  • Graid Technology meldet globale Verfügbarkeit von SupremeRAID(TM) HE (HPC Edition) und gewinnt Best of Show auf der FMS 2025

    Die preisgekrönte GPU-basierte RAID-Lösung bietet unübertroffene Ausfallsicherheit und Effizienz für moderne HPC- und KI-Workloads.

    Santa Clara, Kalifornien / ACCESS Newswire / 7. August 2025 / Graid Technology, Erfinder des weltweit ersten GPU-basierten RAID, hat heute die weltweite Verfügbarkeit von SupremeRAID HE (HPC Edition) bekanntgegeben, einer RAID-Lösung der nächsten Generation, die für Hochverfügbarkeit und robuste NVMe-Leistung für KI-, HPC- und Großunternehmensumgebungen entwickelt wurde.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80624/GraidTechnologyNR0807_DE_PRCOM.001.jpeg

    Graid Technology meldet globale Verfügbarkeit von SupremeRAID HE und gewinnt Best of Show auf der FMS 2025

    Die Ankündigung folgt auf die Auszeichnung des Produkts auf der FMS (Future of Memory & Storage) 2025, wo SupremeRAID HE den Best of Show Award für die innovativste Unternehmensanwendung in der Kategorie HPC erhielt. Die Auszeichnung unterstreicht die wachsende Nachfrage der Branche nach modernen, GPU-beschleunigten RAID-Systemen, die den besonderen Anforderungen an Leistung und Ausfallsicherheit großer verteilter Infrastrukturen gerecht werden.

    SupremeRAID HE verschiebt RAID-Vorgänge von der CPU auf die GPU, wodurch das volle Leistungspotenzial von NVMe SSDs ausgeschöpft und gleichzeitig ein unterbrechungsfreier Zugriff auf kritische Daten ermöglicht wird. Die Lösung unterstützt hochverfügbare Cross-Node-Lösungen ohne Replikation und hilft Unternehmen dabei, ihre Failover-Strategien zu vereinfachen, die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Speichereffizienz zu maximieren. Sie lässt sich nahtlos in führende parallele Dateisysteme wie Ceph, Lustre, MinIO und IBM SpectrumScale integrieren und unterstützt die Bereitstellung in einer Vielzahl von Infrastrukturen, darunter die Petascale High Availability Dual Node All-Flash-Plattform von Supermicro.

    SupremeRAID wurde entwickelt, um eine Lücke in hochleistungsfähigen Datenumgebungen zu schließen: Wie können kritische Workloads geschützt werden, ohne dabei Abstriche bei Geschwindigkeit oder Effizienz machen zu müssen, so Leander Yu, President und CEO von Graid Technology. Durch die Verschiebung von RAID-Operationen auf die GPU ermöglichen wir Kunden die Skalierung der NVMe-Leistung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung echter Hochverfügbarkeit über alle Knoten hinweg – ohne die Komplexität von Replikation oder Leistungseinbußen.

    Graid Technology ist weiterhin führend mit Innovationen, die den Status quo der Unternehmensspeicherung in Frage stellen, sagte Jay Kramer, Vorsitzender des FMS Awards Program. SupremeRAID HE bietet eine elegante, leistungsstarke Lösung für die kritische Herausforderung, RAID-Datensicherheit in Hochverfügbarkeitsumgebungen bereitzustellen, insbesondere in Verbindung mit Plattformen wie Storage Bridge Bay (SBB) von Supermicro.

    SupremeRAID HE ist jetzt über das globale Partnernetzwerk von Graid Technology erhältlich.

    Entdecken Sie die vollständige Lösungsbeschreibung zur Petascale High Availability Dual Node All-Flash-Plattform von Supermicro:

    www.graidtech.com/supremeraid-he-hpc-edition

    Kontaktinformationen
    Andrea Eaken
    Senior Director of Marketing, Americas & EMEA
    andrea.eaken@graidtech.com
    949-742-9928

    Quelle: Graid Technology Inc.

    Related Documents:
    – Solution_Brief_Graid_SupremeRAID_HE.pdf

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

