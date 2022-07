Google sieht TikTok als Wettbewerber: Search vs. Discovery – Was steckt dahinter?

Discovery ist perfekt für alle, die nach aufregenden neuen Inhalten suchen. Mit diesem Feature wirst du nie wieder langweile haben!

Discovery schenkt uns die Möglichkeit aufregende, neue Inhalte zu finden, die perfekt auf unsere Interessen abgestimmt sind. Egal ob bei Google, Youtube oder TikTok – mit diesem Feature wird uns nie wieder langweilig!

TikTok ist ein ernstzunehmender Wettbewerber für YouTube, das wurde spätestens im letzten Jahr klar. Zahlen haben gezeigt, dass junge Nutzer mehr Zeit auf TikTok als auf YouTube verbringen. Soweit, so bekannt.

TikTok wird bald auch Google im Bereich der Suche angreifen. Denn wie ein Manager von Google kürzlich auf einer Konferenz zugegeben hat, nutzen vor allem junge Menschen die App TikTok oder Instagram, wenn sie nach einem Restaurant suchen. Damit steigt TikTok zu einem ernsthaften Wettbewerber für Google auf.

Der Fokus von Airbnb auf Discover ist sicherlich kein Zufall. Die Plattform bietet Nutzern die Möglichkeit, sowohl nach bestimmten Suchen als auch nach Entdeckungen zu suchen. In diesen Bereichen entscheiden sich Nutzer mal für Search, mal für Discovery. Durch den Relaunch können sie nun noch mehr von beidem finden.

Google ist sich seiner Stärke bewusst und betont immer wieder gerade in Zeiten, in denen die Wettbewerbsbehörden sehr genau auf die Aktivitäten der Suchmaschinen schauen, wie viele starke Wettbewerber man doch habe. Die Äußerung ist also auch rein taktisch gewesen.

