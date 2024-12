Goldregen zum Jahresende

Wer rechtzeitig auf den „Gold-Zug“ aufgesprungen ist, kann sich selbst auf die Schulter klopfen.

Heutzutage gib es kaum noch jemanden, der sich nicht um die Anlage seines Vermögens sorgt, vor allem zur Rentenabsicherung. Wer jedoch rechtzeitig auf das Edelmetall Gold gesetzt hat, konnte sich in diesem Jahr mehr als freuen.

Der Goldpreis für das Gramm Feingold lag zu Anfang diesen Jahres noch bei ca. 58 Euro, der momentane Ankaufswert um ungefähr 20 Euro höher. Und der Kursanstieg scheint kein Ende zu nehmen!

Was bietet sich also zu Weihnachten mehr an, als seinen Lieben eine goldige Überraschung unter den Christbaum zu legen. Bei einem guten Goldankauf bekommt man für sein Edelmetall bares Geld auf die Hand, welches man dann sofort um die Ecke beim Juwelier ausgeben kann. So könnte sich ein verkaufter Krügerrand in einen schönen Ring für die Ehefrau verwandeln, oder eine defekte Goldkette in ein paar kleine Ohrstecker für die Tochter.

Es muss nicht immer nur Gold sein, auch der Verkauf von Silber und Platin zahlen sich aus.

Auf der Internetseite von Goldankauf Bayern zum Beispiel findet man die aktuellen Edelmetallkurse, sowie nützliche und interessante Informationen zum Edelmetallverkauf.

Der Ankauf bei Goldankauf-Bayern findet, ganz diskret, in einem Büro im 3. Stock eines Ärztehauses statt. Hier nehmen sich die Mitarbeiter noch besonders viel Zeit für Kundschaft und Wertstücke!

