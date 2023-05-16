  • Governance und Trust-Infrastruktur für skalierbare Enterprise-KI

    KI wird in Unternehmen zunehmend in regulatorisch relevante und operative Prozesse eingebettet, was ein neues Investmentfeld für Aktienanleger eröffnet.

    Bild„Der produktive Einsatz von KI in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Industrie, Gesundheit oder öffentlicher Verwaltung verlangt Systeme, die Entscheidungen, Datenflüsse und Modellverhalten nachvollziehbar machen“, sagt Christian Hintz, Portfoliomanager des „AI Leaders“, einem global investierenden Aktienfonds mit dem Fokus auf Anbieter und Anwender Künstlicher Intelligenz (WKN: A2PF0M / ISIN: DE000A2PF0M4). Dabei handelt es sich um Gesellschaften mit einer international führenden Marktposition in einem Segment der KI-Wertschöpfungskette oder in einem zentralen Anwendungsfeld. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die im Zuge der KI-Transformation nachhaltige Wachstumschancen besitzen. Die Strategie hat seit Auflage Anfang 2020 fast 90 Prozent Rendite erzielt, allen Schwächephasen der Märkte zum Trotz.

    In der Praxis bedeutet diese Entwicklung hin zu Governance und Trust-Infrastruktur, dass Unternehmen nicht nur Modelle auswählen, sondern Betriebsprozesse etablieren, die Versionierung, Tests, Freigaben, Monitoring und Auditfähigkeit verbinden. Je mehr KI in Kernprozesse integriert wird, desto stärker rückt die Frage in den Vordergrund, wie sich Qualität, Stabilität und Compliance dauerhaft sichern lassen, ohne Innovation zu bremsen. International entsteht daraus eine wachsende Softwarekategorie, die Modellrisiken, Datenrisiken und Betriebskontrolle in integrierten Werkzeugketten abbildet.

    Für die Investmentperspektive ist entscheidend, dass diese Infrastruktur nicht als Nebenprodukt entsteht, sondern als Voraussetzung für Skalierung. Unternehmen weiten KI typischerweise dort aus, wo sie Verantwortung für Ergebnisse übernehmen und wo interne Kontrollsysteme greifen. Daraus folgt eine klare Nachfrage nach Plattformen, die den KI-Lebenszyklus über Entwicklung, Deployment und Betrieb hinweg abdecken und gleichzeitig Schnittstellen in bestehende IT- und Governance-Landschaften bieten. Anbieter mit tief integrierten Lösungen bauen häufig wiederkehrende Erlösmodelle auf, weil Governance- und Kontrollsysteme nicht punktuell eingesetzt werden, sondern dauerhaft im Betrieb bleiben und mit wachsenden Datenbeständen und Modellsystemen mitwachsen.

    „Die positiven mittel- und langfristigen Aussichten ergeben sich aus der Kombination von Regulierungsdruck, betrieblicher Notwendigkeit und technischer Komplexität. Trust-Infrastruktur wird in vielen Unternehmen zu einem Standardbestandteil, sobald KI nicht mehr experimentell, sondern produktiv und breit genutzt wird“, erklärt Tilmann Speck, wie Christian Hintz Mitglied im Expertenteam und Portfoliomanager des „AI Leaders“. Wachstum entsteht dabei nicht nur durch neue Modellgenerationen, sondern durch die Ausweitung von Einsatzfeldern, die stärkere Verknüpfung mit operativen Systemen und die zunehmende Professionalisierung des KI-Betriebs. Für langfristig ausgerichtete Aktienanleger bietet dieses Segment Zugang zu einem Markt, der von strukturellen Anforderungen getragen wird und dessen Nutzen in skalierbarer, kontrollierbarer KI-Anwendung direkt sichtbar wird.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    AI LEADERS
    Herr Christian Hintz
    Kronprinzstraße 17
    70173 Stuttgart
    Deutschland

    fon ..: +49 (0) 711 63 22 42
    web ..: https://ai-leaders.de
    email : info@christianhintz.com

