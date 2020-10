Grande West erneuert Kreditfazilität der Royal Bank of Canada (RBC) in Höhe von $20.000.000

Vancouver, British Columbia – Grande West Transportation Group Inc. (TSXV: BUS) (OTC PINK: GWTNF) (FRA: 6LG) – 26. Oktober 2020: (Grande West oder das Unternehmen), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen zum Vertrieb in Kanada und den Vereinigten Staaten, freut sich bekannt zu geben, dass er seine Kreditfazilität in Höhe von $20.000.000 (Kreditfazilität) erneuert hat.

Die Royal Bank of Canada (TSX: RY) stellt eine dreijährige revolvierende Kreditfazilität in Höhe von bis zu $20.000.000 zur Verfügung, die auf dem Wert der Anlagen des Unternehmens basiert und für den laufenden Bedarf an Betriebskapital verwendet werden soll. Darlehen im Rahmen der Kreditfazilität werden zu einem Zinssatz verzinst, der dem kanadischen Leitzins oder dem Annahmezinssatz der Banken für auf kanadische Dollar lautende Darlehen und dem LIBOR oder einem US-Leitzins für auf US-Dollar lautende Darlehen entspricht, zuzüglich einer auf diese Zinssätze anwendbaren Marge.

Im Rahmen der Kreditfazilität gibt es bestimmte finanzielle Zusicherungen, die eingehalten werden müssen. Insbesondere muss das Unternehmen ein Fixkosten-Deckungsverhältnis von mehr als 1,1 zu 1 einhalten, wenn das Unternehmen mehr als 75% der verfügbaren Kreditfazilität in Anspruch nimmt.

Der CFO von Grande West, Dan Buckle, erklärte: Wir haben das Privileg und freuen uns, weiterhin mit der Royal Bank zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen in eine neue Phase der Produktion und Expansion eintritt, insbesondere mit unserem neuen Vicinity EV mit elektrischem Antriebssystem. Die Kreditfazilität reduziert den Druck auf unseren laufenden Betriebskapitalbedarf erheblich und ermöglicht es uns, unser starkes Wachstumsprofil mit kostengünstigen und flexiblen finanziellen Bedingungen fortzusetzen. Die Royal Bank ist ein sehr guter Partner und hat die passende Kreditfazilität zur Verfügung gestellt, die mit unserem Unternehmen wachsen wird und so den Erfolg von Grande West optimal gewährleistet.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass bestimmte Bezugsberechtigte Direktoren beantragt haben, dass ihre jeweilige Direktorenvergütung für das Kalenderjahr 2020 in Deferred Share Units (DSUs) [aufgeschobenen Aktieneinheiten] ausgezahlt wird. Dementsprechend hat das Unternehmen 28.580 DSUs in Verbindung mit der Direktorenvergütung für das dritte Quartal gewährt.

Um der Gewährung von DSUs für das Kalenderjahr 2020 Rechnung zu tragen, muss das Unternehmen die Anzahl der im Rahmen seines DSU-Plans verfügbaren Stammaktien von 200.000 Stammaktien auf 500.000 Stammaktien erhöhen. Die oben erwähnte Gewährung von DSUs unterliegt der Zustimmung der TSX Venture Exchange und der Aktionäre zur Erhöhung des DSU-Plans.

Über Grande West Transportation Group

Grande West Transportation ist ein kanadisches Unternehmen, das mittelgroße Mehrzweck-Transitfahrzeuge für öffentliche und gewerbliche Unternehmen konzipiert und konstruiert. Grande West arbeitet mit erstklassigen Fertigungspartnern zusammen, um den speziell für diesen Zweck gebauten Vicinity-Schwerlastbus zu produzieren, der mit sauberen Diesel-, Gas- und CNG [Erdgas-] Antriebssystemen erhältlich ist. Der Vicinity LT EV mit elektrischem Antriebssystem ist für Lieferungen im Jahr 2021 verfügbar.

Das Unternehmen beliefert sehr erfolgreich kanadische städtische Verkehrsbetriebe und private Betreiber mit neuen Bussen. Grande West erfüllt die Buy-America-Zertifizierung und verfolgt mit einer starken Vertriebskette in den USA aktiv Möglichkeiten im Betrieb öffentlicher und privater Verkehrsflotten, die von den Fahrzeugen von Grande West profitieren würden.

www.grandewest.com

Bei IR-Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paradox Public Relations Inc.-

Karl Mansour

Managing Director—

Tel: (514) 341-0408 oder 1-866-460-0408

IR@grandewest.com-

Ansprechpartner beim Unternehmen:

Grande West Transportation-

John LaGourgue

VP Corporate Development—

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com-

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind – mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten – sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, rechnet mit, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Ungewissheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den Erwartungen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, abweichen.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Grande West abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Grande West offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Grande West spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Grande West übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Grande West Transportation Group Inc.

William Trainer

3168 262nd Street

V4W 2Z6 Aldergrove, BC

Kanada

email : wtrainer@grandewest.com

Pressekontakt:

Grande West Transportation Group Inc.

William Trainer

3168 262nd Street

V4W 2Z6 Aldergrove, BC

email : wtrainer@grandewest.com

