GR Silver Mining durchschneidet 44,5 m mit 518 g/t Silberäquivalent, einschließlich 6,5 m mit 2.101 g/t Silberäquivalent in Liegendem und Hangendem von primärer mineralisierter Zone in Abbaugebiet Plomosas

31. Oktober 2022. Vancouver (British Columbia). GR Silver Mining Ltd. (TSX-V: GRSL, OTCQB: GRSLF, Frankfurt: GPE) (GR Silver Mining oder das Unternehmen) freut sich, weitere Ergebnisse von 38 Ergänzungsbohrlöchern des laufenden Ressourcenaktualisierungsprogramms im unternehmenseigenen Abbaugebiet Plomosas beim Projekt Plomosas im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa bekannt zu geben. Diese Bohrlöcher wurden konzipiert, um historische Bohrlöcher zu ersetzen, die in der Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 aus dem Jahr 2021 verwendet wurden, bei der nicht erprobten Abschnitten keine Werte zugewiesen wurden, oder um neue hochgradige silber- und goldmineralisierte Zonen erproben, die vom Unternehmen sowohl im Liegenden als auch im Hangenden der primären mineralisierten Zone identifiziert worden waren (Abb. 1). Das Ergänzungsbohrprogramm von GR Silver Mining wird im Abbaugebiet Plomosas fortgesetzt und hat seit dem Abschluss der Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 des Unternehmens aus dem Jahr 2021 bis dato 105 Bohrlöcher (7.330 m) an neuen Bohrungen innerhalb der historischen Mine Plomosas hinzugefügt.

Höhepunkte der Ergänzungsbohrungen im Abbaugebiet Plomosas

– PLI22-38: 24,9 m mit 471 g/t Silberäquivalent Siehe Tab. 1 für Definition von Silberäquivalent.

– 301 g/t Silber, 0,4 g/t Gold, 1,6 % Blei und 2,1 % Zink

einschließlich 6,0 m mit 1.052 g/t Silberäquivalent – 856 g/t Silber, 0,7 g/t Gold, 1,3 % Blei und 2,3 % Zink

– PLI22-23: 44,5 m mit 518 g/t Silberäquivalent – 268 g/t Silber, 1,0 g/t Gold, 2,4 % Blei, 1,7 % Zink und 0,2 % Kupfer

einschließlich 7,0 m mit 684 g/t Silberäquivalent – 626 g/t Silber, 0,03 g/t Gold, 1,0 % Blei, 0,6 % Zink und 0,1 % Kupfer

einschließlich 6,5 m mit 2.101 g/t Silberäquivalent – 1.028 g/t Silber, 5,11 g/t Gold, 8,3 % Blei, 7,0 % Zink und 0,8 % Kupfer

einschließlich 2,4 m mit 3.431 g/t Silberäquivalent – 2.667 g/t Silber, 1,27 g/t Gold, 12,2 % Blei, 6,9 % Zink und 0,3 % Kupfer

– PLI22-24: 12,4 m mit 365 g/t Silberäquivalent – 135 g/t Silber, 0,4 g/t Gold, 4,0 % Blei, 1,7 % Zink und 0,2 % Kupfer

– PLI22-25: 12,5 m mit 1.146 g/t Silberäquivalent – 629 g/t Silber, 0,6 g/t Gold, 9,2 % Blei, 4,0 % Zink und 0,4 % Kupfer

einschließlich 1,5 m mit 1.917 g/t Silberäquivalent – 1.791 g/t Silber, 0,2 g/t Gold, 1,3 % Blei, 1,4 % Zink und 0,1 % Kupfer

– PLI22-27: 8,5 m mit 371 g/t Silberäquivalent – 109 g/t Silber, 0,9 g/t Gold, 3,5 % Blei, 1,7 % Zink und 0,1 % Kupfer

– PLI22-28: 24,3 m mit 217 g/t Silberäquivalent – 41 g/t Silber, 0,7 g/t Gold, 2,1 % Blei und 1,1 % Zink

