Google Business Profile: Warum aktuelle Öffnungszeiten für das Ranking entscheidend sind

Wer bei Google ganz oben stehen will, muss zur richtigen Zeit sichtbar sein. Nur wer aktuelle Öffnungszeiten im Google Unternehmensprofil pflegt, erscheint dann, wenn Kund:innen suchen – und gewinnt.

Lokale Unternehmen stehen im Wettbewerb um die besten Platzierungen in der Google-Suche. Dabei ist vielen nicht bewusst, dass ein entscheidender Faktor für die Sichtbarkeit die eigenen Öffnungszeiten sind.

Google spielt, je nach Branche, bevorzugt Unternehmen aus, die zum Zeitpunkt der Suchanfrage geöffnet sind.

Das bedeutet: Ein Restaurant, das aktuell geöffnet ist, wird eher in den lokalen Suchergebnissen erscheinen als eines, das gerade geschlossen hat – selbst wenn letzteres insgesamt besser optimiert ist. Dieses Prinzip gilt vor allem für Branchen, in denen Google davon ausgeht, dass Nutzer:innen einen sofortigen Besuchswunsch haben.

Beispiel: Warum die Öffnungszeiten über die Platzierung entscheiden

Stellen Sie sich vor, eine Person sucht mittags um 12:30 Uhr nach „Italienisches Restaurant in der Nähe“. Google zeigt bevorzugt Restaurants an, die zu diesem Zeitpunkt geöffnet haben. Falls ein Restaurant, das erst um 17:00 Uhr öffnet, normalerweise gut platziert ist, kann es in diesem Moment hinter anderen Betrieben mit aktuellen Öffnungszeiten zurückfallen.

Für Unternehmen bedeutet das: Eine schlechte Pflege der Öffnungszeiten kann dazu führen, dass potenzielle Kund:innen das Geschäft oder die Dienstleistung gar nicht erst finden.

So stellen Unternehmen sicher, dass ihre Öffnungszeiten optimal genutzt werden

Unternehmen sollten die folgenden Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass ihre Öffnungszeiten korrekt hinterlegt und gut sichtbar sind:

1. Öffnungszeiten im Google Business Profile regelmäßig überprüfen und anpassen

* Loggen Sie sich in Ihr Google Business Profile ein.

* Navigieren Sie zu „Profil bearbeiten-Unternehmensinformationen“ -> „Öffnungszeiten“.

* Prüfen Sie, ob Ihre regulären Öffnungszeiten noch korrekt sind.

* Falls sich Ihre Zeiten geändert haben, aktualisieren Sie diese sofort.

2. Besondere Öffnungszeiten hinterlegen

* Falls es Abweichungen gibt (z. B. geänderte Öffnungszeiten an Feiertagen oder während Events), sollten diese über „Spezielle Öffnungszeiten“ hinterlegt werden.

* Unternehmen, die temporär früher oder länger geöffnet haben, sollten dies aktiv kommunizieren – denn Google belohnt auch Aktualität.

3. Öffnungszeiten prominent bewerben

* Die eigenen Öffnungszeiten sollten nicht nur im Google Business Profile, sondern auch auf der Website, in sozialen Medien und auf Werbematerialien klar kommuniziert werden.

* Besonders für Gastronomie und Einzelhandel lohnt es sich, „Jetzt geöffnet“ gezielt in Werbeanzeigen oder auf der eigenen Website zu betonen.

4. Alternativzeiten strategisch nutzen

* Manche Restaurants und Geschäfte haben am Nachmittag geschlossen. Falls dies unvermeidbar ist, kann eine Anpassung der Kategorien und Servicezeiten sinnvoll sein.

* Beispiel: Ein Café, das Vormittags geöffnet ist und um 15:00 Uhr schließt, kann zusätzlich „Frühstücksrestaurant“ als Kategorie hinzufügen, um relevanter für Morgensuchende zu werden.

Fazit: Mehr Sichtbarkeit durch einfache Optimierung

Die Pflege der Öffnungszeiten im Google Business Profile ist eine einfache, aber äußerst wirkungsvolle Maßnahme, um in den lokalen Suchergebnissen besser platziert zu werden. Unternehmen, die diese Informationen regelmäßig aktualisieren und strategisch nutzen, können ihre Sichtbarkeit gezielt steigern und mehr Kundschaft gewinnen.

Für weitere Informationen zur lokalen Suchmaschinenoptimierung stehen Ihnen Beatrice Köhler und ihr Team von Kampagnenreiter GmbH gerne zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kampagnenreiter GmbH

Frau Beatrice Köhler

Mörikestraße 1

71739 Oberriexingen

Deutschland

fon ..: 07042 2898429

web ..: https://kampagnenreiter.de

email : b.koehler@kampagnenreiter.de

Kampagnenreiter GmbH ist eine führende Online-Marketing-Agentur mit Sitz in Oberriexingen, Landkreis Ludwigsburg. Spezialisiert auf lokale Suchmaschinenoptimierung, unterstützt die Agentur Unternehmen dabei, ihre Online-Sichtbarkeit zu erhöhen und erfolgreich neue Kunden zu gewinnen. Mit einem erfahrenen Team aus SEO- und Marketing-Expert*innen bietet Kampagnenreiter innovative und effektive Lösungen für die digitale Präsenz von regionalen Unternehmen.

Pressekontakt:

Kampagnenreiter GmbH

Frau Beatrice Köhler

Mörikestraße 1

71739 Oberriexingen

fon ..: 07042 2898429

email : b.koehler@kampagnenreiter.de

