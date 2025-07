GoodData bringt KI für selbst gehostete Analytik auf den Markt: mächtig, erprobt, privat

Die KI-Funktionen von GoodData, einschließlich KI-Assistent und Smart Search, sind ab sofort auch für das Selbst-Hosting verfügbar. Damit sorgen Sie selbst für die Geheimhaltung, die Konformität und den KI-Support Ihrer Daten.

SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 7. Juli 2025 / Die KI-native Analyseplattform GoodData ist ab sofort auch für selbst gehostete Anwendungen verfügbar. Unternehmen können die GoodData-KI, einschließlich KI-Assistent und intelligente Suche (Smart Search), ab sofort vollständig in ihrer eigenen Infrastruktur betreiben – vor Ort oder in einer privaten Cloud -, ohne dass Daten für Dritte zugänglich sind.

Mit dieser Einführung wird GoodData dem Versprechen einer KI-gesteuerten Analytik voll und ganz gerecht und erfüllt gleichzeitig auch die strengen Datenschutz-, Compliance- und Kontrollanforderungen moderner Unternehmen. Durch das Self-Hosting erhalten Unternehmen die volle Kontrolle über alle analytischen Arbeitsabläufe, die von Abfragen in natürlicher Sprache bis hin zur Generierung von Erkenntnissen reichen – und das innerhalb eines sicheren Bereichs.

Unternehmen sollten nicht zwischen Innovation und Eigenkontrolle wählen müssen. Mit der selbst gehosteten GoodData-KI bieten wir unseren Kunden das Beste aus beiden Welten: ein modernes generatives Analyse-Tool, das so eingesetzt wird, wie die Kunden es wollen. Dies ist ein entscheidender Schritt, der die KI nicht nur leistungsstark, sondern auch praxisorientiert und für jedes Unternehmen sicher macht.

Roman Stanek, Gründer & CEO von GoodData

KI für Unternehmen, 100 % privat

Die GoodData-KI für das Selbst-Hosting unterstützt Unternehmen, die Wert auf höchste Datensicherheit legen, auf einem völlig neuen Konfidenzniveau. Hier die wichtigsten Vorteile:

– Schutz der Unternehmensdaten: Alle Interaktionen mit KI, einschließlich Abfragen, Suche und generierte Erkenntnisse, bleiben vollständig im Unternehmen. Es erfolgt keine externe Verarbeitung. Sie sind an keinen bestimmten Anbieter gebunden.

– Flexibilität bei der Bereitstellung: Wie und wo Sie Ihre KI-gestützten Analysen ausführen möchten, bestimmen Sie selbst. GoodData unterstützt die Bereitstellung vor Ort oder in Ihrer privaten Cloud und lässt sich nahtlos in bestehende Tools und Infrastrukturen integrieren.

– Compliance & Kontrolle: Die Einhaltung gesetzlicher Standards wie GDPR, HIPAA etc. ist damit ein Kinderspiel. Unternehmen behalten die vollständige Kontrolle über Updates, Zugriffsrichtlinien und Modellabstimmung.

Eine KI, die dort arbeitet, wo auch Sie arbeiten

Die GoodData-KI für das Selbst-Hosting ist nicht nur sicher, sondern auch intelligent, skalierbar und so konzipiert, dass sie in jedes moderne Daten-Ökosystem passt. Von der Unternehmensanwendung bis hin zur Entwicklung ist jeder Teil der Plattform für eine nahtlose, intelligente Interaktion ausgelegt:

– KI, egal wo: Fügen Sie überall Analysen in natürlicher Sprache hinzu – auf der Benutzeroberfläche, in eingebetteten Anwendungen oder in Workflows – mit 100 % White-Label-Unterstützung für die Markenerfahrung.

– Intelligente semantische Schicht und Ontologie: Eine KI, die mit Hilfe von kontrollierten, domänenspezifischen Semantikmodellen die Sprache Ihres Unternehmens versteht und kontextgenaue Antworten liefert.

