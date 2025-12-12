gotamaX – Klangpoesie aus Werther: Nominierung für die beste Neuentdeckung 2025

Der EM-Künstler gotamaX aus Werther ist für die Schallwelle-Trophäe als beste Neuentdeckung 2025 nominiert. Die Preisverleihung findet am 21. Februar 2026 in Schwerte statt.

Mit seiner außergewöhnlichen musikalischen Handschrift zählt gotamaX aus Werther zu den spannendsten neuen Stimmen der elektronischen Musikszene. Für seine eindrucksvolle künstlerische Arbeit wurde er nun für die beste Neuentdeckung 2025 nominiert – eine der begehrtesten Kategorien des renommierten Schallwelle Awards. Die Verleihung der traditionsreichen Schallwelle-Trophäe findet am Samstag, den 21. Februar 2026, im festlichen Rahmen der Rohrmeisterei in Schwerte statt.

gotamaX‚ Musik lebt von einer tiefen Liebe zu stimmungsvollen Synthesizer-Sounds. In seinen Kompositionen entstehen fein gearbeitete Klangwelten – kleine musikalische Juwelen, die Geschichten erzählen, ohne ein einziges Wort zu benötigen. Seine Stücke laden zum Eintauchen ein, eröffnen emotionale Räume und verbinden atmosphärische Dichte mit melodischer Klarheit. Genau diese erzählerische Qualität macht seine Werke so besonders und hebt ihn deutlich innerhalb der aktuellen EM-Szene hervor.

Besondere Aufmerksamkeit genießt sein aktuelles Werk „Botanical World“, das gotamaX eigens für den schallwende e. V. komponierte. Das Stück ist eine klangliche Hommage an organisches Wachstum und natürliche Harmonie und zeigt eindrucksvoll, wie sensibel und zugleich ausdrucksstark der Künstler mit elektronischen Klangfarben umgeht.

Die Gala des Schallwelle Awards 2026 verspricht ein hochkarätiges Treffen der elektronischen Musikszene zu werden. Zahlreiche namhafte Gäste, Künstler und Branchenvertreter werden in Schwerte erwartet, um gemeinsam herausragende Leistungen zu feiern – und um neue Talente wie gotamaX ins Rampenlicht zu rücken.

Ob die Nominierung in der begehrten Schallwelle-Trophäe mündet, bleibt spannend. Sicher ist jedoch schon jetzt: gotamaX hat mit seiner Musik einen bleibenden Eindruck hinterlassen und gilt als eine der vielversprechendsten Entdeckungen der elektronischen Musik des Jahres.

