- und Südamerika fokussiert hat.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – ist in Nunavut und Quebec unterwegs. Beim Eau-Claire-Projekt konnten gerade mehr als 12 Gramm Gold je Tonne Gestein ausgemacht werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

