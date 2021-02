Grande West schließt eine strategische US-Vertriebspartnerschaft mit ABC Companies ab

Vancouver, British Columbia – 22. Februar 2021 – Grande West Transportation Group Inc. (TSXV: BUS) (OTCQX: BUSXF) (FRA: 6LG) (Grande West oder die Gesellschaft), ein führender Anbieter von Elektro-, CNG-, Benzin- und sauberen Dieselbussen, gab heute den Abschluss einer strategischen US-Vertriebsvereinbarung mit ABC Companies (ABC), einem führenden Anbieter von Reisebus- und Transportausrüstung in Nordamerika, bekannt.

Der ABC Vertrieb unterstützt die Fokussierung von Grande West auf die Expansion in den USA, indem sie mit der Vermarktung des voll Buy America-konformen Vicinity, hochleistungsfähigen Mid-Size-Busses, des Vicinity Lightning EV und des Vicinity LT Leichtlastmodells an neue und bestehende Kunden beginnt.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird ABC Companies, ein führender Anbieter von Reisebussen, Transport- und Spezialfahrzeugen für den Personentransport in den USA und Kanada, die Vicinity Schwerlastfahrzeuge des Herstellers im gesamten Westen der Vereinigten Staaten von Texas bis Kalifornien vertreiben. Die Vicinity-Produktlinie füllt wichtige Märkte für Transit- und private Shuttles in dem ABC-Portfolio von neuen Fahrzeugen für diese Standorte aus, wodurch das Angebot für bestehende Kunden verbessert und gleichzeitig auf andere Sektoren ausgeweitet wird.

Unser Hauptziel, während wir das Produktportfolio von ABC weiter ausbauen, ist es, Betreibern mehr Auswahl und Preispunkte zu bieten, meinte Roman Cornell, Geschäftsführer von ABC Companies. Die Bedürfnisse unserer Kunden bestimmen unsere strategischen Prioritäten, und nach einer umfangreichen Suche haben wir festgestellt, dass die Grande West Vicinity-Produktlinie bei einer Reihe von Testverfahren der Federal Transit Authorities Altoona die besten Ergebnisse in ihrer Klasse erzielt. Unsere Vertriebsvereinbarung mit Grande West ermöglicht es ABC, ihre bewährte Erfolgsbilanz in Bezug auf Kundenvertrieb, Service und Support mit einer bewährten, hochwertigen Buy-America-konformen Produktlinie anzubieten, einschließlich ihrer innovativen neuen batterie-elektrischen Fahrzeuge.

Die Produktreihe von Grande West Vicinity bietet unserem Transitkundenstamm, der bereits die Teile und Wartungsdienste von ABC nutzt, zusätzliche Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten und stellt eine hervorragende Ergänzung für unseren großen Betreiberstamm dar. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Technik, Reparatur und Wartung ist ABC bestrebt, Anwender aus dem mittelgroßen Schwerlastmarkt zu unterstützen, die das Knowhow eines bewährten Marktführers wie Grande West nutzen können, meinte Cornell abschließend.

Wir sind stolz darauf, unsere Vertriebspartnerschaft mit ABC bekanntzugeben, die eine hervorragende Ergänzung unserer Reichweite in den USA darstellt, insbesondere da wir beginnen, unsere Buy America-konformen Vicinity Busse an neue und bestehende Kunden zu vermarkten, fügte William Trainer, Geschäftsführer und CEO von Grande West, hinzu. Insbesondere der ausgezeichnete Ruf von ABC für den Verkauf von Elektrofahrzeugen auf dem Markt in Kalifornien wird sich als unschätzbar erweisen, wenn wir unseren neuen Vicinity Lightning EV-Bus auf den Markt bringen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft eng mit Roman und dem Team von ABC zusammenzuarbeiten.

Über ABC Companies

ABC Companies ist ein führender Lieferant für die Transportindustrie mit einem breit gefächerten Produkt- und Serviceangebot, das das gesamte Spektrum betrieblicher Anforderungen abdeckt, darunter neue und gebrauchte Reisebusse in voller Größe sowie Spezialfahrzeuge für den Nahverkehr, einschließlich batterie-elektrische Fahrzeuge. ABC unterstützt Kunden mit einem umfassenden Kundendienstnetz für Service und Reparaturen, Kollisionsdienste, umfangreichen OEM- und Qualitätsersatzteilbedarf für Transit-, Reisebus- und Schwerlastgeräte von zehn strategisch platzierten Standorten in den USA und Kanada. Zusätzlich stehen private und kommunale Finanzierungs- und Leasingoptionen über die Finanzdienstleistungsgruppe des Unternehmens zur Verfügung – einem der größten Finanzdienstleister der Branche. Weitere Informationen zu ABC Companies unter 800-222-2875 oder auf der Website der Gesellschaft unter www.abc-companies.com.

Über Grande West Transportation Group

Die Grande West Transportation Group (TSX-V: BUS, OTCQX: BUSXF, FRA: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Bussen für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada in ihrer Klasse einen dominanten Marktanteil erobert haben, werden von erstklassigen Fertigungspartnern in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus von Grand West, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.grandewest.com oder www.vicinitybus.com.

Ansprechpartner für Anleger:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group – MZ North America

949-259-4987

BUS@mzgroup.us

www.mzgroup.us

Unternehmenskontakt:

Grande West Transportation-

John LaGourgue

VP Corporate Development—

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind – mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten – sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, rechnet mit, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Ungewissheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den Erwartungen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, abweichen.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Grande West abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Grande West offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Grande West spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Grande West übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