– PLI22-30: 0,8 m mit 2.365 g/t Silberäquivalent – 2.251 g/t Silber, 0,1 g/t Gold, 1,0 % Blei, 0,1 % Zink und 0,6 % Kupfer

– PLIP22-30: 5,1 m mit 716 g/t Silberäquivalent – 116 g/t Silber, 5,9 g/t Gold, 0,2 % Blei, 0,2 % Zink und 0,4 % Kupfer

einschließlich 0,6 m mit 4.078 g/t Silberäquivalent – 219 g/t Silber, 40,2 g/t Gold, 0,4 % Blei, 0,1 % Zink und 1,0 % Kupfer

– PLIP22-42: 5,7 m mit 995 g/t Silberäquivalent – 44 g/t Silber, 1,2 g/t Gold, 12,7 % Blei, 11,4 % Zink und 0,4 % Kupfer

Das Abbaugebiet Plomosas, das eine historische Mine mit 7,4 km an Untertageerschließungen und eine damit in Zusammenhang stehende Infrastruktur umfasst, liefert positive Bohrergebnisse und neue Entdeckungen in zahlreichen nicht abgebauten Zonen, die in die bevorstehende Ressourcenschätzung des Unternehmens integriert werden. Die aktualisierte Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 wird die beiden unternehmenseigenen Gebiete, die sich im Ressourcenstadium befinden und in denen zurzeit Bohrungen durchgeführt werden (San Marcial und Abbaugebiet Plomosas), sowie zusätzliche Bohrungen integrieren, die für La Colorada und das Gebiet San Juan geplant sind. GR Silver Mining wird das allererste Unternehmen sein, das alle Explorationskonzessionen im Ressourcenstadium in einem einzigen kombinierten technischen Bericht zusammenfasst, was einen wichtigen Meilenstein im Bergbaugebiet Rosario darstellt.

Eric Zaunscherb, Chairman und CEO von GR Silver Mining, sagte: Die präzisen Ergänzungsbohrungen bei Plomosas liefern weiterhin wie geplant attraktive Gehalte von mehreren Metallen in der primären hydrothermalen Brekzie, wo zuvor im Ressourcenblockmodell vom August 2021 den nicht erprobten Bereichen keine Gehalte zugewiesen worden waren. Auch die potenzielle Erweiterung des Volumens durch die kürzlich entdeckten Edelmetallmineralisierungen im Liegenden und Hangenden ist überaus erfreulich. Beides könnte bei der bevorstehenden Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung, die für das erste Quartal 2023 erwartet wird, von Bedeutung sein.

ABB. 1: Standort von ausgewählten Ergänzungsbohrlöchern 2022 – obere Sohlen des Abbaugebiets Plomosas, Längsschnitt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68033/GRSL.NewsRelease.31OCT22.DRAFT_dePRcom.001.png

Abbaugebiet Plomosas – Update der geologischen Modellierung – Ergebnisse der bisherigen Bohrungen

Das Ergänzungsbohrprogramm 2022 hat in Verbindung mit detaillierten Kartierungen und Untertageprobennahmen die hydrothermale Silber-Gold-Blei-Zink-Brekzie (die von Grupo Mexico bis 2001 teilweise abgebaut wurde) sowie eine neue Mineralisierung in Verbindung mit quer verlaufenden Verwerfungen detailliert nachverfolgt. Diese neue Mineralisierung kann entweder im Hangenden oder im Liegenden der primären hydrothermalen Brekzie mit mehreren Metallen (Plomosas-Brekzie) in der Nähe größerer Verwerfungsschnitte lokalisiert werden, wobei mächtige Zonen mit attraktiven Silber- und Goldgehalten in der Nähe der bestehenden Untertageerschließung und/oder nahe der Oberfläche beschrieben werden (Abb. 2 und 3).

