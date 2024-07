Goliath entdeckt in der ersten Bohrung des Jahres 2024 auf Surebet eine neue tiefe „Mothership Feeder-Zone“ in 648 Metern Bohrtiefe, die reichlich sichtbares Gold enthält, Golden Triangle (BC) – System bleibt weit offen

Wichtigste Bohrergebnisse:

– Entdeckung einer neuen tiefen Zone, der Mothership Feeder Zone, die reichlich sichtbares Gold und eine starke Sulfidmineralisierung in Quarzbrekzien in 648 Metern Bohrtiefe und 125 Metern Höhe über der Talsohle enthält. Die Bohrung GD-24-235 ist die erste Bohrung des Jahres 2024 (siehe Bild unten).

– Die Entdeckung einer neuen porphyrischen Intrusion über 24,4 Meter zwischen 529,29 und 553,67 Metern Bohrtiefe, die Gänge mit reichlich sichtbarem Gold, Molybdänit mit einer Größe von bis zu 2 mm und Wismut enthält, deutet auf ein erhöhtes Vertrauen in die Nähe der Feeder-Quelle des Surebet-Systems hin, das noch immer weit offen ist (siehe Bild unten).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76236/Goliath_071524_DEPRcom.001.png

– Die Ergebnisse dieser ersten Bohrung bestätigen das große Potenzial für weitere Entdeckungen im Rahmen des Bohrprogramms 2024, das gerade begonnen hat.

– Die Weiterverfolgung dieser neu entdeckten Zone ist im Gange, wobei mehrere tiefere Bohrungen geplant sind, die einen größeren Tiefenbereich erproben werden, einschließlich einer 900 Meter langen Bohrung, die derzeit niedergebracht wird.

– GD-24-235 ist die erste Bohrung des Jahres 2024, die mehrere stark mineralisierte Gänge durchteufte, die eine sichtbare Gold-, Bleiglanz-, Sphalerit-, Pyrrhotin- und Pyritmineralisierung sowohl in den sedimentären als auch in den vulkanischen Einheiten enthalten.

– GD-24-235 durchteufte einen 12 Meter langen Abschnitt mit hoher Gangdichte zwischen 445 und 457 Metern Bohrtiefe, mit mehreren großen Quarz-Sulfid-Gängen am Kontakt zwischen sedimentären und vulkanischen Einheiten, die reichlich sichtbares Gold, bis zu 2 % Sphalerit, 1 % Bleiglanz, 1 % Chalkopyrit, 2 % Pyrrhotin und 3 % Pyrit enthalten.

– Innerhalb der Andesit-Einheit von GD-24-235 wurde ein 10 Meter langer Abschnitt mit einer Reihe eng beieinanderliegender Quarz-Sulfid-Gänge in 550 bis 650 Metern Bohrtiefe mit reichlich sichtbarem Gold, bis zu 30 % Pyrrhotin, 3 % Chalkopyrit, 1 % Sphalerit und 1 % Pyrit festgestellt (siehe Bild unten).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76236/Goliath_071524_DEPRcom.002.jpeg

– Bohrung GD-24-235 wurde konzipiert, um die Bonanza-Scherung und das unterlagernde Vulkangestein zu durchteufen, wo Bohrung GD-23-197 aus dem Jahr 2023 einen Abschnitt von 9 Metern mit 34,03 g/t AuÄq oder 1,09 Unzen/t AuÄq (32,55 g/t Au und 65,71 g/t Ag) lieferte.

– Die in Bohrung GD-24-235 von 445,4 bis 447,39 Metern Bohrtiefe angetroffene Mineralisierung erinnert an die in GD-23-197 von 449,37 bis 458,40 Metern Bohrtiefe ermittelte Mineralisierung, was darauf hindeutet, dass in diesem Abschnitt ähnliche Goldgehalte erwartet werden können; die Analyseergebnisse stehen noch aus (siehe Vergleichsbild unten).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76236/Goliath_071524_DEPRcom.003.jpeg

– Das Bohrprogramm auf Surebet konzentriert sich auf die Überprüfung der potenziellen Feeder-Quelle in der Tiefe oberhalb und unterhalb des Talbodens, die Entdeckung neuer zusätzlicher Erzgänge/Scherungen, die Erweiterung der Grundfläche der bekannten 10 Erzänge und die Erweiterung der Kontinuität der Erzänge/Scherungen.

