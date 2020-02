Goldsource meldet neue Entdeckung bei Ziel Powis: 9,94 g/t Au auf 10,5 m

Vancouver (British Columbia), 5. Februar 2020. Goldsource Mines Inc. (Goldsource oder das Unternehmen) freut sich, die ersten Bohrergebnisse vom Ziel Powis (Powis) sowie historische Bohrergebnisse in diesem Gebiet bekannt zu geben. Powis befindet sich etwa 1,6 Kilometer südlich der Lagerstätte Salbora (Salbora) und etwa einen Kilometer westlich der Hauptlagerstätte Eagle Mountain Gold (Eagle Mountain) in Guyana (Südamerika). Die sieben Bohrlöcher auf insgesamt 1.319 Metern, die in dieser Pressemitteilung gemeldet werden, durchschnitten einen goldmineralisierten, in Nord-Süd-Richtung verlaufenden strukturellen Korridor am Rande einer 700 Meter langen und 60 bis 80 Meter breiten geophysikalischen (sulfidreichen) Anomalie der induzierten Polarisierung (IP), die Ähnlichkeiten mit der IP-Struktur der Entdeckung Salbora aufweist (siehe beigefügte Abbildungen unter www.irw-press.com/tl_files/dokumente/GXS_NR_Figures.pdf).

President Yannis Tsitos sagte: Seit der Entdeckung und Beschreibung der Lagerstätte Salbora richtete das Unternehmen sein Hauptaugenmerk auf den Vergleich von IP-Anomalien mit historischen Explorationsergebnissen, um seine Bohrziele zu priorisieren. Diese Zusammenstellung hat uns zur neuen Entdeckung bei Powis mit einem Bohrabschnitt mit 9,94 Gramm Gold pro Tonne auf 10,5 Metern geführt. Powis liegt 600 Meter entlang des Streichens des Ziels Tukan (Tukan) mit einem historischen Stollen mit einem Gehalt von 18,5 Gramm Gold pro Tonne auf einer Länge von 23 Metern (im Erzgang). Unser Ziel für das erste Quartal 2020 besteht darin, diese ersten positiven Ergebnisse von Powis zu erweitern und die ersten Bohrungen bei Toucan durchzuführen. Bis März werden bei Eagle Mountain drei Bohrgeräte im Einsatz sein, die sowohl für Ergänzungsbohrungen bei den Lagerstätten als auch für die potenzielle Erweiterung der neuen Entdeckungen eingesetzt werden.

Das bedeutsamste Ergebnis dieser Pressemitteilung ist Bohrloch EMD19-096, das 9,94 Gramm Gold pro Tonne auf 10,5 Metern durchschnitten hat. Bemerkenswert sind auch die Bohrlöcher EME19-208 mit 11,97 Gramm Gold pro Tonne auf 1,5 Metern und EMD19-098 mit 10,91 Gramm Gold pro Tonne auf 1,5 Metern. In der nachfolgenden Tabelle sind die bedeutsamsten Ergebnisse dargestellt (ungekürzt, unverwässert):

Neue Bohrabschnitte bei Powis:

BohrlochnVon Bis BebohrAu

r (m) (m) tes (g/t)

.(1) Inter(3)

vall

(m)

(2)

EME19-02710,0 11,5 1,5 0,72

29,5 34,0 4,5 0,76

111,0 112,5 1,5 1,87

160,5 163,5 3,0 0,97

EME19-0287,0 8,5 1,5 11,97

EME19-02938,5 41,5 3,0 0,50

EME19-09078,0 79,5 1,5 0,67

EMD19-09681,0 91,5 10,5 9,94

Einschl. 81,0 82,5 1,5 64,80

Einschl. 88,5 90,0 1,5 3,21

118,5 120,0 1,5 2,76

EMD19-09843,5 48,0 4,5 1,33

94,5 96,0 1,5 10,91

– Anmerkung: Alle Zahlen sind gerundet.

–(1) EME definiert Diamantkernbohrungen, die von Orbit Garant Drilling Inc. gebohrt wurden.

