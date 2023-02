Goldnachfrage in 2022 auf neuem Jahrzehnthoch

Das World Gold Council hat wieder die neuesten Daten zum Goldmarkt veröffentlicht.

Um 18 Prozent stieg die Goldnachfrage im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr an. 4.741 Tonnen Gold wurden 2022 nachgefragt, so viel wie seit 2011 nicht mehr. Verantwortlich dafür waren unter anderem die Zentralbanken. Diese haben rund doppelt so viel Gold wie in 2021 zugekauft, ein neues 55-Jahre-Rekordhoch. Auch eifrig beim Gold zugelangt haben die Käufer von Münzen und Barren, vor allem in Europa und speziell in Deutschland. Dadurch wurde sogar die schwächere Nachfrage in China ausgeglichen. Zugleich haben sich die ETF-Abflüsse verlangsamt. Corona-Beschränkungen in China sorgten für einen Rückgang der dortigen Schmucknachfrage. In diesem Sektor könnte es dort zu einem Nachholbedarf kommen. Insgesamt verzeichnete die Schmucknachfrage einen Rückgang von drei Prozent im letzten Jahr.

Auf der Angebotsseite gab es einen Anstieg im Vorjahresvergleich um zwei Prozent auf 4.755 Tonnen Gold. Die Goldminen produzierten 3.612 Tonnen Gold. Die hohen Inflationsraten und die Suche nach einem sicheren Hafen beflügelten die Goldkäufer. Dass die ETFs Abflüsse verzeichnen mussten, lag sicher auch an den hohen Zinsen. Wenn das laufende Jahr eine Rezession bringt und die Inflation nach unten geht, dann könnte sich dies für Investitionen in Münzen und Barren eher negativ auswirken. Dagegen sollten die ETFs von einem schwachen US-Dollar und geringeren Zinserhöhungen profitieren. Auf jeden Fall, so auch das World Gold Council, hat Gold in diesen turbulenten Zeiten seinen Wert als langfristigen Vermögenswert bewiesen. Da dürfen auch Goldwerte im Aktiendepot nicht fehlen, wie beispielsweise die Aktien von Victoria Gold oder Trillium Gold Mines.

Victoria Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/nachrichten-mit-victoria-gold-calibre-mining-consolidated-uranium-cypress-development-und-alpha-lithium/ – produziert bereits erfolgreich auf seiner Eagle Goldmine im Yukon. Weiteres Explorationspotenzial besteht.

Trillium Gold Mines besitzt im Red Lake Bergbaubezirk in Ontario ein großes Grundstückspaket. Dazu kommen noch Liegenschaften in Larder Lake, Ontario.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -) und Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -).

