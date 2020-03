GoldMining – die wahrscheinlich beste Gold-Aktie auf dem Kurszettel!

Dieser Bullenmarkt wird GoldMining aus seiner massiven Unterbewertung führen und entsprechend den Fundamentaldaten bewerten, die deutlich über der derzeitigen Marktkapitalisierung liegen!

Egal wohin man schaut, die Märkte scheinen teilweise völlig außer Kontrolle zu sein. Während am Freitag die US-Börsen gegen Handelsende noch nach oben gezogen wurden und es nach einem versöhnlichen Wochenende aussah, kam dann doch noch eine Hiobsbotschaft vom Ölmarkt herein. Diese brachte das Fass buchstäblich zum Überlaufen.

OPEC lässt Ölpreis einbrechen!

Die OPEC, die mit Russland über eine Ölproduktion auf 1,5 Mio. Barrel pro Tag bis zum Jahresende verhandeln wollte, um einen Ölpreisverfall zu verhindern, scheiterte. Als Folge der fehlgeschlagenen Verhandlungen entschloss sich die OPEC stattdessen, mehr Öl zu fördern und brachte damit die Ölpreise mächtig zu Fall. Betriebswirtschaftlich total irrwitzig, dem Zusammenbruch der Öl-Nachfrage, bedingt durch Coronavirus und Handelsprobleme, mit einer Angebotsausweitung zu begegnen!!! Der darauffolgende, rund 30 %ige Ölpreis-Crash ließ natürlich die Aktienkurse flächendeckend in den Keller rauschen. Mit einem Ölpreis von zwischenzeitlich um die 30,- USD, notierte der Preis von mehr als 60,- USD je Barrel zu Jahresbeginn um mehr als 50 % tiefer.

Eine Spirale setzt sich in Gang!

Die Abwärts-Spirale, die sich in Gang setzte, zog trotz eines stabilen Goldpreises, der sogar kurzzeitig auf über 1.700,- USD je Feinunze explodierte, schlussendlich auch alle Rohstoffunternehmen mit nach unten. Alles wurde zu Geld gemacht!!! Die Rohstoffanalysten der Commerzbank bleiben allerdings cool und bezüglich des Goldpreises weiterhin extrem positiv gestimmt. Ihrer Meinung nach seien die Sorgen um das Coronavirus so groß, dass die Renditen weiter unter Druck blieben. „In einem derartigen Marktumfeld ist Gold als zinslose Anlage gefragt“, erklärte Rohstoffanalyst Carsten Fritsch. Die derzeitige Nachfrage sei extrem hoch, was sich nicht nur an vielen ausverkauften Goldmünzen, sondern auch hervorragend an den Gold-Fonds ablesen ließe, die zwischen Ende Januar und Ende Februar die am längsten andauernden Mittelzuflüsse erlebt hätten.

Zu Unrecht runtergeprügelte Aktien bieten unglaublich günstige Einstiegskurse!

Dieses regelrecht chaotische Umfeld an den Weltfinanzmärkten könnte sich für den antizyklischen Investor als hervorragende Einstiegschance erweisen. Denn wenn hervorragend aufgestellte Unternehmen wie GoldMining (WKN: A2DHZ0, Symbol: GOLD), die mit mehr als 23 Mio. Unzen Gold die größte Goldressource in einem einzigen Unternehmen vereinen, unternehmensweit nur noch mit etwa 6,70 USD je Unze Gold im Boden, beziehungsweise 14,70 USD je Unze in der hochwertigen ,gemessenen und angezeigten‘ Kategorie bewertet werden, sollte der weitsichtige Investor hellhörig werden. GoldMining hat mittlerweile wieder den Aktienkurs von Ende Dezember erreicht, als Gold noch rund 10 % tiefer als heute notierte und sich im Unternehmensportfolio zudem ein Projekt weniger befand!!!

GoldMining – groteske Bewertung im Verhältnis zu jüngsten Übernahmen!

Lesen Sie hier warum GoldMining im Verhältnis zu den jüngsten Übernahmen deutlich unterbewertet ist.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