Wichtigste Eckdaten zu Surebet:

– Die Studie der Colorado School of Mines bestätigte in ihrem Bericht eine ausgedehnte porphyrische Feeder-Quelle in der Tiefe für die hochgradigen goldmineralisierenden Fluide bei Surebet. Dies bietet ein ausgezeichnetes Potenzial für weitere Entdeckungsbohrungen und Erweiterungen in der Tiefe (siehe unten Über CASERM).

– Mehrere Beweisketten, einschließlich des Metallgehalts und der Hotspots für geochemische Spurenelemente, der Zonierung, des Typs, des Ursprungs der Fluide und des Alters der Mineralisierung, deuten stark darauf hin, dass man auf eine mögliche porphyrische Feeder-Quelle hinsteuert.

– Außergewöhnliche Kontinuität und hervorragende metallurgische Gewinnungsraten von 92,2 % Gold mittels Schwerkraft und Flotation, einschließlich 48,8 % Freigold allein mittels Gravitation bei einer Zerkleinerung auf 327 Mikrometer; keine schädlichen Minerale oder keine Zyanidlaugung erforderlich.

– Für das Konzessionsgebiet Golddigger liegt bis 2029 die Genehmigung für 199 Bohrstandorte vor.

– Im Konzessionsgebiet Golddigger wurden bis dato Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 66.930 Meter niedergebracht (2021 – 2023).

– 44 Bohrungen (oder 35 %) von 124 Bohrungen im Jahr 2023 enthielten sichtbares Gold mit Nuggets in einer Größe von bis zu 11 mm.

– 11 Bohrungen haben bis dato mehr als 100 und bis zu 513 gm AuÄq geliefert.

– Die bisher beste Bohrung ist GD-23-180 mit 65,00 g/t AuÄq (64,88 g/t Au und 8,03 g/t Ag) über 7,90 Meter, einschließlich 86,99 g/t AuÄq (86,84 g/t Au und 6,52 g/t Ag) über 5,90 Meter.

– Die Mineralisierung ist an der Oberfläche auf einer Streichlänge von 1,0 Kilometern aufgeschlossen und erstreckt sich in Fallrichtung über 1,1 Kilometer und weist ein Vertikalrelief von 700 Metern mit außergewöhnlicher Kontinuität auf.

– Bis dato wurden 10 mineralisierte Ganghorizonte identifiziert, die weiterhin offen sind.

– Die mineralisierte Grundfläche der Entdeckung Surebet entspricht einer Fläche von 1,8 km2, was einer Größe von mehr als 336 NFL-Football-Feldern entspricht.

Toronto, Ontario – 15. Juli 2024 / IRW-Press / Goliath Resources Limited (TSX-V: GOT) (OTCQB: GOTRF) (FWB: B4IF) (das Unternehmen oder Goliath) ist sehr erfreut, die Entdeckung von reichlich sichtbarem Gold und einer starken Sulfidmineralisierung in Quarzbrekzien sowie einen bedeutenden 22,4 Meter langen Abschnitt einer porphyrischen Intrusion, die Gänge mit reichlich sichtbarem Gold sowie einer Molybdän- und Wismutmineralisierung enthält, bekannt zu geben. Diese Mineralisierung wurde von GD-24-235, der ersten Bohrung im Jahr 2024, durchteuft (die Analyseergebnisse sind noch ausstehend). Dies stärkt das Vertrauen des Unternehmens in die Nähe der Feeder-Quelle des Surebet-Systems, das im zu 100 % kontrollierten Konzessionsgebiet Golddigger (das Konzessionsgebiet) im Golden Triangle in der kanadischen Provinz British Columbia noch weit offen ist.

