  • gotamaX – Klangpoesie aus Werther: Nominierung für die beste Neuentdeckung 2025

    Der EM-Künstler gotamaX aus Werther ist für die Schallwelle-Trophäe als beste Neuentdeckung 2025 nominiert. Die Preisverleihung findet am 21. Februar 2026 in Schwerte statt.

    BildMit seiner außergewöhnlichen musikalischen Handschrift zählt gotamaX aus Werther zu den spannendsten neuen Stimmen der elektronischen Musikszene. Für seine eindrucksvolle künstlerische Arbeit wurde er nun für die beste Neuentdeckung 2025 nominiert – eine der begehrtesten Kategorien des renommierten Schallwelle Awards. Die Verleihung der traditionsreichen Schallwelle-Trophäe findet am Samstag, den 21. Februar 2026, im festlichen Rahmen der Rohrmeisterei in Schwerte statt.

    gotamaX‚ Musik lebt von einer tiefen Liebe zu stimmungsvollen Synthesizer-Sounds. In seinen Kompositionen entstehen fein gearbeitete Klangwelten – kleine musikalische Juwelen, die Geschichten erzählen, ohne ein einziges Wort zu benötigen. Seine Stücke laden zum Eintauchen ein, eröffnen emotionale Räume und verbinden atmosphärische Dichte mit melodischer Klarheit. Genau diese erzählerische Qualität macht seine Werke so besonders und hebt ihn deutlich innerhalb der aktuellen EM-Szene hervor.

    Besondere Aufmerksamkeit genießt sein aktuelles Werk „Botanical World“, das gotamaX eigens für den schallwende e. V. komponierte. Das Stück ist eine klangliche Hommage an organisches Wachstum und natürliche Harmonie und zeigt eindrucksvoll, wie sensibel und zugleich ausdrucksstark der Künstler mit elektronischen Klangfarben umgeht.

    Die Gala des Schallwelle Awards 2026 verspricht ein hochkarätiges Treffen der elektronischen Musikszene zu werden. Zahlreiche namhafte Gäste, Künstler und Branchenvertreter werden in Schwerte erwartet, um gemeinsam herausragende Leistungen zu feiern – und um neue Talente wie gotamaX ins Rampenlicht zu rücken.

    Ob die Nominierung in der begehrten Schallwelle-Trophäe mündet, bleibt spannend. Sicher ist jedoch schon jetzt: gotamaX hat mit seiner Musik einen bleibenden Eindruck hinterlassen und gilt als eine der vielversprechendsten Entdeckungen der elektronischen Musik des Jahres.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    gemalos GbR
    Herr Andreas Gotthilf
    Auf der Bleeke 18
    33824 Werther
    Deutschland

    fon ..: 05203-884642
    web ..: https://www.gemalos.de
    email : post@gemalos.de

    gemalos.de ist eine Plattform für GEMA-freie Musik, die sich unter anderem auf elektronische Musik spezialisiert hat. Das Angebot richtet sich an Medienproduzenten, Kreative und Kulturschaffende, die hochwertige Musik für Film-, Video-, Online- und Veranstaltungsformate ohne GEMA-Gebühren nutzen möchten.

    Im Mittelpunkt stehen sorgfältig kuratierte Produktionen unabhängiger Künstler, die moderne, atmosphärische und vielseitig einsetzbare Musik schaffen. Ergänzend begleitet gemalos.de musikalische Projekte redaktionell und unterstützt Künstler sowie Veranstalter bei der Präsentation ihrer Arbeiten.

    Pressekontakt:

    gemalos GbR
    Herr Andreas Gotthilf
    Auf der Bleeke 18
    33824 Werther

    fon ..: 05203884642
    email : post@gemalos.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Haibach & Cie. im Dezember 2025 erneut von der WirtschaftsWoche als „Beste Personalberater“ ausgezeichnet
      Wiesbaden, 12. Dezember 2025...

    2. Höchsmann & Company als „Beste Personalberater 2025“ ausgezeichnet
      Die Beratung erhielt die exklusive Auszeichnung in drei Kategorien: Transport/Logistik, Maschinen/Anlagen sowie Professional Services....

    3. Nominierung PerformixX Award 2024 – MCANISM als Bestes Netzwerk
      MCANISM Technology freut sich verkünden zu können, dass sie für den PerformixX Award 2024 in der Kategorie "Bestes Netzwerk" nominiert sind....

    4. German Business Awards (EU BUSSINES NEWS) – Beste integrierte SEO & Digital Marketing Agentur 2025
      Die Internetdienste Burkart wurde als "Beste integrierte SEO- und Digitalmarketing-Agentur 2025" mit dem Deutschen Wirtschaftspreis der EU BUSSINES NEWS ausgezeichnet....

    5. Die beste Inventarisierungssoftware 2025: So verwalten Sie Ihre Unternehmensressourcen optimal
      2025 erfordert effiziente IT-Verwaltung: Erfahren Sie, warum Inventarisierungssoftware wichtig ist, welche Funktionen zählen und wie Asset.Desk Ihre Ressourcen optimal managt....

    6. Großer Preis des Mittelstands: Nominierung der Jury!
      Bergers Partner hat Grund zur Freude: Die Kanzlei wurde für den renommierten Großen Preis des Mittelstands nominiert....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.