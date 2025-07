GoldMining Inc. unterstreicht das Engagement des Bundesstaates Alaska für kritische Infrastruktur zur Unterstützung des Whistler-Gold-Kupfer-Projekts von U.S. GoldMining

Vancouver, British Columbia – 29. Juli 2025 – GoldMining Inc. (das Unternehmen oder GoldMining) (- www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-exploration-program-at-sao-jorge-and-progress-at-the-rea-uranium-project/ – ) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) begrüßt die jüngste Ankündigung des Bundesstaates Alaska und der Alaska Industrial Development and Export Authority (AIDEA) bezüglich der Einreichung eines Genehmigungsantrags für das West Susitna Access Project (WSAP). Diese wichtige Infrastrukturinitiative wird ein erhebliches wirtschaftliches Entwicklungspotenzial im südlichen Zentralalaska erschließen, von dem das Whistler Gold-Kupfer-Projekt (Whistler-Projekt oder das Projekt) direkt profitieren könnte, das von U.S. GoldMining Inc. (U.S. GoldMining), einer 79-prozentigen Tochtergesellschaft von GoldMining, vorangetrieben wird.

Am 25. Juli 2025 gab AIDEA (hier) bekannt, dass sie beim US-Verteidigungsministerium einen Antrag auf eine Einzelgenehmigung für den Bau des WSAP gestellt hat, einer transformativen 78,5 Meilen langen geplanten Zufahrtsstraße durch den Matanuska-Susitna Borough (MSB) im südlichen Zentral-Alaska. Die WSAP soll an ein separates Straßenbauprojekt des Alaska Department of Transportation & Public Facilities angeschlossen werden, das eine 22 Meilen lange neue öffentliche und industrielle Straße westlich des bestehenden Straßennetzes vorsieht. Die WSAP würde die Flaggschiff-Gold-Kupfer-Lagerstätte von U.S. GoldMining mit der bestehenden Autobahn-, Eisenbahn-, Strom- und Hafeninfrastruktur im östlichen MSB verbinden, wo in den drei Städten Anchorage, Palmer und Wasilla eine große Zahl qualifizierter Arbeitskräfte lebt. Die WSAP wird ganzjährig öffentlichen Zugang zu derzeit abgelegenen staatlichen und privaten Grundstücken innerhalb des MSB sowie zu Gebieten ermöglichen, die für die Ressourcenerschließung vorgesehen sind, darunter das Whistler-Projekt.

Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte: Wir unterstützen und begrüßen die entschlossenen Maßnahmen des Bundesstaates Alaska und der AIDEA zur Förderung wichtiger staatlich geförderter Infrastrukturprojekte, die das Potenzial haben, die zukünftige Rohstoffgewinnung und langfristige wirtschaftliche Chancen zu erschließen, sagte Alastair Still, CEO von GoldMining. Diese Initiative ist ein klares Beispiel dafür, wie gezielte staatliche Infrastrukturinvestitionen als Katalysator für eine verantwortungsvolle Mineralienförderung dienen können. Als Mehrheitseigentümer von U.S. GoldMining erkennen wir den Wert des West Susitna Access Project für die Erschließung des Potenzials von Whistler, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Förderung von Investitionen und die Unterstützung des langfristigen Wirtschaftswachstums in Alaska. Angesichts der steigenden Kupfer- und Goldpreise und der Politik der Trump-Regierung zur Sicherung der heimischen Ressourcenversorgung glauben wir, dass dies der ideale Zeitpunkt ist, um ein US-amerikanisches Gold-Kupfer-Projekt wie das Whistler-Projekt voranzutreiben. Das Projekt ist gut positioniert, um von diesen günstigen Markt- und politischen Bedingungen zu profitieren, zumal es durch die kürzlich begonnene erste wirtschaftliche Bewertung und das bevorstehende Explorationsprogramm aktiv vorangetrieben wird.

Weitere Informationen zum Whistler-Projekt finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 2024 Updated Mineral Resource Estimate for the Whistler Project, South Central Alaska (Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Whistler-Projekt, Süd-Zentral-Alaska gemäß NI 43-101) mit Stichtag 12. September 2024, der unter dem Profil von GoldMining auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Qualifizierte Person

Tim Smith, P. Geo., Vice President Exploration von GoldMining, hat die Erstellung aller anderen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht, überprüft und genehmigt. Herr Smith ist auch eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Dank seiner disziplinierten Akquisitionsstrategie verfügt das Unternehmen nun über ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in der Ressourcenphase in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen hält außerdem 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 24,6 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen finden Sie unter www.goldmining.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Co-Vorsitzender

David Garofalo, Co-Vorsitzender

Alastair Still, CEO

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Aussagen) dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um alle Aussagen handelt, die keine historischen Fakten darstellen, umfassen unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seiner Projekte und der Projekte von U.S. GoldMining, der geplanten Arbeiten im Whistler-Projekt und der Entwicklung der vorgeschlagenen Infrastruktur durch den Bundesstaat Alaska im Zusammenhang mit diesem Projekt und enthalten häufig Wörter wie voraussichtlich, beabsichtigen, planen, werden, würden, schätzen, erwarten, glauben, potenziell und Variationen dieser Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, die sich als unrichtig erweisen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbundenen Risiken, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltrechtlichen Vorschriften, soziale, genehmigungsrechtliche und lizenzrechtliche Angelegenheiten, die Unfähigkeit, Arbeitsprogramme wie erwartet abzuschließen, die Möglichkeit, dass sich die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt aufgrund weiterer Planungen oder aus anderen Gründen ändern, sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese Risiken sowie weitere Risiken, einschließlich derjenigen, die in GoldMinings jüngstem Jahresinformationsformular und anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Erstellung dieser zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als zutreffend erweisen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

U.S. GoldMining Inc.

Alastair Still

301 Calista Court

AK 99518 Anchorage

USA

email : info@usgoldmining.us