Dr. Quinton Hennigh, Technical/Geological Director des strategischen Aktionärs Crescat Capital, kommentierte: Erst kürzlich habe ich erklärt, warum ich glaube, dass dies ein Sommer der Entdeckungen für Goliath sein wird. Das Unternehmen überprüft zu Recht beharrlich neue Ideen und Ziele, die bei Surebet und anderen Zielen auf dem gesamten Projekt Golddigger immer bessere Ergebnisse geliefert haben. Und hier sind wir jetzt, nur eine Woche nach Beginn des Programms, mit einer anscheinend bedeutenden neuen Entdeckung einer goldreichen Zone, die möglicherweise eine basale Feeder-Zone für Surebet und zugehörigen Strukturen ist. Die zahlreichen Partikel von sichtbarem Gold, die in dieser neuen Zone beobachtet wurden, geben Anlass zu großer Begeisterung, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Mineralisierung räumlich mit einer möglicherweise ursächlichen Intrusion verbunden ist. Andere Indikatoren unterstützen diese magmatische Assoziation, darunter das Vorhandensein von molybdän- und wismutreichen Mineralen in der Sulfidparagenese der Gangbrekzie. Meiner Meinung nach hat das Team von Goliath bemerkenswerte Arbeit geleistet, indem es dieses Ziel mithilfe solider wissenschaftlicher Erkenntnisse identifiziert hat, und man sollte ihnen zu dieser bemerkenswerten Entdeckung gratulieren.

Die Bohrung GD-24-235, die von Plattform Golden Gate (180/81/696 m) aus niedergebracht wurde, durchteufte mehrere stark mineralisierte Gänge mit einer sichtbaren Gold-, Bleiglanz-, Sphalerit-, Pyrrhotin- und Pyritmineralisierung. Die Bohrung durchschnitt eine sedimentäre Abfolge von Tonstein, eine intermediäre Intrusionseinheit, mehrere intermediäre Intrusionsgänge und Andesit.

Die erste Bohrung der Bohrsaison wurde konzipiert, die Bonanza-Scherung zu durchteufen und Bereiche unterhalb eines Gebiets zu überprüfen, in dem Bohrung GD-23-197 im Jahr 2023 einen Abschnitt von 9 Metern mit 34,03 g/t AuÄq oder 1,09 Unzen/t AuÄq (32,55 g/t Au und 65,71 g/t Ag) durchteuft hatte. Die in Bohrung GD-24-235 von 445,4 bis 447,39 Metern festgestellte Mineralisierung erinnert an die von 449,37 bis 458,40 Metern in GD-23-197 ermittelte Mineralisierung, was darauf hindeutet, dass in diesem Abschnitt ähnliche Goldgehalte zu erwarten sind (siehe Vergleichsbild unten).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76236/Goliath_071524_DEPRcom.004.jpeg

GD-24-235 erbohrte einen 12 Meter langen Abschnitt mit hoher Gangdichte von 445 bis 457 Metern Bohrtiefe, mit mehreren großen Quarz-Sulfid-Gängen am Kontakt zwischen sedimentären und vulkanischen Einheiten. Ein Quarzgang mit signifikanter Mineralisierung kommt von 445,4 bis 447,39 Metern Bohrtiefe vor. Der Gang enthält semimassiven bis massiven Pyrit (3 %), Sphalerit (2 %) und Pyrrhotin (1 %). Der Gang weist auch geringe Mengen Bleiglanz (<1 %) und Chalkopyrit (<<1 %) auf. Im gesamten Gang sind mehrere Flocken von sichtbarem Gold erkennbar. Ein zweiter Quarzgang wurde von 450,17 bis 450,64 Metern Bohrtiefe durchteuft und enthält massiven Pyrrhotin (2 %), Sphalerit (2 %) und Pyrit (1 %). Der Gang weist auch geringe Mengen Bleiglanz (< 1%) und Chalkopyrit (<<1 %) auf. Im gesamten Gang sind mehrere Flocken von sichtbarem Gold erkennbar. Innerhalb der Andesit-Einheit wurde eine Reihe eng beieinanderliegender Quarz-Sulfid-Gänge über 10 Meter zwischen 550 und 650 Metern Bohrtiefe beobachtet. Ein Quarzgang von 566,72 bis 566,85 Metern Bohrtiefe enthält sichtbares Gold, semimassiven Pyrrhotin und Sphalerit mit Spuren von Chalkopyrit. Ein weiterer milchig weißer Quarzgang von 600,23 bis 601 Metern Bohrtiefe enthält massiven Pyrrhotin (8 %), semimassiven Pyrit (2 %) sowie geringe Mengen Chalkopyrit (<1 %) und Sphalerit (<<1 %). Sichtbares Gold wurde auch in einem Quarzgang von 604,53 - 604,83 Meter Bohrtiefe festgestellt, der massiven Pyrrhotin, semimassiven Pyrit, geringe Mengen Chalkopyrit, Spuren von Sphalerit und Bleiglanz enthält. Der Gang weist eine Flocke von sichtbarem Gold auf. Schließlich wurde ein Quarzgang mit einer bedeutenden Mineralisierung von 647,46 bis 648,02 Metern Bohrtiefe durchteuft. Er beherbergt massiven Pyrrhotin (30 %), semimassiven Chalkopyrit (3 %) und Spuren von Sphalerit (<<1 %). Das Bohrloch durchteufte 24,4 Meter einer hellgrauen porphyrischen Intrusionseinheit, möglicherweise Tonalit, von 529,29 bis 553,67 Metern Bohrtiefe. Dieses Intrusivgestein beherbergt eine Handvoll zentimetergroßer Quarzgänge und submillimetrische Pyrit/Pyrrhotin-Gängchen. Diese Gänge enthielten kleinere Kalksilikate mit weißen (Anorthit?) Alterationshöfen. Ein bemerkenswerter cm-großer Quarzgang bei 531,1 Meter Bohrtiefe enthielt Pyrit, Pyrrhotin und gediegenes Wismut. XRF-Messungen des gediegenen Wismuts ergaben gelegentlich Gold- und/oder Molybdängehalte. Ein zweiter Quarzgang in 535 Meter Bohrtiefe enthielt ein 2 mm großes Molybdänitkorn.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76236/Goliath_071524_DEPRcom.005.png

