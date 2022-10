Goldpreis kurzfristig volatil

Der Goldpreis kämpft darum sich über 1.700 US-Dollar je Unze zu halten, schafft es aber gerade nicht.

Laut Experten wird es auch in den nächsten Monaten Volatilität beim Preis des Edelmetalls geben. Die Staats- und Unternehmensfinanzierungen infolge der Corona-Krise, dazu der Russland-Ukraine-Krieg stehen Beständigkeit entgegen. Solange die Fed aggressiv die Zinsen erhöht, wird es für den Goldpreis nicht leicht sich nach oben zu bewegen. Dennoch sollten Anleger in Edelmetallen und Edelmetallaktien investiert bleiben beziehungsweise niedrige Preise für Einstiege nutzen, denn es handelt sich um langfristige Werte. Die Inflationsphase, in der wir uns befinden, sollte den Edelmetallen zusätzlich, wenn nämlich die Zinserhöhungen ein Ende finden, Attraktivität verleihen. Trotz kurzfristiger Volatilität besitzen die Edelmetalle einen werterhaltenden Faktor. Zwar sind die Schritte der Fed grundsätzlich richtig, doch dies exportiert Inflation aus den USA und belastet andere Länder. Führt dies zu geopolitischen Problemen, dann wird sich dies wiederum auf die USA auswirken. Folglich wird die Fed die Zinssätze vermutlich nicht so stark anheben, dass die Inflation wieder auf den Zielwert von zwei Prozent absinkt.

Gold wird also seinen Status als Inflationsschutz behalten. Die physische Nachfrage nach Gold und Silber ist weiterhin solide, dies sollte aufzeigen, in welche Richtung sich die Edelmetallpreise langfristig entwickeln, nämlich nach oben. Vermutlich reicht schon ein Ende der Fed-Zinserhöhungen, um dem Goldpreis wieder Auftrieb zu verleihen. Und solange der Zeitpunkt noch nicht da ist, bieten sich Chancen für Anleger, besonders auch bei den Goldminenaktien. Auch sind Preise von um die 1.650 US-Dollar je Feinunze Gold immer noch solide Werte für Goldunternehmen. Durchschnittlich verdienen sie nämlich immer noch rund 200 US-Dollar je Unze.

Ein erfolgreicher Goldproduzent ist OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=JN554KqGVyo -. Die Projekte liegen in den USA, auf den Philippinen und in Neuseeland und produziert werden Gold, Kupfer und Silber.

Auch Chesapeake Gold – https://www.youtube.com/watch?v=dinUyzlk36E -, wenngleich noch kein Produzent, würde sich für ein Investment eignen. Dessen Flaggschiffprojekt Metates befindet sich in Mexiko und beinhaltet Gold, Silber und Zink.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -).