ABB. 2: Geologischer Querschnitt (2.551.900 N – B-B) – Abbaugebiet Plomosas

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68033/GRSL.NewsRelease.31OCT22.DRAFT_dePRcom.002.png

Der Schwerpunkt der historischen Minenproduktion bis 2001 lag entlang der Plomosas-Brekzie, wo die Blei- und Zinkwerte das primäre Ziel der historischen Untertage-Bulk-Mining-Betriebe waren. Die vom Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten gesammelten Informationen weisen darauf hin, dass es nicht nur weitere Zonen mit gut erhaltenen, edel- und basismetallreichen hydrothermalen Brekzien gibt, sondern auch gut definierte, mächtige, nur aus Silber und Gold bestehende Stockwerk-Zonen im Hangenden und Liegenden der Plomosas-Brekzie.

Das Unternehmen wird die Bohrungen bei Plomosas bis Dezember 2022 fortsetzen, wenn alle Daten in ein aktualisiertes geologisches Modell für das Abbaugebiet Plomosas integriert werden. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden.

ABB. 3: Geologischer Querschnitt (2.551.700 N – C-C) – Abbaugebiet Plomosas

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68033/GRSL.NewsRelease.31OCT22.DRAFT_dePRcom.003.png

Tabelle 1: Minengebiet Plomosas – Highlights der Infill-Bohrergebnisse

Bohrloch Von Bis Scheinbare Mächtigkeit Wahre Mächtigkeit Ag g/t Au g/t Pb % Zn % Cu % AgÄq

