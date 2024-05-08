Goldprognosen werden erhöht

Ein Plus von mehr als 52 Prozent kann der Goldpreis in diesem Jahr für sich verbuchen, seit Januar 2024 sogar 95 Prozent.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und Gold X2 Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 14.10.2025, 17:15 Uhr Zürich/Berlin

Seit der Goldpreis die 4.000 US-Dollar-Marke übersprungen hat, erhöhen Großbanken und Analysten ihre Preisprognosen. Goldman Sachs hat sein Ziel für den Preis des gelben Metalls auf 4.900 US-Dollar je Unze bis Ende 2026 erhöht. Begründet wird dies mit steigenden westlichen Investitionen und dem anhaltenden Goldhunger der Notenbanken. Zuvor lag das Preisziel bei 4.300 US-Dollar je Unze.

BMO prognostiziert nun einen Goldpreis für 2026 von durchschnittlich 4.400 US-Dollar je Unze, damit 26 Prozent mehr als in der vorherigen Prognose. Auch BMO verweist auf die Nachfrage der Zentralbanken sowie auf die Lockerung der Geldpolitik der US-Notenbank. Die Analysten von Goldman Sachs gehen von einer Erhöhung der Goldreserven der Zentralbanken aus, ebenso das World Gold Council.

Denn die Risiken bei US-Vermögenswerten bleiben hoch. Westliche Investoren haben sich lange zurückgehalten. So haben Amerikaner im ersten Halbjahr Barren und Münzen verkauft und Gewinne mitgenommen. Jetzt sind jedoch starke Goldzuflüsse in goldgedeckte börsengehandelte Fonds zu verzeichnen. So investierten westliche Anleger in Gold-ETFs bis einschließlich September 2025 64 Milliarden US-Dollar.

Anders als in den USA sah es im ersten Halbjahr in Asien aus. Die Nachfrage nach Barren und Münzen rauschte um 44 Prozent nach oben. Ein weiterer Treiber für den Goldpreis wird im US-Shutdown gesehen, denn dadurch wird die immense und unaufhaltsame Staatsverschuldung der USA in den Blickpunkt gerückt.

Im Übrigen sind es die großen Veränderungen im finanziellen und geopolitischen System, die Gold so attraktiv machten und machen. Übrigens werden nicht nur die Gold-, sondern auch die Silberpreise nach oben korrigiert.