Es sind mehrere tiefere Bohrungen geplant, um dieses Gebiet in der Saison 2024 in größerer Tiefe zu überprüfen, da das System nach wie vor weit offen ist und ein ausgezeichnetes zusätzliches Entdeckungspotenzial aufweist.

Der aktuelle Bohrplan für 2024 sieht 62 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 15.000 Meter vor, die von 22 Bohrstandorten aus niedergebracht werden. Zwei Bohrgeräte sind derzeit vor Ort, um das Programm durchzuführen. Das Bohrprogramm auf Surebet wird sich darauf konzentrieren, die potenzielle Feeder-Quelle in der Tiefe unterhalb des Talbodens zu überprüfen, neue zusätzliche Erzgänge/Scherungen zu entdecken, die bekannte Grundfläche der 10 Erzgänge zu erweitern und die Kontinuität der Erzgänge/Scherungen zu erweitern. Bei der Entdeckung Surebet wird der Großteil der geplanten Bohrmeter gebohrt, während mit dem Rest zwei neue, stark mineralisierte Gold-Kupfer-Ausbissziele überprüft werden: Jackpot und Treasure Island (siehe Lageplan unten).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76236/Goliath_071524_DEPRcom.006.png

Bei der ersten Bohrkampagne im Jahr 2021, die insgesamt 5.338 Meter umfasste, wurden in 100 % der Bohrungen signifikante Mächtigkeiten und Goldmineralisierungen durchteuft. Bis dato wurden auf dem Konzessionsgebiet Golddigger insgesamt 66.930 Meter gebohrt, einschließlich der Nachfolgekampagnen in den Jahren 2022 und 2023. Im Jahr 2023 gab es eine 97%ige Erfolgsrate, 86 der insgesamt 92 Bohrungen durchteuften signifikante Mächtigkeiten mit hochgradigem Gold in einem 1,8 Quadratkilometer großen Gebiet bei Surebet. Dieses 1,8 Quadratkilometer große Gebiet weist außerdem eine Mineralisierung auf, die an der Oberfläche auf einer Streichlänge von 1,0 Kilometern aufgeschlossen ist, sich in Fallrichtung über 1,1 Kilometern in die Tiefe erstreckt und ein Vertikalrelief von 700 Metern mit außergewöhnlicher Kontinuität aufweist.

Konzessionsgebiet Golddigger

Das Konzessionsgebiet Golddigger wird zu 100 % kontrolliert und umfasst eine Fläche von 66.608 Hektar (164.592 Acres). Es befindet sich in der geologischen Weltklasseumgebung des Eskay Rift und weniger als 3 km der Red Line im Golden Triangle in British Columbia entfernt. Dieses Gebiet und seine Umgebung haben einige der größten Minen Kanadas beherbergt, darunter Eskay Creek, Premier und Snip. Weitere bedeutende und bekannte Vorkommen im Golden Triangle sind Brucejack, Copper Canyon, Galore Creek, Granduc, KSM, Red Chris und Schaft Creek. Goliath kontrolliert 56 Kilometer der Red Line, einem geologischen Kontakt zwischen Stuhini-Gesteinen aus der Trias und Hazelton-Gesteinen aus der Jurazeit. Die Red Line dient bei der Exploration von Gold-Kupfer-Silber-Mineralisierungen als wichtiger Leithorizont.

