GoodData setzt seine Dynamik im zweiten Quartal fort und erweitert seine KI-nativen Innovationen

Plattformwachstum und neue KI-native Kompetenzen markieren einen Meilenstein beim Ausbau von Composable Analytics und Governed Data.

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 21. Juli 2025 / Die KI-native Analyseplattform GoodData hat heute ihre Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnet in den Bereichen KI und Produktentwicklung eine starke Dynamik und kann sich nach wie vor als Marktführer in der neuen Zukunftssparte der Composable Analytics mit Schwerpunkt auf Flexibilität, Skalierbarkeit und Vertrauen behaupten.

Wichtigste Geschäftsdaten

GoodData wurde in den Gartner® Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2025 aufgenommen. GoodData wurde als Nischenanbieter eingestuft, der mit seiner Fähigkeit zur Umsetzung und seiner ganzheitlichen Vision punktet. Die Plattform wurde vom Quadranten als einer der größten Aufsteiger im Vergleich zum Vorjahr gehandelt.

Im dazugehörigen Critical Capabilities Report von Gartner wurde GoodData auch als eine der besten Composable-Analytics-Plattformen hervorgehoben, und es wurde auf ihre Stärke bei der Bereitstellung flexibler, entwicklerfreundlicher Analysefunktionen für moderne Datenarchitekturen hingewiesen.

GoodData wurde für eine Welt entwickelt, in der die Analytik nicht nur eine Annehmlichkeit ist, sondern eine wesentliche Komponente im Bereich der Unternehmensdaten. Unsere Aufnahme in den Gartner Magic Quadrant ist für uns der Beweis, dass ein Bedarf an interoperablen Analyseplattformen besteht, welche die Analyse wie einen Code behandeln und sich nahtlos in die moderne DevOps-Praxis und in den Produktentwicklungszyklus integrieren lassen.

Roman Stanek, CEO & Gründer von GoodData

KI-Innovationen

Auch im zweiten Quartal galt der Fokus von GoodData der KI-nativen Architektur und dem Aufbau von Kompetenzen, die das Kerngeschäft optimieren:

– AI Anywhere: Unterstützt Interaktionen in natürlicher Sprache quer über verschiedene Schnittstellen – entweder innerhalb der GoodData-Benutzeroberfläche oder eingebettet in die diversen Anwendungen, mit kompletten White-Label-Optionen.

– Intelligent Semantic Layer: Die intelligente semantische Ebene verwendet Domänenontologien und semantische Modelle, um sicherzustellen, dass die KI die Sprache im Geschäftsalltag versteht und spricht.

– Natural Language Insights: Bietet konversationelle Dateninteraktionen und generiert präzise Antworten, Visualisierungen sowie verwertbare Vorschläge.

– KI-fähiger Analytics Lake: Sorgt für hochwertige, einheitliche Daten und ermöglicht/erleichtert skalierbare KI-Operationen.

– Entwickler-Tools und APIs: Bietet eine flexible, API-zentrierte Architektur für die Einbindung und Automatisierung in Unternehmensanwendungen.

Unsere Plattform entwickelt sich rasant, um die Erwartungen von Unternehmen mit KI-Ausrichtung zu erfüllen. Ob es nun um den Export in bedienungsfreundliche Formate geht oder um die präzise Steuerung von Abfragen und Audit-Protokollen – jedes Update ist darauf ausgerichtet, unseren Kunden Schnelligkeit, Governance und Innovation zu bieten.

Ondrej Macek, Senior Director, Product Management von GoodData

Produkt-Updates

In diesem Quartal hat GoodData eine ganze Reihe von wichtigen Plattformoptimierungen herausgebracht mit dem Ziel, die Benutzererfahrung, die Governance und die betriebliche Steuerung zu verbessern:

– Query Execution Handling Controls (Steuerung der Abfrageausführung): Neue Sicherheitsvorkehrungen ermöglichen die automatische Stornierung abgebrochener oder redundanter Abfragen, wodurch die Backend-Leistung verbessert und die Latenzzeit des Dashboards verringert wird.

– Self-Service Audit Log: Administratoren erhalten direkten Selbstbedienungszugriff auf Audit-Daten, was das Tracking von Benutzeraktivitäten und die Gewährleistung von Compliance und Sicherheit erleichtert.

– Dynamischer Text in Dashboards: Textelemente in Dashboards werden nun dynamisch aus Live-Metriken und -Attributen generiert und ermöglichen Storytelling und Kontextualisierung in Echtzeit.

– Export in PDF und PPTX: Benutzer können Dashboards und Berichte zeitnah in allgemein akzeptierten Formaten weitergeben und so die Zusammenarbeit und das Berichtswesen für Führungskräfte optimieren.

GoodData überzeugt mit einer starken Produktdynamik und wird in der Branche anerkannt, was das Wachstum der Plattform befeuert und ihre Führungsrolle im Bereich der KI-nativen Analytik festigt. Was den Ausblick auf das dritte Quartal und Folgequartale betrifft, so wird GoodData sein KI-natives Fundament und seine Dynamik für weitere Produktinnovationen und eine noch stärkere Akzeptanz bei den Unternehmen nutzen.

Nähere Informationen über die neuesten Kompetenzen von GoodData finden Sie auf gooddata.com.

Über GoodData

GoodData ist die KI-native Analyseplattform, die auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Vertrauen ausgelegt ist und Unternehmen zu Erkenntnissen in Echtzeit verhilft – eingebettet, gebrandet und überall dort, wo Ihre Nutzer sie benötigen.

GoodData wurde im Jahr 2007 gegründet und ist mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Europa vertreten. Das Unternehmen betreut über 140.000 der weltweit führenden Unternehmen und 3,2 Millionen Nutzer und unterstützt diese maßgeblich bei der Neuausrichtung und Wertoptimierung ihrer Daten.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Webseite von Good Data und folgen Sie GoodData auf LinkedIn, YouTube und Medium.

