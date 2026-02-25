Grande Portage Resources sichert sich Bohrunternehmen für das Programm 2026 im Goldprojekt New Amalga und gibt Projektupdate bekannt

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 25. Februar 2026 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG) (OTCQB:GPTRF) (FWB:GPB) (Grande Portage oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Vertrag mit Timberline Drilling Inc. für das Programm 2026 des Unternehmens auf dem Goldprojekt New Amalga im Südosten Alaskas unterzeichnet hat.

Das für 2026 geplante Programm umfasst bis zu 4.300 Meter Diamantbohrungen aus bis zu 14 Bohrlöchern sowie die Installation von Messgeräten im Bohrloch. Die Bohrlöcher werden zusätzliche Informationen liefern, um die Ressourcenklassifizierung in Schlüsselbereichen der Lagerstätte hochzustufen, und die geotechnischen und hydrogeologischen Aspekte des Gesteinskörpers charakterisieren, um Daten zu sammeln, die für die Umweltprüfung und das Genehmigungsverfahren erforderlich sind und als Grundlage für die Bergbauentwicklungspläne dienen.

Die Bohrarbeiten sollen Ende Juni beginnen, entsprechend der Betriebsgenehmigung, die im Januar vom US Forest Service erteilt wurde.

Ian Klassen, President und CEO, kommentiert: Wir freuen uns sehr, erneut mit Timberline zusammenzuarbeiten, einem der führenden Bohrunternehmen im Bundesstaat Alaska. Unser Bohrplan für 2026 markiert einen entscheidenden Fortschritt für das Projekt New Amalga, da wir von der reinen Exploration zur strategischen Entwicklungsplanung übergehen. Neben der Erfassung von Ressourcendaten soll dieses bevorstehende Programm auch die kritischen geotechnischen und hydrogeologischen Messungen liefern, die für die Umweltprüfung und das Genehmigungsverfahren erforderlich sind. Die Erfassung dieser wichtigen Datensätze ist ein großer Schritt, um das Projekt den regulatorischen Meilensteinen näherzubringen, die die Erschließung der Mine ermöglichen.

Die geotechnischen und hydrogeologischen Charakterisierungsarbeiten umfassen:

– Detaillierte geotechnische Protokollierung zur Bestimmung der Gesteinsbedingungen in Bereichen wichtiger untertägiger Infrastruktur

– Installation von Piezometern in ausgewählten Bohrlöchern zur Messung des Grundwasserspiegels und des Grundwasserdrucks sowie

– Packer-Tests, bei denen unter Druck stehendes Wasser in ein Bohrloch gepumpt wird, um die hydraulische Leitfähigkeit oder Durchlässigkeit der vom Bohrloch durchschnittenen Gesteinsstrukturen zu bestimmen.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Endphase der Erstellung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) gemäß NI 43-101, die voraussichtlich Ende des ersten Quartals dieses Jahres abgeschlossen sein wird. Nach der Veröffentlichung der PEA beabsichtigt das Unternehmen, den Status US Federal FAST-41 zu beantragen, der es berechtigten Projekten ermöglicht, ein transparentes und koordiniertes Regulierungsverfahren unter der Aufsicht des US Federal Permitting Council zu durchlaufen.

Das Unternehmen hat außerdem Verträge für eine Reihe weiterer Aktivitäten unterzeichnet, darunter:

– Untersuchungen zu Wildtieren, Böden und Feuchtgebieten für die oberirdische Infrastruktur der Mine und die Zufahrtsstraße zum Standort

– Archäologische und kulturelle Untersuchungen für das Projektgebiet

– Bau von meteorologischen Messtürmen und Umweltüberwachungsstationen, die nicht nur für die Genehmigung, sondern auch für die langfristige Überwachung während des künftigen Bergbaubetriebs genutzt werden sollen

– Technische Planung und geotechnische Untersuchungen für den ersten Abschnitt der Zufahrtsstraße zur Mine, für den das Unternehmen derzeit eine Wegerechtsgenehmigung beim Bundesstaat Alaska beantragt

Kürzlich fanden Kooperationsgespräche mit mehr als einem Dutzend Spezialisten des US Forest Service statt, um sicherzustellen, dass die vom Unternehmen geplanten Basisstudien alle für den Umweltprüfungsprozess erforderlichen Aspekte abdecken.

Eine Projektübersicht wird auf dem bevorstehenden Metals Investor Forum in Toronto am 27. und 28. Februar von Graham Neale, Kommunikationsdirektor von Grande Portage, vorgestellt.

Projektzusammenfassung:

Das Goldprojekt New Amalga liegt nur 25 km von Alaskas Hauptstadt Juneau und 6 km von einer asphaltierten Straße entfernt. Die Ressource kann in mehrere Richtungen erweitert werden und verfügt über eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen) und eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen).

Das aktuelle Entwicklungskonzept sieht einen kleinen Untertagebergbau vor, bei dem das Material zur Verarbeitung durch einen Dritten abtransportiert wird, sodass keine Goldgewinnungsanlage oder Tailings-Lagerstätte vor Ort erforderlich ist.

Diese Konfiguration bietet mehrere Vorteile:

– Macht den Bau einer Goldgewinnungsanlage überflüssig, minimiert den Platzbedarf der Mine, den Strombedarf und reduziert die CAPEX-Kosten für den Bau des Projekts.

– Macht die Errichtung einer Tailings-Entsorgungsanlage vor Ort überflüssig, da keine Tailings entstehen würden.

– Macht permanente Abraumlagerstätten überflüssig. Der bei der Minenerschließung anfallende Abraum würde als Stollenverfüllung in die unterirdischen Stollen zurückgeführt werden.

– Keine Verwendung chemischer Reagenzien für die Goldverarbeitung vor Ort.

