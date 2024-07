Goliath Resources legt nach: Wieder mächtige Vererzung mit sichtbarem Gold erbohrt!

Goliath Resources hat erst zwei Bohrungen im Programm 2024 durchgeführt, doch es zeichnet sich jetzt schon ab, dass die Bohrkamapgne erfolgreich werden könnte!

Mit 15.000 Metern an Diamantkernbohrungen will Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) in der Saison 2024 seine ohnehin schon spektakuläre Goldentdeckung Surebet noch einmal ausweiten und die Theorie testen, dass in der Tiefe unter dem Boden des Tales die potenzielle Quelle all der hochgradigen Goldvererzung zu finden ist, die man bislang nachgewiesen hat. Und die Hinweise in dieser Hinsicht mehren sich mit jedem Bohrloch!

Goliath hat auf Surebet mittlerweile zehn bekannte Vererzungshorizonte oder Adern nachgewiesen. Und gleich im ersten neuen Bohrloch 2024 (GD-24-235) hatte das Unternehmen von CEO Roger Rosmus eine neue Vererzungszone entdeckt, die man auf den Namen „Mothership Feeder Zone“ taufte. Und dieses Mutterschiff, so meldet Goliath nach visueller Inspektion der Bohrkerne wies äußerst vielversprechende Mineralisierungsabschnitte auf, darunter zahlreiche Partikel sichtbaren Goldes und starke Sulfidmineralisierung in Quarzbrekzien. (Die Analyseergebnisse aus dem Labor stehen noch aus.)

Jetzt meldet das Unternehmen, dass auch das zweite Bohrloch der laufenden Kampagne (GD-24-237) auf reichlich sichtbares Gold aus vier Mineralisierungszonen im Stil der Surebet-Vererzung stieß. Dazu gehören die Bonanza Shear-Zone, die Golden Gate-Zone sowie ein mineralisierter porphyrischer Intrusiv-Gang. Damit hat Goliath mit Bohrloch #237 Vererzung in Abschnitten von insgesamt 105 Metern nachgewiesen. Und wie das Unternehmen betonte, handelt es sich bei diesen 105 Metern zum Teil um die bislang stärksten Mineralisierungen mit der höchsten Dichte an Adern, Stockwork und Brekzien, die bisher in Bohrkernen auf dem Grundstück beobachtet wurden!

Jetzt mehr erfahren:

Goliath Resources legt nach: Wieder mächtige Vererzung mit sichtbarem Gold erbohrt!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

IsoEnergy kündigt den strategischen Verkauf seines Argentinien-Portfolios an Polaris Renewable Energy gibt Details zur Investorenkonferenz für das 2. Quartal 2024 bekannt