Die Entdeckung Surebet weist eine außergewöhnliche Kontinuität und eine hervorragende Metallurgie mit einer Goldgewinnungsrate von 92,2 % – einschließlich 48,8 % Freigold allein durch Gravitation bei einer Zerkleinerung auf 327 Mikrometern – auf (keine schädlichen Elemente und zur Goldgewinnung ist kein Zyanid erforderlich, basierend auf den bisher durchgeführten metallurgischen Arbeiten).

Es befindet sich in einer ausgezeichneten Lage in unmittelbarer Nähe der Gemeinden Alice Arm und Kitsault, wo sich auf einem privaten Grundstück eine genehmigte Aufbereitungsanlage befindet. Es liegt am Gezeitenwasser mit direktem Zugang zu Prince Rupert (190 Kilometer über den Observatory Inlet/Portland Inlet). Die Stadt Kitsault ist über den Straßenweg erreichbar (190 Kilometer von Terrace, 300 Kilometer von Prince Rupert) und verfügt über eine Anlegestelle für Lastkähne, ein Dock und eine Infrastruktur, die mindestens 300 Menschen aufnehmen kann, einschließlich Hochspannungsstrom.

Zu den weiteren Infrastruktureinrichtungen in diesem Gebiet gehören die Straße zur Silbermine Dolly Varden (nur 7 Kilometer östlich der Surebet-Entdeckung) mit direktem Straßenzugang zur Schiffsanlegestelle Alice Arm (18 Kilometer südlich der Surebet-Entdeckung) und Hochspannungsstrom (25 Kilometer östlich der Surebet-Entdeckung). Die Stadt Terrace (16.000 Einwohner) bietet Anschluss an die Eisenbahn, an wichtige Highways und an einen Flughafen mit Versorgungsgütern (Lebensmittel, Treibstoff, Holz usw.), während die Stadt Prince Rupert (12.000 Einwohner) an der Westküste liegt und einen internationalen Containerhafen beherbergt, ebenfalls mit direktem Anschluss an die Eisenbahn und einen Flughafen mit Versorgungsgütern.

Über CASERM (Center To Advance The Science Of Exploration To Reclamation In Mining)

Goliath ist zahlendes Mitglied und aktiver Unterstützer von CASERM, einer Organisation, die eine Zusammenarbeit zwischen der Colorado School of Mines und der Virginia Tech darstellt und darauf abzielt, die Art und Weise, wie geowissenschaftliche Daten in der Rohstoffindustrie genutzt werden, zu verändern. Die Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf die Integration verschiedener geowissenschaftlicher Daten, um die Entscheidungsfindung während des gesamten Lebenszyklus einer Mine zu verbessern, angefangen bei der Exploration untertägiger Bodenschätze über den Betrieb der Mine bis hin zur Stilllegung und Umweltsanierung. Als CASERM-Mitglied hat das Unternehmen eine Studie und einen schriftlichen Bericht bei der Colorado School of Mines in Auftrag gegeben, um den Ursprung der Mineralisierung bei Surebet zu analysieren. In dem Bericht wurde bestätigt, dass die hochgradige Goldmineralisierung bei Surebet auf eine ausgedehnte porphyrische Feeder-Zone in der Tiefe zurückzuführen sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Rein Turna P. Geo ist die qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 für die Projekte von Goliath Resource Limited und überwachte die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung und hat diese überprüft und genehmigt. Herr Turna ist auch ein Direktor des Unternehmens.

Über Goliath Resources Limited

Goliath Resources Limited ist ein Explorationsunternehmen für Edelmetallprojekte im produktiven Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia und im Abitibi Greenstone Belt in Quebec. Alle Projekte des Unternehmens befinden sich in geologisch erstklassigen Gebieten und geopolitisch sicheren Gerichtsbarkeiten, die dem Bergbau in Kanada gegenüber aufgeschlossen sind. Goliath ist Mitglied und aktiver Unterstützer von CASERM, einer Organisation, die eine Zusammenarbeit zwischen der Colorado School of Mines und der Virginia Tech darstellt. Zu den wichtigsten strategischen Hauptaktionären von Goliath zählen Crescat Capital, Rob McEwen und Eric Sprott.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Goliath Resources Limited

Herr Roger Rosmus

Gründer und CEO

Tel.: +1.416.488.2887

roger@goliathresources.com

www.goliathresourcesltd.com

Sonstiges

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass es sich bei Schürfproben um Stichproben handelt, die in der Regel, jedoch nicht ausschließlich, auf eine Mineralisierung beschränkt sind. Schürfproben sind selektiv und werden entnommen, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Mineralisierung festzustellen, und sollen nicht repräsentativ für das beprobte Material sein.