(m) (m) (m) (m) g/t

PLI22-20 16,8 22,5 5,8 5,0 399 0,05 1,0 1,8 0,1 504

einschließlich 16,8 19,2 2,4 2,1 901 0,08 2,1 3,9 0,1 1.228

39,1 41,8 2,7 2,7 113 0,14 3,5 5,6 0,1 449

PLI22-21 34,4 41,9 7,5 6,5 62 0,12 0,6 0,6 0,1 119

87,6 95,6 8,0 6,8 17 0,24 0,6 1,5 0,1 114

PLI22-22 1,2 17,8 16,6 12,1 101 0,4 2,0 1,4 0,2 237

einschließlich 4,5 7,9 3,4 2,6 391 1,0 8,1 4,2 0,5 935

PLI22-23 8,5 53,0 44,5 36,5 268 1,0 2,4 1,7 0,2 518

einschließlich 9,5 16,5 7,0 4,9 626 0,03 1,0 0,6 0,1 684

und 17,0 23,5 6,5 5,9 1.028 5,11 8,3 7,0 0,9 2.101

einschließlich 17,0 19,4 2,4 2,2 2.667 1,27 12,2 6,9 0,3 3.431

PLI22-24 34,8 35,0 0,2 0,2 1.159 0,53 1,4 1,0 0,6 1.354

40,0 52,4 12,4 7,1 135 0,39 4,0 1,7 0,2 365

einschließlich 40,0 44,0 4,0 2,0 292 0,13 3,1 1,3 0,1 453

PLI22-25 0,0 12,1 12,1 11,4 629 0,56 9,2 4,0 0,4 1.146

einschließlich 6,5 12,1 5,6 5,3 584 0,25 3,9 1,3 0,2 787

einschließlich 9,5 11,0 1,5 1,4 1.791 0,23 1,3 1,4 0,1 1.917

PLI22-26 29,6 50,2 20,7 16,5 6 0,09 1,0 1,6 na 108

einschließlich 45,0 50,2 5,2 4,1 14 0,19 3,1 4,7 0,1 308

PLI22-27 0,0 8,5 8,5 7,2 109 0,91 3,5 1,7 0,1 371

einschließlich 0,9 3,4 2,5 2,1 212 2,74 10,9 4,1 0,22 961

PLI22-28 5,4 29,7 24,3 22,0 41 0,69 2,11 1,1 0,1 217

einschließlich 13,0 20,3 7,3 6,3 53 0,87 4,5 2,1 na 347

40,2 49,9 9,7 8,4 91 0,06 1,3 0,5 na 140

72,2 73,5 1,5 1,3 375 0,09 0,34 0,67 na 419

83,0 85,5 2,5 1,6 77 0,59 0,5 0,6 na 173

PLI22-29 0,2 20,3 20,1 18,2 78 0,18 0,9 1,1 na 167

einschließlich 14,7 19,6 4,9 4,3 124 0,67 3,1 3,8 na 427

PLI22-30 21,5 23,5 2,0 1,0 344 0,04 0,2 0,3 0,1 370

32,0 32,8 0,8 0,5 2.251 0,12 1,1 0,1 0,6 2.365

36,3 36,5 0,2 0,1 1.697 0,21 0,2 0,2 0,6 1.792

44,1 49,5 5,4 3,0 134 0,05 0,6 2,7 0,1 273

einschließlich 47,7 49,5 1,8 0,9 328 0,08 1,1 5,0 0,2 576

52,9 57,3 4,4 2,2 55 0,01 1,1 2,5 na 187

68,0 73,0 5,0 3,2 48 0,14 0,7 1,8 na 150

PLI22-31A 30,0 48,6 18,6 13,6 10 0,46 0,4 0,7 0,1 101

PLI22-33 Keine signifikanten Intervalle

PLI22-34 59,0 61,7 2,7 1,1 7 0,6 1,5 1,4 0,1 162

PLI22-35 Keine signifikanten Intervalle

PLI22-36 4,1 5,6 1,5 1,0 77 0,18 3,8 1,5 na 263

30,8 33,6 2,8 0,7 86 0,39 0,7 1,1 na 187

PLI22-37A Keine signifikanten Intervalle

PLI22-38 66,7 91,5 24,8 15,9 301 0,41 1,6 2,1 na 471

einschließlich 71,2 77,2 6,0 3,9 856 0,70 1,3 2,3 na 1.052

PLIP22-27 0,3 6,6 6,3 5,2 42 0,03 0,1 0,2 na 53

PLIP22-29 0,0 22,0 22,0 16,9 55 1,01 3,1 4,8 0,2 440

einschließlich 0,0 3,2 3,2 3,0 284 5,15 2,0 9,7 0,5 1.251