— EMD definiert Diamantkernbohrungen, die intern gebohrt wurden.

– -(2) Die wahren Mächtigkeiten belaufen sich auf 80 bis 100 Prozent der bebohrten Mächtigkeiten.

– -(3) Cutoff-Gehalt von 0,3 Gramm Gold pro Tonne

Alle Probenaufbereitungen und geochemischen Analysen wurden von Actlabs Guyana Inc. in Georgetown (Guyana) durchgeführt.

Bohrloch EMD19-098 endete bei 96,0 Meter in einer hochgradigen Goldmineralisierung (siehe Tabelle oben). Bohrloch EMD19-097 durchschnitt eine Mineralisierung unterhalb des Cutoff-Gehalts des Unternehmens von 0,3 Gramm Gold pro Tonne. Die Bohrlöcher EMD19-093 bis -095 wurden gebohrt, um ein IP-Ziel 700 Meter westlich von Powis zu erproben, lagen jedoch unterhalb des Cutoff-Gehalts des Unternehmens von 0,3 Gramm Gold pro Tonne. Die oberflächennahen, weniger als zwölf Meter langen Geosonden-(Schall)-Bohrlöcher EMC18-034 bis -045 und EMC18-54 bis -56 sowie EMC18-108-122, die im Jahr 2018 westlich von Powis gebohrt wurden, ergaben keine bedeutsamen Abschnitte innerhalb nicht anomaler IP-Bereiche. Die Diamantbohrlöcher EME19-021 bis -026 wurden beim Ziel Friendly, etwa einen Kilometer nordöstlich von Powis, gebohrt und werden nach der Datenzusammenstellung in einer separaten Pressemitteilung veröffentlicht werden.

Aus geologischer Sicht sind die Ziele Powis und Toucan von mafischen Vulkangesteinseinheiten mit Quarz-Porphyr-Granit-Intrusionen geprägt. Die Goldmineralisierung in diesen Gebieten wird innerhalb von Quarzerzgängen mit Gold, Pyrit und Molybdänsulfiden beobachtet. Powis und Tukan liegen entlang eines Nord-Süd-Korridors, der durch Salbora, 1,6 Kilometer nördlich, verläuft (siehe beigefügte Abbildungen unter www.irw-press.com/tl_files/dokumente/GXS_NR_Figures.pdf). Ähnlich wie bei Salbora gibt es auch hier quer in Richtung Nordosten verlaufende doleritische Gesteinsgänge nach der Mineralisierung, die auf den Magnetfeldkarten als dilationale Gefällesprungstrukturen dargestellt sind. Jüngste vorläufige Untersuchungsergebnisse der IP-Aufladbarkeit zeigen, dass sich die aktuellen Bohrergebnisse am westlichen Rand einer starken Anomalie der Aufladbarkeit befinden, die noch von keiner früheren Bohrung durchschnitten wurde. Die vorläufigen geophysikalischen Ergebnisse sind nach den Bohrlöchern EMD19-096 bis -098 eingetroffen, die an historische Bohrergebnisse anknüpften. Eine erweiterte geophysikalische Bodenuntersuchung für zusätzliche 62 Kilometer Luftlinie ist im Gange. Die geophysikalische Untersuchung soll im Februar 2020 abgeschlossen werden.

Die historischen Bohrungen bei den Zielen Powis und Toucan wurden wie folgt durchgeführt:

– Eingeschränkte Diamantkernbohrungen in Teilen von Powis und Tukan wurden zwischen den 1970er Jahren und 2008 durchgeführt.

– Guyana Geological Survey, nunmehr die Guyana Geology and Mines Commission (die GGMC), suchte in den 1970er Jahren im Gebiet Powis nach Molybdän und bohrte neun Bohrlöcher (siehe Tabelle unten). In diesen Bohrlöchern wurde weder Saprolit gefördert, noch wurden alle Abschnitte auf Gold untersucht.

– Im Jahr 1997 hat Golden Star Resources Ltd. (Golden Star) zwei Bohrlöcher bei Toucan in der Nähe des historischen Stollens Coolie gebohrt (siehe Tabelle unten). Ein Teil des Kerns ist erhalten geblieben und wurde 2008 von IAMGOLD Corporation (IAMGOLD) erneut untersucht.