Tragbare XRF-Messungen (Röntgenfluoreszenz) sind halbquantitative Messungen, und die Kalibrierung der Geräte vor Ort ermöglicht nicht immer einen Vergleich der Ergebnisse mit zertifizierten Referenzmaterialien, sondern dient als Richtlinie, um das Verständnis der beobachteten Mineralisierung zu verbessern. Diese Messungen sollen nicht repräsentativ für die geochemische Zusammensetzung des gemessenen Materials sein. Die XRF-Messungen werden mit einem Handgerät durchgeführt und können durch externe Faktoren beeinflusst werden.

Der orientierte Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser aus der Bohrkampagne wird von der vom Unternehmen beauftragten Bohrmannschaft in Kernkisten gelegt. Die Kernkisten werden per Hubschrauber zum Bereitstellungsbereich und anschließend per Lkw zum Lagerhaus für die Kerne transportiert. Der Kern wird dann neu ausgerichtet, die Messblöcke werden überprüft, die Messmarken werden beschriftet, die Gewinnungs- und RQD-Messungen werden durchgeführt und die primäre Schichtung und die sekundären Strukturmerkmale, einschließlich der Erzgänge, Intrusionsgänge, Schieferungen und Scherungen, werden notiert und gemessen. Der Kern wird dann in MX DepositTM beschrieben und transkribiert. Die Bohrlöcher wurden mithilfe der Software Leapfrog GeoTM und QGISTM und den Daten der Explorationskampagnen 2017-2022 geplant. Bohrkerne, die Quarzbrekzien, -stockwerke, -erzgängen und/oder Sulfid(e) oder bemerkenswerte Alterationen enthalten, werden in Längen von 0,5 bis 1,5 Metern beprobt. Die Kernproben werden der Länge nach in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte in der Box verbleibt und die andere Hälfte in einen sauberen Plastikbeutel mit einem Probenetikett gesteckt wird. Standardproben, Leerproben und Duplikate wurden zu 10 % in den Probenstrom gegeben.

Schürf-, Schlitz-, Splitter- und Schuttproben wurden zu Fuß und mit Hilfe eines Hubschraubers entnommen. Zu den aussichtsreichen Gebieten zählten unter anderem die Nähe zu MINFile-Standorten, Vorkommen von Seifenbächen, regionale Bodenanomalien und potenzielle Gossans auf der Grundlage von hochauflösenden Satellitenbildern. Die Gesteinsproben wurden mit einem Steinhammer oder mit Hammer und Meißel entnommen, um frische Oberflächen freizulegen und eine Probe von 0,5 bis 5,0 Kilogramm zu gewinnen. Alle Probenahmestellen wurden mit biologisch abbaubarem Markierungsband gekennzeichnet und mit der Probennummer versehen. Alle Probenahmestellen wurden mit tragbaren GPS-Geräten (Genauigkeit 3-10 Meter) aufgezeichnet, und die Proben-ID, Ost- und Nordrichtung, Höhe, Art der Probe (Aufschluss, Nebenaufschluss, Float, Talus, Splitter, Schürf usw.) sowie eine Beschreibung des Gesteins wurden auf Allwetterpapier notiert. Die Proben wurden dann in einen sauberen Plastikbeutel mit einem Probenetikett für den Transport und den Versand an das geochemische Labor verpackt. QA/QC-Proben, einschließlich Leerproben, Standardproben und Doppelproben, wurden regelmäßig mit einem Anteil von 10 % in die Probenfolge eingefügt.

