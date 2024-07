Goldstorm Metals kündigt Bohrungen auf dem Electrum Gold- und Silberprojekt in British-Columbia an

VANCOUVER, B.C., 31. Juli 2024 – Goldstorm Metals Corp. (TSXV: GSTM) (FRA: B2U) („Goldstorm“ oder „das Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold- und Silbergrundstück Electrum (das „Grundstück“), das sich in der Region Golden Triangle in British Columbia befindet, ein Diamantbohrprogramm (das „Programm“) begonnen hat. Electrum liegt südlich der Mine Brucejack von Newmont Corporation und des Grundstücks KSM von Seabridge Gold Inc., einem Gebiet, das über 80 Millionen Unzen Gold und über 19 Milliarden Pfund Kupfer beherbergt. Klicken Sie hier, um die Standortkarten anzuzeigen.

Das vorgeschlagene Phase-1-Bohrprogramm bei Electrum wird mit drei Bohrlöchern beginnen, um die früheren Ergebnisse des Bohrprogramms von 2023 weiterzuverfolgen, die in der Zusammenfassung am Ende dieser Pressemitteilung beschrieben werden, mit der Absicht, das kuppelförmige Gold-Silber-Ziel mit großen Tonnagen im südlichen Teil des Grundstücks anzupeilen. Weitere vorgeschlagene Phase-1-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von bis zu 1.200 Metern (m) sind als Teil der diesjährigen Explorationsbemühungen geplant, wobei ein mögliches Phase-2-Programm folgen könnte. Klicken Sie hier, um die Plankarte und den Querschnitt für das Programm anzuzeigen.

Ken Konkin P. Geo., President und CEO, kommentiert: „Wir freuen uns, den Beginn des Explorationsprogramms 2024 auf den Grundstücken Electrum und Crown bekannt zu geben. Wir haben die Einrichtung unseres Camps sowie den Bau zusätzlicher Bohrplattformen abgeschlossen, um unser Phase-1-Diamantbohrlochprogramm bei Electrum durchzuführen. Die Vorbereitungen auf Electrum sind sehr gut verlaufen. Wir haben unser Lager auf dem Gelände der ehemaligen Granduc-Mühle aufgeschlagen und danken unseren guten Freunden von Castle Resources Inc. und Scottie Resources Corp. für die gemeinsame Nutzung dieser Anlage mit Goldstorm Metals. Eine Diamantbohrmaschine wurde zum straßenzugelassenen Electrum-Projekt verlegt. Diese Bohrung wird sich auf die peripheren intrusiven oder porphyrartigen Ziele konzentrieren, um das Programm zu beginnen. Darüber hinaus werden wir möglicherweise mehrere der zahlreichen hochgradigen, strukturell beherbergten Ziele in der Nähe der Hauptvorkommen als Folgemaßnahme zu den erfolgreichen Bohrergebnissen aus dem Jahr 2023 (siehe Tabelle unten) testen. Das Hauptziel des diesjährigen Programms ist die Erweiterung der bekannten Mineralisierung auf dem „Kuppelziel“, einer auffälligen verkieselten topografischen „Erhebung“, die möglicherweise eine große goldsilberhaltige Quarz-Stockwork-Zone beherbergt, die möglicherweise mit der äußeren Schale eines intrusiven oder porphyrartigen Systems zusammenhängt, das im Goldenen Dreieck verbreitet ist. Unser erstes Bohrloch wird sich an das letztjährige Bohrloch EL-23-02 anlehnen, um dieses Bohrloch um etwa 200 m zu verlängern, da es scheint, dass wir nicht über die bedeutende Gold- und Silbermineralisierung hinausgegangen sind, wie im Querschnitt A in dieser Pressemitteilung dargestellt.

