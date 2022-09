Goldproduzenten sind auf einem guten Weg

Metals Focus, ein führendes Beratungsunternehmen für Edelmetalle, hat die CO2-Emissionen von Goldgesellschaften unter die Lupe genommen.

Bei den größten Goldminenunternehmen haben die Emissionen, die direkt aus Aktivitäten vor Ort entstehen (z.B. Fahrzeugkraftstoffe) und die Emissionen, die indirekt vor Ort entstehen (durch eingekauften Strom) abgenommen. Die 16 größten Goldminenunternehmen haben ein Prozent eingespart. Die durchschnittliche Emissionsintensität der Goldproduktion sank 2021 um rund drei Prozent. Denn es wurden Maßnahmen zur Senkung der Emissionen sowie zur betrieblichen Effizienzsteigerung vorgenommen. Weltweit wurden in 2021 etwa 3.577 Tonnen Gold produziert. Insgesamt, so die Internationale Energieagentur (IEA) reduzierten sich die CO2-Emissionen insgesamt weltweit um 0,3 Prozent.

Auch bei der Verringerung der Wasserentnahmen haben die 16 größten Goldminenbetriebe die Wasserentnahmen in 2021 um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesenkt. Der Wasserverbrauch sank um 34 Prozent im Jahresvergleich, also deutlich stärker als die Entnahmen. Gestiegen sind dagegen die Steuer- und Lizenzgebühren an Regierungen (39 Prozent). Auch haben die 16 größten Goldgesellschaften ihre Ausgaben bezüglich der lokalen Beschaffung um 32 Prozent erhöht. Kräftige Investitionen wurden also getätigt, um Entwicklungs- und Erweiterungsprojekte voranzubringen.

Nicht nur große Goldgesellschaften tun gut daran ihre Produktionsmengen zu erhöhen. Auch Investoren sollten auf Gold setzen, denn irgendwann ist die Seitwärtsphase des Goldpreises vorbei und wer bereits investiert ist, wird sich freuen.

Calibre Mining – https://www.youtube.com/watch?v=m_SZMOr1hWc&t=181s – besitzt aussichtsreiche Explorations- und Erschließungsprojekte in Nevada, Washington und Nicaragua und wird dieses Jahr geschätzte 220.000 bis 235.000 Unzen Gold produzieren.

GoldMining – https://www.youtube.com/watch?v=4jPXbyx5DJ0 – kümmert sich um Gold- und Gold-Kupfer-Projekte in Nord- und Südamerika und besitzt darüber hinaus mehr als 20 Millionen Aktien von Gold Royalty.