    Über den Fonds „AI Leaders“

    Der „AI Leaders“ (WKN: A2PF0M / ISIN: DE000A2PF0M4) ist ein ist ein global investierender Aktienfonds mit dem Fokus auf Anbieter und Anwender Künstlicher Intelligenz. Das Managementteam bestehend aus Christian Hintz, Tilmann Speck und Gerd Schäfer verwaltet ein Portfolio von bis zu 160 Werten von Herstellern und Anbietern von KI-Hardware und von KI-Software, Anwendern von KI-Hard- oder -Software für den eigenen Unternehmenszweck und Dienstleister im Bereich von KI. Bis 2030 erwarten Experten für die Künstliche Intelligenz einen Wertschöpfungsbeitrag zum weltweiten Bruttosozialprodukt in Höhe von 1,2 Prozent pro Jahr. Bei den bis zu 160 Portfoliounternehmen des „AI Leaders“ handelt es sich um Gesellschaften mit einer führenden Marktstellung. Das Portfoliomanagement-Team setzt den digitalen Investmentprozess ,TOPAS‘ des Wertpapierinstituts ELAN Capital-Partners GmbH ein. Dieser wurde für die zeitnahe Steuerung von Portfoliobausteinen konzipiert und balanciert Tag für Tag die Allokation des Portfolios, um den sich jeweils ändernden Marktbedingungen zu entsprechen. Damit können die Faktorprämien von Wachstumswerten eingenommen werden, während die Volatilität auf einem gesamtmarktüblichen Niveau gehalten wird. Weitere Informationen unter https://ai-leaders.de

    Pressekontakt:

    AI LEADERS
    Herr Christian Hintz
    Kronprinzstraße 17
    70173 Stuttgart

    fon ..: +49 (0) 711 63 22 42
    web ..: https://ai-leaders.de
    email : info@christianhintz.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. AI Security und Trust: Warum KI zum Sicherheitsmarkt wird
      Mit dem wachsenden KI-Einsatz entstehen Risiken, auf die Unternehmen mit neuen Kontroll- und Sicherheitsarchitekturen reagieren. Daraus entsteht ein Markt für AI Security und Trust Infrastructure....

    2. AgentOps: Wie KI-Agenten den Enterprise-Stack verändern
      KI-Agenten werden zunehmend in Unternehmensprozesse eingebunden und verbinden Systeme, Daten und Workflows. Daraus entwickelt sich international ein neues Marktsegment: AgentOps....

    3. KI-Infrastruktur und Energieeffizienz: Rechenzentren werden zum Nadelöhr
      Die nächste Phase der KI-Verbreitung wird über den laufenden Betrieb entschieden, nicht nur über das Training von Modellen. Für langfristige Aktienanleger eröffnet sich ein spannendes Investmentfeld....

    4. VERSES erweitert autonome Drohnen-Governance-Infrastruktur, die mit KOSM betrieben wird, auf Mailand, Italien
      VERSES bringt die kommerzielle Reife durch die Demonstration autonomer Drohnenlieferungen und Standortüberwachungseinsätze im Krankenhaus San Raffaele für FF2020 voran. Vancouver, BC, – 16. Mai 2023 / IRW-Press / VERSES AI...

    5. KI als Produktivitäts-Layer: Wie Enterprise-Copiloten die Wissensarbeit verändern
      Für Investoren rückt mit Enterprise-Copiloten ein Segment in den Fokus, in dem Anbieter von Infrastruktur, Software und Governance die Verteilung von Effizienzgewinnen in der Wissensarbeit definieren....

    6. Neues Investitionsfeld: KI-Infrastruktur mit Effizienzfokus
      Investoren profitieren von Technologien und Geschäftsmodellen, die den steigenden Strombedarf von Rechenzentren adressieren....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.