und 6,1 14,5 8,4 5,4 20 0,40 4,5 5,8 0,1 420

einschließlich 13,8 14,2 0,4 0,3 60 0,55 10,9 15,9 0,6 1.099

PLIP22-30 0,0 14,1 14,1 10,8 69 2,67 0,1 0,2 0,2 353

einschließlich 0,0 1,6 1,6 1,2 227 5,39 0,3 0,6 0,4 809

und 4,7 5,3 0,6 0,5 219 40,18 0,3 na 1,0 4.074

PLIP22-31 Keine signifikanten Intervalle

PLIP22-32 11,9 14,0 2,1 1,3 9 0,16 2,1 3,0 0,1 213

einschließlich 13,2 13,8 0,6 0,4 11 0,34 3,7 5,5 0,2 385

PLIP22-33 Keine signifikanten Intervalle

PLIP22-34 Keine signifikanten Intervalle

PLIP22-35 0,0 18,5 18,5 15,2 20 1,08 0,5 1,5 0,3 221

einschließlich 0,9 1,8 0,9 0,7 28 3,83 0,8 3,1 1,3 670

und 14,2 15,0 0,8 0,6 46 6,09 2,7 8,4 0,8 1.105

PLIP22-36 0,0 1,3 1,3 0,5 17 0,41 2,8 3,4 0,1 273

PLIP22-37 Keine signifikanten Intervalle

PLIP22-38 4,0 9,0 5,0 3,8 20 0,3 0,8 0,8 na 103

PLIP22-40 3,7 12,2 8,5 7,7 118 0,06 0,4 0,9 na 170

einschließlich 3,7 8,2 4,5 4,2 214 0,05 0,4 0,9 na 265

PLIP22-41 5,7 8,0 2,3 1,3 51 0,05 4,1 10,5 0,4 622

PLIP22-42 1,1 8,6 7,5 6,5 40 0,95 10,5 9,8 0,4 852

PLIP22-43 2,4 9,7 7,3 6,3 34 0,11 1,6 1,1 na 135

PLIP22-45 0,7 5,4 4,7 3,7 21 0,38 1,2 1,6 0,1 160

PLIP22-46 3,6 11,6 8,0 5,7 85 0,18 0,7 1,7 0,1 197

einschließlich 9,0 11,1 2,1 1,1 166 0,41 1,8 3,3 0,2 401

PLIP22-48 4,7 20,0 15,3 11,7 30 0,11 0,2 0,3 0,1 65

PLIP22-49 5,3 12,7 7,4 6,7 22 0,10 0,6 0,2 0,1 66

PLIP22-50 1,0 4,5 3,5 2,2 227 0,19 0,7 1,1 0,1 315

einschließlich 3,5 4,0 0,5 0,4 1.426 1,27 3,77 4,67 0,27 1.861

Zahlen können gerundet sein. Die Ergebnisse sind uncut und undiluted. Die wahre Mächtigkeit wird nicht geschätzt, da das Unternehmen nicht über ausreichende Daten aus diesen neuen mineralisierten Zonen verfügt, um die wahre Mächtigkeit der Bohrlochabschnitte mit Sicherheit zu bestimmen.

na = kein signifikantes Ergebnis.

* AgÄq-Berechnungen unter Verwendung von 20,00 US$/oz Ag, 1.600 US$/oz Au, 0,90 US$/lb Pb, 1,10 US$/lb Zn und 3,00 US$/lb Cu, mit metallurgischen Gewinnungsraten von 74 % Ag, 86 % Au, 69 % Pb, 75 % Zn und 80 % Cu. AgEq = ((Ag-Gehalt x Ag-Preis x Ag-Gewinnung) + (Au-Gehalt x Au-Preis x Au-Gewinnung) + (Pb-Gehalt x Pb-Preis x Pb-Gewinnung) + (Zn-Gehalt x Zn-Preis x Zn-Gewinnung) + (Cu-Gehalt x Cu-Preis x Cu-Gewinnung))/(Ag-Preis x Ag-Gewinnung) ** PLI-22 37 abgebrochen und als PLI 22-37A wiederaufgenommen

Tabelle 2: Infill-Bohrprogramm 2022 im Bergbaugebiet Plomosas – Details

Bohrloch Rechtswert (m) Hochwert (m) RL(m) Neigung () Azimut () Tiefe(m) Bohrlochtyp

