GoldMining veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

Vancouver, British Columbia – 7. November 2023 – GoldMining Inc. (das „Unternehmen“ oder „GoldMining“) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ – freut sich, die Veröffentlichung seines ersten Nachhaltigkeitsberichts bekannt zu geben. Dieser Bericht stellt den Ansatz und die Leistung des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeitsinitiativen dar und umreißt die Nachhaltigkeitsstrategie und die Ziele für die Zukunft.

2022 Nachhaltigkeitsbericht Highlights

– Die starke Erfolgsbilanz des Unternehmens im Bereich Gesundheit und Sicherheit wird durch die Tatsache belegt, dass es keine Verletzungen durch medizinische Hilfe, Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten oder Todesfälle gibt.

– 250 Stunden Gesundheits-, Sicherheits- und Notfalltraining für unsere Mitarbeiter.

– GoldMining konzentriert sich auf das Recycling von Wasser, das an aktiven Explorationsstandorten verwendet wird, und erreichte eine Recyclingrate von 99 %.

– 100%ige Rekultivierung von Flächen, die von aktiven Bohrkampagnen betroffen waren, und Anpflanzung von 500 Bäumen lokaler Arten in unserem Projekt São Jorge in Brasilien.

– Engagement für lokale Interessengruppen: 100 % der Mitarbeiter vor Ort, davon 68 % aus den umliegenden Gemeinden, wurden im Land eingestellt.

– Das Unternehmen legt seit langem Wert auf Vielfalt und Integration: 43 % der Führungskräfte und des Senior Managements sind weiblich, und im Aufsichtsrat des Unternehmens sind 50 % Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft vertreten.

Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, erklärt: „Nachhaltigkeit, insbesondere der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt und unseren Gemeinden, ist ein Kernprinzip unserer Geschäftstätigkeit und bildet die Grundlage unserer Strategie, da wir die Exploration und Förderung mehrerer unserer wichtigsten Liegenschaften beschleunigt haben, um uns für ein außergewöhnliches Wachstum zu positionieren. Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung unseres Portfolios an Gold- und Gold-Kupfer-Liegenschaften in Nord- und Südamerika bin ich besonders stolz darauf, unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen. Mit diesem Bericht können wir unser fortwährendes Engagement für die Umwelt, unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinden und unseren hohen Standard bei der Unternehmensführung unter Beweis stellen. Außerdem können wir damit unseren Stakeholdern unsere Nachhaltigkeitsziele für die Zukunft mitteilen.“

Der Nachhaltigkeitsbericht orientiert sich an der Wesentlichkeitsprüfung des Unternehmens, um ein besseres Verständnis der für unser Geschäft relevanten Nachhaltigkeitsthemen zu erlangen, und stellt Nachhaltigkeitsziele vor, die sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientieren. Das heißt, GoldMining setzt sich für verantwortungsvolle Explorationspraktiken ein, die den Schaden für die Umwelt minimieren und einen gemeinsamen Wert für die lokalen Gemeinschaften schaffen, in denen wir tätig sind.

Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht ist auf der Website des Unternehmens unter www.goldmining.com verfügbar. Bei Fragen zum Nachhaltigkeitsbericht wenden Sie sich bitte an info@goldmining.com.

Über GoldMining Inc.

Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert das Unternehmen heute ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt auch mehr als 21 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,8 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 16,6 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Co-Vorsitzender, David Garofalo, Co-Vorsitzender

Alastair Still, CEO

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze („zukunftsgerichtete Aussagen“) dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, gehören unter anderem Aussagen über die Strategie und die Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich der inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit Regierungs- und Umweltvorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings Jahresinformationsblatt für das am 30. November 2022 zu Ende gegangene Jahr und in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

