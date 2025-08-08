Goldpreis vielleicht kurz vor dem Sprung nach oben

Letzte Woche war der Goldpreis einigen Turbulenzen ausgesetzt. Doch die Zeichen stehen jetzt gut für höhere Preise.

Es war die Ankündigung neuer Zölle in Sachen Schweiz. Gold-Futures stiegen und fielen dann wieder stark. Ab 7. August sollen Warenimporte in die USA aus der Schweiz mit 39 Prozent besteuert werden. Ermäßigte Zollsätze seien dabei ausgeschlossen. Kein Wunder, dass die Edelmetallmärkte panikartig reagierten. Dann kam die Mitteilung der US-Regierung, dass keine Zölle auf Gold erhoben werden. Immerhin stellt die Schweiz einen bedeutenden Goldhandelsplatz für die USA dar.

Bei Gold und Silber wird zwischen hergestellten und verarbeiteten Edelmetallprodukten unterschieden. Goldbarren, Goldpulver und Doré sollen ebenso wie Silberbarren und -pulver von Zöllen befreit sein. Anders sieht es bei Goldschmuck, halbfertigem Gold und ebenso bei Silberprodukten aus. Entscheidend ist, dass eine große Nachfrage nach Edelmetallen durch die Industrie und durch Investitionen verarbeitete Produkte betrifft. Diese werden nun teurer, wenn sie aus der Schweiz stammen. Auswirkungen auf Lieferketten und Handelsmuster scheinen damit vorprogrammiert zu sein. Unsicherheiten bleiben also bestehen. Denn der Edelmetallbereich ist an sich ein aus Tradition stabiler Bereich.

Nun haben handelspolitische Entscheidungen allerdings für Aufruhr gesorgt – wieder einmal. Das Handelsumfeld von Rohstoffen allgemein wird zusehends von der Politik beeinflusst. Nachdem die Besteuerung von Goldbarren jedenfalls vom Tisch war, hat der Goldpreis zu seinem letzte Woche erreichtem Plus zurückgefunden. Für Charttechniker dürfte ein Preis über 3.430 US-Dollar je Feinunze Gold ein Kaufsignal auslösen. Und steigt der Preis des Edelmetalls über 3.500 US-Dollar je Unze, dann könnte die Rallye preislich noch weitergehen. Dies käme auch den Unternehmen mit Gold in den Projekten zugute, zum Beispiel Aurania Resources oder GoldMining.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/goldrallye-zu-unserem-preisziel-wie-geht-es-jetzt-weiter/ – besitzt Gold und Kupfer im The Lost Cities Cutucu-Projekt von in Ecuador. Dieses Projekt vereint auf spannende Weise historische Daten und neueste moderne Bergbaumethoden.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/play/goldmining-erwirbt-eine-option-auf-das-boa-vista-projekt-fuer-bis-zu-70-mio/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, wobei sogar Antimon dabei ist.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

(Quelle: Kitco News; https://www.kitco.com/opinion/2025-08-08/gold-volatility-surges-amid-swiss-tariff-uncertainty?utm_campaign=Gold%20Volatility%20Surges%20Amid%20Swiss%20Tariff%20Uncertainty&utm_content=Kitco%20News%3A%20Daily%20Recap&utm_medium=email&utm_source=kitco&utm_term=)