Neben dem Bohrprogramm werden die geologischen Teams die Schürfungen und Kartierungen auf den Crown-Claims im Nordwesten von Electrum fortsetzen, um den raschen Rückgang der Gletscher und Schneefelder zu nutzen. Unsere Erkundungsteams entdecken weiterhin neue Strukturen und mineralisierte Zonen, wie etwa die Copernicus-Zone entlang der Westflanke des Orion Spine auf den Crown-Claims. Das geologische Potenzial der Crown-Claims ist sehr aufregend, da diese Region das Potenzial für verschiedene Mineralisierungstypen beherbergt, einschließlich epithermaler/schwacher Sulfidierung, hochgradiger Au-Ag-Adern, Au-Cu-Ag-Porphyrien mit großen Tonnagen und Massivsulfidlagerstätten im VMS-Stil. Diese Claims liegen unmittelbar südlich der Lagerstätte Valley of the Kings von Newmont und grenzen an dieselben geologischen Horizonte und regionalen Strukturen an, die auch die Goldstorm-Lagerstätte Treaty Creek und die KSM-Porphyr-Lagerstätte Seabridge beherbergen. Unser Ziel ist es, den Wert des Unternehmens durch neue Entdeckungen von wirtschaftlich bedeutenden Gold-, Silber- und Kupfermineralisierungen weiter zu steigern. Wir freuen uns sehr darauf, das Explorationsprogramm 2024 der Goldstorm Metals Corp. in Angriff zu nehmen.“

Zusammenfassung des Electrum-Bohrprogramms 2023

Während der Explorationssaison 2023 schloss Goldstorm Metals bei Electrum ein 11-Loch-Bohrprogramm über insgesamt 2.581 Meter ab. Dieses Programm entdeckte erfolgreich sowohl hochgradige aderartige als auch porphyrartige Gold-Silber-Mineralisierungen (siehe Pressemitteilungen vom 4. Oktober 2023 und 14. November 2023). Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird erwartet, dass künftige Folgebohrungen auf das ausgedehnte hydrothermale Gold-Silber-Brekzien-Stockwork-System mit großen Tonnagen abzielen, das in Bohrloch EZ-23-01 entdeckt wurde (1,13 g/t Gold und 6,02 g/t Silber auf 61,5 m innerhalb einer breiteren Hülle von 0.77 g/t Gold und 4,43 g/t Silber auf 111,0 m) und die hochgradigen Gold-Silber-Abschnitte in Bohrloch EZ-23-08 (57,34 g/t Gold und 214,27 g/t Silber auf 2,10 m, einschließlich 233,5 g/t Gold und 756,0 g/t Silber auf 0,5 m).

Die Highlights der Bohrungen, Karten und Abschnitte des Projekts sind auf der Website des Unternehmens unter den folgenden Links zu finden: Klicken Sie hier, um den Bohrplan und die Querschnitte anzuzeigen.

Tabelle 1: Höhepunkte der Electrum-Bohrungen 2023

Bohrung ID Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au (g/t) Ag (g/t) Pb (%) Zn (%)

EL-23-01 178.50 289.50 111.00 0.77 4.43 – –

einschließlich 196.50 258.00 61.50 1.13 6.02 – –

und einschließlich 240.70 258.00 17.30 2.07 3.74 – –

und 333.15 334.50 1.35 4.04 66.65 – –

EL-23-02 68.10 105.40 37.30 0.78 1.65 – –

einschließlich 84.00 91.00 7.00 2.64 3.15 – –

und 283.00 432.00 149.00 0.45 3.20 – –

einschließlich 283.00 311.45 28.45 0.55 3.46 – –

einschließlich 361.50 393.00 31.50 0.86 4.74 – –

einschließlich 421.50 432.00 10.50 0.45 1.97 – –

EL-23-08 8.00 12.50 4.50 27.00 111.09 0.10 0.09

einschließlich 10.40 12.50 2.10 57.34 214.27 0.19 0.16

einschließlich 12.00 12.50 0.50 233.50 756.00 0.73 0.51

und 132.00 147.00 15.00 2.78 43.97 0.01 0.03

einschließlich 139.50 141.00 1.50 0.29 405.00 0.02 0.05

einschließlich 146.50 147.00 0.50 75.30 19.27 0.00 0.01

und 160.50 162.00 1.50 0.78 58.10 0.09 0.17

und 225.00 226.50 1.50 4.59 234.00 0.39 0.46

EL-23-11 107.25 125.00 17.75 1.17 29.40 0.05 0.30

einschließlich 107.25 114.60 7.35 2.28 67.86 0.10 0.68

einschließlich 107.25 109.00 1.75 8.70 238.00 0.15 0.39

– Alle Untersuchungswerte sind ungeschnitten und die Intervalle spiegeln die Länge der gebohrten Abschnitte wider.