– Im Jahr 2008 bohrte IAMGOLD drei zusätzliche Bohrlöcher im Gebiet Powis (siehe Tabelle unten), deren Kern bis heute erhalten geblieben ist.

In der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten Ergebnisse der oben genannten historischen Bohrungen (ungekürzt, unverwässert) bei Powis angegeben. Keine qualifizierte Person (Qualified Person) hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen der Bohrungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen der Mineralisierung in den Bohrabschnitten von Golden Star, IAMGOLD oder Guyana Geological Survey nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven, hat sie nicht verifiziert und erachtet sie nicht als zuverlässig. Das Unternehmen plant zurzeit keine Arbeiten zur Verifizierung der historischen Schätzungen, ausgenommen deren Verwendung als Leitfaden für seine Explorationsbohrungen.

Historische Bohrabschnitte von Powis:

BohrlochnVon Bis BebohrAu Durchgefüh

r (m) (m) tes (g/t)rte

. Inter(2) Bohrungen

vall nach

(m) Unternehm

(1) en

EMD08-02186,0 97,0 11,0 1,77 IAMGOLD

104,0 106,3 2,3 3,47

EMD08-0350,0 7,2 7,2 2,12 IAMGOLD

117,0 124,0 7,0 1,72

134,78136,0 1,2 2,09

EMD08-03629,8 31,0 1,2 3,66 IAMGOLD

42,0 46,0 4,0 1,82

258,0 262,0 4,0 12,22

278,0 279,0 1,0 1,03

291,0 292,0 1,0 10,40

EHD02 67,0 79,0 12,0 2,10 Geological

Survey

EHD03 203,8 231,8 28,0 1,05 Geological

Survey

EHD08 210,7 212,7 2,0 1,07 Geological

Survey

224,7 226,7 2,0 1,08

276,7 278,7 2,0 7,00

EHD09 51,4 53,4 2,0 2,52 Geological

Survey

59,4 61,4 2,0 1,26

EHD14 45,5 61,5 16,0 0,64 Geological

Survey

317,5 321,5 4,0 14,65

EHD15 170,4 172,4 2,0 4,06 Geological

Survey

246,4 252,4 6,0 4,75

258,4 262,4 4,0 25,23

278,4 282,4 4,0 2,99

EM018 15,0 22,5 7,5 0,54 Golden

Star

EM019 8,5 37,63 29,1 0,51 Golden

Star

Coolie 14,0 37,0 23,0 18,50

Stollen IAMGOLD

(Toucan)

Einschl. 15,0 34,0 19,0 22,30

-Anmerkung: Alle Zahlen sind gerundet.

–(1) Die wahren Mächtigkeiten sind in Abhängigkeit der Neigung des Bohrlochs variabel.

– -(2) Cutoff-Gehalt von 0,3 Gramm Gold pro Tonne

In der Vergangenheit konzentrierten sich frühere Unternehmen wegen des Potenzials für oberflächennahe, in Massen abbaubare, kleinere hochgradige Ziele wie Powis und Toucan von niedrigerer Priorität auf die Lagerstätte Eagle Mountain. Goldsource ist der Auffassung, dass diese Ziele, wie auch Salbora, beträchtliche Unzen hinzufügen könnten, um die kritische Masse zu erreichen und die laufende vorläufige Machbarkeitsstudie abzuschließen.

Im ersten Quartal 2020 plant das Unternehmen die Durchführung zusätzlicher Erweiterungs- und Ergänzungsbohrungen auf 4.000 bis 5.000 Metern bei Eagle Mountain, einschließlich der nördlichen Erweiterung von Salbora, des strukturellen Korridors Powis-Toucan, des Ziels Friendly sowie der Goldlagerstätte Eagle Mountain. Im März 2020 wird ein drittes Bohrgerät zum Projekt transportiert werden.

N. Eric Fier, CPG, P.Eng., Executive Chairman und Chief Operating Officer von Goldsource, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