PLI22-20 451339 2551706 875 -18 105 113,0 Untertage

PLI22-21 451342 2551781 873 -58 360 117,5 Untertage

PLI22-22 451379 2551893 879 -17 130 85,5 Untertage

PLI22-23 451365 2551911 878 -15 90 116,0 Untertage

PLI22-24 451359 2551878 902 -40 145 111,65 Untertage

PLI22-25 451447 2551900 906 50 300 30,5 Untertage

PLI22-26 451426 2551859 901 -52 90 67,5 Untertage

PLI22-27 451423 2551858 905 50 270 47,0 Untertage

PLI22-28 451069 2551750 727 -45 60 100,9 Untertage

PLI22-29 451432 2551770 904 -62 90 69,5 Untertage

PLI22-30 451368 2551744 906 -58 315 78,0 Untertage

PLI22-31A 451444 2551854 902 -7 88 6,5 Untertage

PLI22-33 451309 2551905 814 -60 120 61,5 Untertage

PLI22-34 451111 2551732 731 22 90 80,0 Untertage

PLI22-35 451305 2551778 821 -50 60 78,5 Untertage

PLI22-36 451305 2551652 802 2 90 98,4 Untertage

PLI22-37A 451378 2551577 802 -48 270 78,5 Untertage

PLI22-38 451111 2551732 731 16 80 105,0 Untertage

PLIP22-27 451215 2551655 769 0 270 10,0 Untertage

PLIP22-29 451033 2551888 680 -68 130 22,0 Untertage

PLIP22-30 451012 2551897 679 -45 330 14,1 Untertage

PLIP22-31 451217 2551627 771 -5 235 11,8 Untertage

PLIP22-32 451217 2551843 767 -38 80 16,0 Untertage

PLIP22-33 451004 2551897 689 0 0 14,5 Untertage

PLIP22-34 451054 2551913 677 -45 20 17,0 Untertage

PLIP22-35 451038 2551898 677 -30 315 19,2 Untertage

PLIP22-36 451197 2551887 763 -40 90 4,5 Untertage

PLIP22-37 451220 2551784 768 -30 80 15,0 Untertage

PLIP22-38 451209 2551807 780 -40 57 9,0 Untertage

PLIP22-40 451372 2551734 860 -45 98 12,2 Untertage

PLIP22-41 451126 2551923 722 -27 70 19,1 Untertage

PLIP22-42 451118 2551885 717 -60 117 20,0 Untertage

PLIP22-43 451364 2551748 859 -50 5 11,2 Untertage

PLIP22-45 451131 2551847 727 -22 90 21,5 Untertage

PLIP22-46 451359 2551708 859 -20 245 18,4 Untertage

PLIP22-48 451132 2551764 730 -39 90 20,0 Untertage

PLIP22-49 451087 2551746 731 -40 60 21,0 Untertage

PLIP22-50 451364 2551690 860 -18 215 15,0 Untertage

Anmerkung: PLI-Bohrungen unter Tage; WGS84-Datum

Qualitätssicherungsprogramm und Qualitätskontrollverfahren (QA/QC)

Das Unternehmen hat QA/QC-Verfahren eingeführt, die das Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Standardproben zu allen Probenchargen umfassen, die zur Probenvorbereitung und -analyse an die Laboreinrichtungen von SGS de México S.A. de C.V. im mexikanischen Bundesstaat Durango geschickt werden. Proben mit Ergebnissen von über 100 Teilen Silber pro Million (über dem Messwert) werden von SGS de Mexico direkt an SGS Canada Inc. in Burnaby in British Columbia übermittelt. Die Analysemethoden sind ein Aufschluss aus vier Säuren sowie eine optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma mit Bleifusionsbrandprobe mit gravimetrischem Abschluss für Silber oberhalb der Grenzwerte. Bei der Goldanalyse sind die Analysemethoden eine Bleifusions- und Atomabsorptionsspektrometrie-Bleifusionsbrandprobe sowie ein gravimetrischer Abschluss für Gold oberhalb der Grenzwerte.

Qualifizierter Sachverständiger

Der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects für diese Pressemitteilung ist Marcio Fonseca, P. Geo, President & COO von GR Silver Mining, der den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über GR Silver Mining Ltd.

GR Silver Mining ist ein in Kanada ansässiges, auf Mexiko fokussiertes Junior-Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der kosteneffektiven Erweiterung von Silber-Gold-Ressourcen auf seinen zu 100 % im Besitz befindlichen Projekten beschäftigt, die sich am östlichen Rand des Bergbaudistrikts Rosario im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa befinden. GR Silver Mining kontrolliert 100 % von zwei Edelmetallminen im Untertage- und Tagebau, die in der Vergangenheit produziert wurden. Diese befinden sich innerhalb des erweiterten Plomosas-Projekts, das das integrierte San Marcial-Gebiet und den Erwerb von La Trinidad umfasst. In Verbindung mit einem Portfolio an im frühen bis fortgeschrittenen Stadium befindlichen Explorationszielen besitzt das Unternehmen 734 km² an Konzessionen, die mehrere Strukturkorridore mit einer Streichlänge von insgesamt über 75 Kilometern enthalten.

GR Silver Mining Ltd.

Eric Zaunscherb

Chairman & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Brenda Dayton

VP Corporate Communications

Tel.: +1.604.417.7952

E-Mail: bdayton@grsilvermining.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Dieser Pressebericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und Informationen, die auf den Annahmen der Unternehmensführung basieren und den aktuellen Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Im Rahmen dieser Pressemeldung sollen mit der Verwendung von Wörtern wie schätzen, prognostizieren, glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, können oder sollten bzw. der verneinten Form dieser Wörter oder Abwandlungen davon bzw. ähnlichen Wörtern zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen ausgedrückt werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Sicht des Unternehmens wider. Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Betracht gezogen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. sonstige zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/.

