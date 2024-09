Goldmünzen aus Bulgarien

Immer wieder werden alte Goldmünzen gefunden, diesmal in Bulgarien.

1.500 Jahre alt sind die Goldmünzen, stammen aus dem Byzantinischen Reich und wurden nun von Archäologen entdeckt. Der Fund befand sich in einem Haus, das sogar noch ältere Goldmünzen enthielt, die sich auf die Zeit des byzantinischen Kaisers Justinian des Großen datieren lassen. Gold ist nun mal unvergänglich. Die 1.500 Jahre alten Münzen wurden, was ungewöhnlich ist, in einem Haus aus dem 10. Jahrhundert in Debnevo, Bulgarien entdeckt. Also mussten die Bewohner des Hauses diese Münzen aufbewahrt haben, vielleicht als Erbe. Schließlich waren die goldenen Schätze rund 400 Jahre älter als das Haus. Nach einem Brand war das Haus verlassen worden und die Goldmünzen wurden eventuell einfach vergessen. Auf der Vorderseite der Münze ist der Kaiser abgebildet und auf der Rückseite die Siegesgöttin. Weil das Haus auf den Resten eines frühbyzantinischen Gebäudes errichtet war, vermuten die Archäologen, dass die Eigentümer des Hauses sie aufbewahrten. Denn wie jeder weiß, sind Goldmünzen wertvoll.

Auch heute werden Wertsachen, Geld, Gold oder Schmuck versteckt. Ein möglichst sicheres, ungewöhnliches Versteck zu finden, ist sicher nicht einfach. Und es gibt ja auch noch die Metalldetektoren. Im Garten vergraben oder im Haus einmauern, immer wieder tauchen versteckte Schätze auf. Ob unter dem Fußboden oder im doppelten Boden eines Wandschranks, Sicherheit sollte wichtiger sein. Da die Lagerung von Edelmetallmünzen oder -barren lieber professionell erfolgen sollte, damit aber nicht umsonst ist (Schließfach), können Edelmetallfreunde auch an den Werten der Unternehmen in Form von Aktien teilhaben.

Gold sowie Platinmetalle produziert Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -, die Liegenschaften befinden sich in Südafrika und in den USA. Auch Batteriemetalle sind auf dem Schirm des Unternehmens.

Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ – besitzt die Minen Cabaçal (Kupfer, Gold Silber) und Santa Helena (Kupfer, Gold, Silber und Zink) in Brasilien. Das Bohrprogramm läuft erfolgreich.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -).