– Reduziert den Flächenverbrauch und die Gesamtumweltbelastung drastisch.

– Erleichtert die Stilllegung und Rekultivierung nach dem Bergbau erheblich.

– Vereinfacht die Umweltprüfung und das Genehmigungsverfahren.

Projekt-Highlights:

– Eine 100%ige Beteiligung am Goldprojekt New Amalga, das sich in der Nähe der Infrastruktur nur 25 km nördlich von Juneau (Alaska) und 6 km von einer ganzjährig befahrbaren asphaltierten Straße entfernt befindet (Abb. 2)

– Das Konzessionsgebiet beherbergt mindestens 8 große, lange, goldhaltige mesothermale Erzgänge

– 240 Bohrlöcher von 55 Bohrplattformen mit einer Gesamtlänge von ca. 65.000 m bestätigen ein großes Gold-Quarz-System

– Proben aus früheren Bohrungen brachten Ergebnisse von mehreren Unzen in verschiedenen Erzgängen. Ausgewählte Proben umfassen:

Erzgang Deep Trench: 15,3 m mit einem Gehalt von 37,1 g/t Au, 8,3 m mit einem Gehalt von 58,6 g/t Au, 11,6 m mit einem Gehalt von 28,3 g/t Au

Erzgang Goat: 2,1 m mit einem Gehalt von 74,2 g/t Au, 6,3 m mit einem Gehalt von 15,7 g/t Au

Erzgang Main: 3,1 m mit einem Gehalt von 79,2 g/t Au, 2,1 m mit einem Gehalt von 37,2 g/t Au, 3,1 m mit einem Gehalt von 13,9 g/t Au

Erzgang Ridge: 1,5 m mit einem Gehalt von 43,0 g/t Au, 1,5 m mit einem Gehalt von 29,2 g/t Au

Erzgang Sleeping Giant: 2,1 m mit einem Gehalt von 15,4 g/t Au, 3,2 m mit einem Gehalt von 20,7 g/t Au

Siehe Abb. 1 unten für die ungefähren Standorte ausgewählter Abschnitte.

– Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit Gültigkeitsdatum 17. Juli 2024 weist eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen) sowie eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) sowie eine angedeutete Ressource von 891.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 5,86 g/t Ag (4.726.000 Tonnen) sowie eine vermutete Ressource von 390.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 7,33 g/t Silber (1.813.000 Tonnen) aus.

– Die Lagerstätte ist nach Norden, Süden und in die Tiefe hin offen.

– Schlitzproben aus dem Oberflächenaufschluss des Erzgangs Goat ergaben 129,02 g/t Gold (3,76 opt) und 290 g/t Gold (8,46 opt) mit 224 g/t Silber (6,53 opt).

– Die LiDAR-Untersuchung des Konzessionsgebiets ergab zahlreiche Ziele – die ersten getesteten Ziele bestätigten Goldvorkommen.

– Es wurden hervorragende metallurgische Ausbeuten von bis zu 98,2 % erzielt.

– Abschluss einer mehr als 6-jährigen umweltbezogenen Ausgangsuntersuchung der Wasserqualität

– Die aktuelle Entwicklungsstrategie sieht einen kleinen Untertagebergbau mit externer Verarbeitung durch Dritte vor, wodurch keine Mühle oder Tailings-Lagerstätte vor Ort erforderlich ist. Diese Konfiguration reduziert die Kapitalkosten, minimiert die Umweltbelastung des Projekts erheblich und erleichtert die Genehmigungserteilung.

– Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Goldbelt Inc. (einer nach dem Alaska Native Claims Settlement Act gegründeten Alaska Native Corporation) über die Entwicklung eines Erz-Exportterminals in Cascade Point, einem privaten Grundstück von Goldbelt, das nur 22 km vom Projektstandort entfernt liegt.

– Vorläufige wirtschaftliche Bewertung gemäß NI 43-101 in Arbeit, voraussichtliche Fertigstellung im ersten Quartal 2026.

Abb. 1: Ungefähre Lage ausgewählter Abschnitte

Abb. 2: Lage des Goldprojekts New Amalga

Abb. 3: Beispiel einer Bohrstation aus der vergangenen Explorationssaison am Projektstandort

Kyle Mehalek, P.E., ist der QP im Sinne von NI 43-101 und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Mehalek ist im Sinne von NI 43-101 unabhängig von Grande Portage.

Über Grande Portage:

Grande Portage Resources Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Projekts New Amalga Mine konzentriert, das aus der Herbert Gold-Entdeckung etwa 25 km nördlich von Juneau, Alaska, hervorgegangen ist. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet New Amalga. Das Goldvorkommen New Amalga ist in Länge und Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs Hauptkomposit-Erzgang-Verwerfungsstrukturen, die Quarz-Sulfid-Erzgänge mit Bandstruktur enthalten. Das Projekt liegt prominent innerhalb des 160 km langen Juneau Gold Belt, in dem bereits über acht Millionen Unzen Gold gefördert wurden.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) der Gesellschaft gemäß NI 43-101 wurde mit einem Cutoff-Gehalt von 2,5 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) auf Basis der Mineralressourcen erstellt und umfasst: eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen); und eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) sowie eine angedeutete Ressource von 891.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 5,86 g/t Ag (4.726.000 Tonnen); und eine vermutete Ressource von 390.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 7,33 g/t Silber (1.813.000 Tonnen). Die MRE wurde von Dr. David R. Webb, Ph.D., P.Geol., P.Eng. (DRW Geological Consultants Ltd.) mit einem Stichtag vom 17. Juli 2024 erstellt.

IM NAMEN DES BOARDS

„Ian Klassen“

Ian M. Klassen

President & Chief Executive Officer

Tel: (604) 899-0106

E-Mail: Ian@grandeportage.com

