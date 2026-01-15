GoodData gewinnt im vierten Quartal mit Produktinnovationen und Geschäftswachstum an Fahrt

SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 15. Januar 2026 / GoodData, eine führende AI-native Decision-Intelligence-Plattform, gab heute starke Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt, die auf einer rekordhohen Geschwindigkeit der Produktentwicklung, der Einführung seines Intelligence Layer für vertrauenswürdige KI und der fortgesetzten Expansion im Finanzdienstleistungssektor beruhen.

Das Quartal unterstreicht das Engagement von GoodData für die Bereitstellung einer integrativen, kontrollierten KI in großem Maßstab, gekennzeichnet durch bedeutende Meilensteine in Bezug auf die Zugänglichkeit und die anhaltende Akzeptanz bei globalen Unternehmen.

Geschäftliche Highlights

Die Dynamik von GoodData beschleunigte sich im vierten Quartal, angetrieben durch einen Anstieg der Entwicklungsaktivitäten und die Vertiefung strategischer Partnerschaften. Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal 2025 einen Anstieg der Produktveröffentlichungen um 50 % gegenüber dem vierten Quartal 2024, wobei sich die KI-fokussierten Entwicklungsaktivitäten in agentischen Workflows in der zweiten Jahreshälfte verdreifachten.

Unsere Performance im vierten Quartal zeigt, dass Geschwindigkeit und Vertrauen sich nicht gegenseitig ausschließen, sagte Roman Stanek, CEO und Gründer von GoodData. Mit der Einführung des Intelligence Layer und unserem Fokus auf Zugänglichkeit und Governance geben wir Unternehmen die notwendigen Leitplanken an die Hand, um agentenbasierte KI zu nutzen. Ein Anstieg der KI-Entwicklungsaktivitäten um 296 % zeigt, mit welcher Geschwindigkeit wir unseren Kunden dabei helfen, Daten in intelligente Maßnahmen umzusetzen.

Strategische Unternehmensimplementierungen sorgten für ein starkes Wachstum. Im Rahmen einer großen globalen Einführung für einen strategischen Zahlungspartner hat GoodData mehr als 2.000 Kundenorganisationen und 13.600 Nutzer gewonnen. Die Implementierung erzielte eine um 40 % höhere Aktivierungsrate und führte zu einem 27-fachen Nutzerwachstum in der MEA-Region, wodurch die Grundlage für eine weitere Expansion im Jahr 2026 geschaffen wurde.

Produktinnovation

Das vierte Quartal war geprägt von der Einführung des Intelligence Layer von GoodData, die darauf ausgelegt ist, kontrollierte, vertrauenswürdige KI-Analysen über Unternehmensdatenumgebungen hinweg zu vereinheitlichen und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, KI mit Vertrauen und Konsistenz zu nutzen.

Mit der Veröffentlichung wurden neue Tools zur Stärkung von Vertrauen und Governance eingeführt, darunter der Analytics Catalog, der die Erkennung und Verwaltung von Assets vereinfacht, und der Semantic Quality Agent, der die Genauigkeit der semantischen Ebene kontinuierlich bewertet und verbessert. GoodData führte außerdem AI Memory ein, wodurch Analyseerfahrungen historischen Kontext einbeziehen und die Entscheidungssicherheit vertiefen können.

Die analytischen Funktionen wurden durch die Key Driver Analysis weiter verbessert, mit der Benutzer die Faktoren identifizieren können, die sich auf die Geschäftskennzahlen auswirken, sowie durch Aggregate Awareness, das die Leistung durch die automatische Nutzung vorab aggregierter Daten verbessert.

Die Barrierefreiheit blieb während des gesamten Quartals ein zentraler Schwerpunkt. GoodData veröffentlichte einen unabhängigen Bericht zur Barrierefreiheit, der bestätigt, dass GoodData Cloud den Anforderungen von WCAG 2.1 Level AA, Section 508 und EN 301 549 entspricht, und bekräftigt damit sein Engagement für inklusive Analysen.

Weitere Meilensteine

Die branchenspezifische Innovation wurde mit der Einführung von Agentic AI for Financial Services fortgesetzt, das konforme, auditfähige KI-Agenten für die Betrugserkennung, die regulatorische Berichterstattung und vieles mehr bereitstellt. Dies wurde durch die erweiterte Präsenz von GoodData auf der Money20/20 in Las Vegas untermauert.

Das Unternehmen verstärkte außerdem sein Führungsteam mit der Ernennung von Tom Strachan zum Leiter des US-Marktes, der die Expansion des Unternehmensbereichs Enterprise AI Sales von GoodData unterstützen wird.

Über GoodData

GoodData ist eine KI-native Decision-Intelligence-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, vertrauenswürdige Daten in sichere Maßnahmen umzusetzen. GoodData wurde für kontrollierte, skalierbare Analysen entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, Erkenntnisse zu nutzen, Entscheidungen zu automatisieren und Intelligenz direkt in Produkte und Geschäftsabläufe zu integrieren.

Mit einer modularen Architektur und einer kontrollierten semantischen Ebene als Kernstück sorgt GoodData dafür, dass KI-gestützte Analysen transparent und überprüfbar sind und mit der Art und Weise übereinstimmen, wie Unternehmen ihre Daten definieren und ihnen vertrauen. Unternehmen nutzen GoodData, um schneller von Erkenntnissen zu Ergebnissen zu gelangen und gleichzeitig Sicherheit, Governance und Performance auf Unternehmensniveau zu gewährleisten.

GoodData bedient über 140.000 weltweit führende Unternehmen und 3,2 Millionen Nutzer und hilft Unternehmen dabei, die Lücke zwischen Daten und Entscheidungsfindung zu schließen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von GoodData. Folgen Sie GoodData auch auf LinkedIn, YouTube und Medium.

© 2026 GoodData Corporation. Alle Rechte vorbehalten. GoodData ist eine eingetragene Marke der GoodData Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere Namen und Marken können Eigentum anderer Unternehmen sein.

Kontakt:

Tel.: +1 415-200-0186

E-Mail: press@gooddata.com

QUELLE: GoodData

