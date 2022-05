Goldpreis erholt sich

Vielleicht ist die Trendumkehr beim Goldpreis da. Ist der Goldpreis günstig, lohnt ein Einstieg besonders.

Gerade erst hat der Goldpreis die wichtige Unterstützungsmarke von 1.800 US-Dollar erreicht. Mit den Aktien- und Anleihemärkten ging es nach unten, zum Teil auch mit den Minenaktien. Jetzt scheint sich der Goldpreis zu stabilisieren, ebenso der HUI-Goldminenindex, auch NYSE Arca Gold BUGS Index genannt, der Aktien von Goldproduzenten enthält. Ob die Korrektur beim Goldpreis nun abgeschlossen ist, wird man sehen. Spätestens am Ende der Korrektur sollte man auf der Käuferseite stehen. Da lohnt auch ein Blick auf das Jahr 2011, als der Preis des Goldes sich auf einer Rekordhöhe von damals 1.920 US-Dollar je Unze befand, bevor es preislich lange nach unten ging. Als damals die quantitativen Lockerungen ein Ende gefunden hatten, kostete die Unze Gold nur noch um die 1.500 US-Dollar. Heute liegt sie mit rund 1.800 US-Dollar deutlich mehr.

Vielfach mehren sich die Stimmen, dass es extrem schwierig, wenn nicht sogar unmöglich sein wird, die Inflation nachhaltig zu bekämpfen. Denn die Inflation ist schlicht und ergreifend einfach zu hoch. Zudem sorgen Versorgungsengpässe für ein weiteres Inflationsgeschehen. Das ist ein Problem, gegen das die Zentralbanken machtlos sind. Gold, das als Absicherung gegen Inflation gilt und auch gegen Aktienvolatilität hilft, sollte also glänzen, auch wenn der Weg zu höheren Preisen eine Weile braucht. Auf der einen Seite ist es der Krieg in der Ukraine, der den Goldpreis nach oben hieven kann und auf der anderen Seite wirkt ein starker US-Dollar dagegen. Wer optimistisch bezüglich des Goldpreises ist, könnte ein Investment in Gold Terra Resource oder Chesapeake Gold erwägen.

Gold Terra Resource – https://www.youtube.com/watch?v=JSXn5mYfgYk – besitzt in den Nordwest Territorien das Yellowknife City Goldprojekt. Wie aussichtsreich das Projekt ist, kann an den sehr guten Bohrergebnissen abgelesen werden.

Auch Chesapeake Gold – https://www.youtube.com/watch?v=y-fKH2GW0x0 -, aktiv in Süd- und Nordamerika, kann sich über hervorragende Bohrergebnisse auf seinem Flaggschiffprojekt Metates freuen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Geopolitische Unsicherheiten stärken Goldpreis