– Natürliche Spracheinblicke: Erhalten Sie durch Konversation Zugang zu präzisen Antworten, Visualisierungen und nächsten Schritten, die alle auf Ihr Datenmodell abgestimmt sind.

– KI-fähiger Analytics Lake: Baut auf einer einheitlichen, hochwertigen Datengrundlage auf, die skalierbare KI-Interaktionen in Echtzeit über alle Analyseschichten hinweg unterstützt.

– Unterstützung des Model Context Protocol (MCP): Ermöglicht systemübergreifenden Kontext in Echtzeit, welcher der KI Relevanz verleiht. Das neue MCP-Server-Beta-Programm von GoodData ist ab sofort verfügbar!

– Entwickler-Tools und APIs: Die API-first-Architektur ermöglicht es Entwicklern, KI in jeden unternehmensinternen Arbeitsablauf bzw. Anwendung einzubetten, zu automatisieren und zu integrieren.

Mit dieser Architektur sind Unternehmen in der Lage, die KI direkt in Entscheidungsfindungsprozesse einzubringen – rasch, intelligent und sicher.

Mit der Einführung der GoodData-KI für selbst gehostete Anwendungen machen wir Unternehmensanalysen intelligenter, zugänglicher und skalierbarer als je zuvor. Diese Funktionen bieten sowohl Entwicklern als auch Unternehmensanwendern die Möglichkeit, durch natürliche Sprache und intuitive Suche mit verwalteten Daten zu interagieren.

Jan Franek, Senior Product Manager, GoodData

Wir freuen uns, GoodData in unser Partner-Ökosystem einzugliedern. Es wird uns dabei helfen, sichere, selbst gehostete KI-Funktionen für die öffentliche Sicherheit bereitzustellen. Indem wir es Behörden ermöglichen, Fragen in einfacher Sprache zu stellen und Daten sofort in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln, unterstützen wir die Beamten dabei, effizienter zu arbeiten, Ermittlungen zu beschleunigen und für mehr kommunale Sicherheit zu sorgen – und das alles in einer konformen Cloud-Umgebung, die vollen Datenschutz und volle Kontrolle gewährleistet.

Wendy Gilbert, SVP of Product, Mark43

KI, die sich an Ihre Bedürfnisse anpasst

Mit der GoodData-KI für das Selbst-Hosting können Unternehmen endlich die Flexibilität einer offenen Architektur mit der Intelligenz von Next-Gen-Analysen kombinieren und dabei die strengsten Sicherheitsprotokolle einhalten. Damit vollzieht GoodData einen weiteren Schritt auf dem Weg zu seiner Vision, jede Analyse-Interaktion mit einer vertrauenswürdigen, erklärbaren KI aufzuwerten.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.gooddata.com.

Über GoodData

GoodData ist die KI-native Analyseplattform, die auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Vertrauen ausgelegt ist und Unternehmen zu Erkenntnissen in Echtzeit verhilft – eingebettet, gebrandet und überall dort, wo Ihre Nutzer sie benötigen.

GoodData wurde im Jahr 2007 gegründet und ist mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Europa vertreten. Das Unternehmen betreut über 140.000 der weltweit führenden Unternehmen und 3,6 Millionen Nutzer und unterstützt diese maßgeblich bei der Neuausrichtung und Wertoptimierung ihrer Daten.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Webseite von Good Data und folgen Sie GoodData auf LinkedIn, YouTube und Medium.

Kontakt GoodData

press@gooddata.com

©2025, GoodData Corporation. Alle Rechte vorbehalten. GoodData und das Logo von GoodData sind eine eingetragene Marke der GoodData Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier verwendete Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

QUELLE: GoodData

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HanseWerk-Tochter HanseWerk Natur: 50 Kommunen mit Potenzial für Wärmenetze Canada Nickel meldet anhaltenden Explorationserfolg bei MacDiarmid und gibt Update zur Exploration