– Die Kernproben mit einem Durchmesser von HQ wurden in zwei Hälften gesägt und üblicherweise in Abständen von 1,5 m entnommen.

– Die wahren Mächtigkeiten wurden nicht bestimmt, da der mineralisierte Körper in alle Richtungen offen ist. Es sind weitere Bohrungen erforderlich, um die Ausrichtung des mineralisierten Körpers und die wahren Mächtigkeiten zu bestimmen.

Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne von National Instrument 43-101 ist der President und CEO des Unternehmens, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Offenlegungen bilden, gelesen und genehmigt.

QA/QC

Alle Proben wurden im Aufbereitungslabor von MSA Labs in Terrace, BC, aufbereitet und im geochemischen Labor von MSA Labs in Langley, BC, untersucht. Das Gold wurde mittels einer Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrometrie (AA) untersucht. Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 10 ppm wurden einer Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss unterzogen. Alle Proben wurden durch einen Aufschluss mit vier Säuren und einem Multielement-ICP-MS analysiert, wobei Silber und unedle Metalle bei Überschreitung der Grenzwerte mittels Emissionsspektrometrie erneut analysiert wurden. Das Qualitätssystem von MSA Laboratories erfüllt die Anforderungen der internationalen Normen ISO 17025 und ISO 9001. MSA Labs ist vom Unternehmen unabhängig.

Über Goldstorm Metals

Goldstorm Metals Corp. ist ein Edel- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit einer großen strategischen Landposition im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, das einige der größten und hochgradigsten Goldlagerstätten der Welt beherbergt. Die Vorzeigeprojekte von Goldstorm, Crown und Electrum, erstrecken sich über eine Fläche von insgesamt 16.469 Hektar auf 7 Konzessionen, von denen 6 zusammenhängend sind. Das Crown-Projekt liegt direkt südlich der Gold-Kupfer-Lagerstätten KSM von Seabridge Gold und der Goldmine Brucejack/Valley of the Kings von Newmont. Electrum, das sich ebenfalls im Goldenen Dreieck von BC befindet, liegt direkt zwischen der Brucejack-Mine von Newmont, etwa 20 Kilometer nördlich, und der ehemals produzierenden Mine Silbak Premier, 20 Kilometer südlich.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS DER

GOLDSTORM METALS CORP.

„Ken Konkin“

Ken Konkin

Präsident und CEO

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter goldstormmetals.com/ oder:

Chris Curran

VP für Investor Relations und Unternehmensentwicklung

Telefon: (604) 559 8092

E-Mail: chris.curran@goldstormmetals.com

In Europa nur für Presseverteilung:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Ziele, Zeitpläne, Annahmen oder Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Aussage über die Erwartung, dass die Geologen in diesem Winter eine Kompilationsstudie abschließen werden, sobald alle Untersuchungsergebnisse eingetroffen sind. Eine solche Aussage ist eine zukunftsgerichtete Aussage und enthält zukunftsgerichtete Informationen.

Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „beabsichtigt“ oder „erwartet“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „könnten“, „sollten“, „würden“ oder „eintreten“, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Analysen, die von Goldstorm vorgenommen wurden, sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich der Tatsache, dass die Geologen in diesem Winter eine Kompilationsstudie abschließen werden, sobald alle Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Goldstorm wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehört unter anderem, dass die Geologen die Kompilationsstudie nicht in diesem Winter oder überhaupt nicht abschließen werden.

Obwohl die Geschäftsleitung von Goldstorm versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Goldstorm verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76418/GSTM_DE-24-04-Goldstorm_DE_PRcom.001.jpeg

Electrum BC Standort

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76418/GSTM_DE-24-04-Goldstorm_DE_PRcom.002.jpeg

Electrum Standort im Trend

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76418/GSTM_DE-24-04-Goldstorm_DE_PRcom.003.jpeg

Electrum-Bohrplan Karte

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76418/GSTM_DE-24-04-Goldstorm_DE_PRcom.004.jpeg

Elektrum Abschnitt A – Bohrung EL-23-02 Erweiterung

Ansicht im PDF-Format