Alle Proben werden in Reissäcken transportiert, die mit nummerierten Sicherheitsetiketten versiegelt sind. Ein Transportunternehmen bringt sie von der Kernlagerstätte zu den ALS-Laboreinrichtungen in North Vancouver. ALS ist entweder nach ISO 9001:2008 zertifiziert oder an allen seinen Standorten nach ISO 17025:2005 akkreditiert. Bei ALS wurden die Proben vor der Analyse mit den Methoden ME-MS61 und Au-SCR21 aufbereitet, getrocknet, zerkleinert und pulverisiert. Bei der ME-MS61-Methode wird eine vorbereitete Probe mit Perchlor-, Salpeter-, Flusssäure und Salzsäure aufgeschlossen. Der Rückstand wird mit verdünnter Salzsäure aufgefüllt und mittels Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma analysiert. Überschüsse wurden mit den Methoden ME-OG62 und Ag-GRA21 (gravimetrischer Abschluss) erneut analysiert. Für die Au-SCR21-Methode wird eine große Probenmenge benötigt (in der Regel 1-3 kg). Die Probe wird zerkleinert und gesiebt (normalerweise auf -106 Mikron), um grobe Goldpartikel von feinem Material zu trennen. Nach dem Sieben werden zwei Aliquots der Feinfraktion mit der traditionellen Brandprobe-Methode analysiert. Es wird davon ausgegangen, dass die Feinfraktion einigermaßen homogen ist und durch die Doppelanalysen gut repräsentiert wird. Die gesamte Grobfraktion wird untersucht, um den Anteil des Grobgoldes zu bestimmen.

Die Mächtigkeiten werden in Bohrkernlängen angegeben, wobei die wahren Mächtigkeiten auf 80-90 % geschätzt werden. Die AuÄq-Metallwerte werden wie folgt berechnet: Die AuÄq-Metallwerte werden wie folgt berechnet: 1924,79 USD/oz Au, 22,76 USD/oz Ag, 3,75 USD/lbs Cu, 2128,75 USD/Tonne Pb und 2468,50 USD/Tonne Zn am 23. Dezember 2023. Es besteht das Potenzial für eine wirtschaftliche Gewinnung von Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink aus diesen Vorkommen, basierend auf anderen Bergbau- und Explorationsprojekten im selben Golden Triangle Mining Camp, in dem sich das Projekt von Goliath befindet, wie z.B. das Goldprojekt Homestake Ridge (Auryn Resources Technical Report, Updated Mineral Resource Estimate and Preliminary Economic Assessment on the Homestake Ridge Gold Project, erstellt von Minefill Services Inc. Bothell, Washington, vom 29. Mai 2020). Hier wurden die AuÄq-Werte unter Verwendung von 3-Jahres-Durchschnittswerten für den Metallpreis berechnet und enthielten Rückstellungen für metallurgische Gewinnungsraten, Behandlungskosten, Raffinierungskosten und Transport. Die Gewinnungsraten für Gold lagen bei 85,5 %, für Silber bei 74,6 %, für Kupfer bei 74,6 % und für Blei bei 45,3 %. Es wird davon ausgegangen, dass Zink zusammen mit Kupfer mit der gleichen Gewinnungsrate von 74,6 % gewonnen werden kann. Die zitierte Referenz der metallurgischen Gewinnungsraten stammt nicht aus der Mineralisierung der Zone Surebet des Projekts Golddigger von Goliath, und es gibt keine Garantie, dass solche Gewinnungsraten jemals erreicht werden, es sei denn, detaillierte metallurgische Arbeiten, wie in einer Machbarkeitsstudie, können schließlich auf dem Projekt Golddigger abgeschlossen werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgane (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) noch der OTCQB Venture Market übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Worte könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf Goliaths gegenwärtigen Überzeugungen oder Annahmen hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Fähigkeit des Unternehmens beziehen, Finanzierungen abzuschließen und bei der Entwicklung seiner Konzessionsgebiete Werte für seine Aktionäre zu schaffen. Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen, Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die Goliath derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl solche Aussagen auf den begründeten Annahmen des Managements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass die vorgeschlagenen Transaktionen stattfinden werden, oder dass, falls die vorgeschlagenen Transaktionen stattfinden, sie zu den oben beschriebenen Bedingungen abgeschlossen werden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und Goliath ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen qualifizieren ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren dar, und weder diese Pressemitteilung noch der Inhalt dieser Pressemitteilung bilden die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung. Insbesondere stellt diese Pressemitteilung weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot rechtswidrig wäre.

Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT UND STELLT KEIN ANGEBOT DER HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

