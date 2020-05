Goldminenunternehmen stark dank hohem Goldpreis

Seit November und besonders seit Mitte März ist es mit dem Goldpreis deutlich nach oben gegangen. Goldunternehmen profitieren.

Gold ist eine sichere Wertanlage. Gerade in der jetzigen Zeit, wo durch die Corona-Krise die Erholung der Weltwirtschaft Zeit braucht. Für die USA geht FED-Chef Jerome Powell davon aus, dass die Erholung bis ins Jahr 2021 dauern kann. In den USA sind die Industrieproduktion und auch der Einzelhandelsumsatz stark gefallen. Über Negativzinsen in den USA wird bereits diskutiert. Menschen mit Sparkonten müssen zusehen, wie ihr Vermögen schwindet.

Und auch davon profitiert der Goldpreis. Ebenso von einer gefürchteten Wiederaufnahme des Handelsstreits zwischen China und den USA. Die Aktienkurse vieler Goldgesellschaften sind daher seit Mitte März auch deutlich nach oben gegangen. So beispielsweise bei Skeena Resources oder Treasury Metals.

Skeena Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-bluestone-resources-skeena-resources-und-cardinal-resources/ – ist bei seinen Erschließungs- und Explorationsprojekten auf das Goldene Dreieck in British Columbia fokussiert. Die früher bereits produzierende Gold-Silber-Mine Eskay Creek steht dabei im Mittelpunkt. Daneben die ebenfalls früher produzierende Goldmine Snip.

Treasury Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/treasury-metals-viele-gruende-fuer-eine-neubewertung/ – konzentriert sich auf sein Goliath-Goldprojekt in Ontario. Jüngste Bohrergebnisse brachten bis zu fast 50 Gramm Gold je Tonne Gestein hervor.

Auch im Euroland steht es nicht zum Besten mit der Wirtschaft. Laut der Wachstumsprognose der EU-Kommission wird außer Italiens auch Deutschlands Konjunkturplus in 2020 unter der Ein-Prozent-Marke liegen. In allen anderen EU-Staaten wird das Ergebnis laut den Prognosen besser ausfallen. Die Auto- und Exportnation Deutschland hat es doch ziemlich getroffen. Anleger sollten sich mit einem gut gemischten Portfolio absichern. Dazu gehören auch Goldaktien.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und Treasury Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

