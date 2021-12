Graph Blockchain: New World hält einen historischen Moment fest: Elias Theodorou bringt NFT zur Kampfnacht gegen Bryan Baker heraus

TORONTO, ONTARIO – 15. Dezember 2021 – Graph Blockchain Inc. (Graph) oder (das Unternehmen) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft New World Inc. am 18. Dezember einen Non-Fungible Token (NFT) mit Elias Theodorou herausbringen wird. An diesem Tag wird der Spartaner im Hauptkampf von CCC 10 gegen Bryan Baker (18-5) antreten. Mit dem Kanadier, der sich dem Kampf gegen die Stigmatisierung von medizinischem Cannabis in der Leichtathletik verschrieben hat, steht damit eine historische Premiere an: er wird als erster Profisportler auf amerikanischem Boden mit einer Ausnahmegenehmigung zur therapeutischen Anwendung von medizinischem Cannabis kämpfen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63205/GraphBlockchain101221DE_PRCOM.001.jpeg

New World Inc. wird diese NFT-Kooperation in zwei Teilen herausbringen und damit Momente entstehen lassen, die für die Fans von Elias Theodorou einen bleibenden Wert verkörpern. Die erste Lancierung besteht aus 1.000 Kampf-T-Shirts, auf denen die Sponsoren des Kampfes verewigt sind: GGPoker, ImagineBC, Leafythings, Planet of the Vapes, Stors & Bickel, USG und Cubed3 Biotech. Der NFT ist mit 420 USD pro Stück ausgepreist und kommt sowohl als digitales Exemplar im Augmented Reality-Format als auch als T-Shirt in physischer Form. Der NFT wird am 18. Dezember während des Kampfes und auch noch danach käuflich zu erwerben sein. Der zweite Teil dieser einmaligen Aktion ist die limitierte Ausgabe 1 von 100 Karikaturen von Elias, wie er seine Hand im Sieg erhebt und das Kampf-T-Shirt trägt. Die Karikatur ist nach seinem Sieg über Bryan Baker zum Preis von 420 US-Dollar zusammen mit einem signierten Exemplar des Kampf-T-Shirts erhältlich.

Diese NFT-Aktion ist die erste von vielen, die Elias gemeinsam mit New World Inc. herausbringen wird – und das neue Jahr ist bereits in Sichtweite. Im kommenden Jahr plant Elias die Teilnahme an einem weiteren Wettkampf mit olympischer Tragweite und wird damit zum ersten in Kanada und den Vereinigten Staaten und auch von der WADA zugelassenen Cannabis-Sportler. Das NFT-Kampf T-Shirt wird seine Evolution fortsetzen und auch den weiteren Erfolgen von Elias in seinem Kampf gegen das Verbot von Cannabis Rechnung tragen.

Die Zuseher können CCC10 über das Pay-Per-View-Bezahlmodell (PPV) miterleben und bekommen über die App ImagineBC auch Einblicke in exklusive Inhalte, die sich hinter den Kulissen vor, während und nach dem Event abspielen.

Über Elias Theodorou

Elias The Spartan Theodorou ist ein Spitzenkämpfer im Mittelgewicht, der während seiner Zeit in der UFC einen beeindruckenden 8-3 Rekord aufgestellt hat. Elias engagiert sich für den Kampf gegen das Stigma von medizinischem Cannabis in der Leichtathletik. Im Januar 2020 wurde ihm als erstem Profisportler eine Ausnahmeregelung zur therapeutischen Verwendung (TUE) von medizinischem Cannabis gewährt, die erste im Kampfsport bzw. Profisport. Elias hat die Stereotypen eines Kämpfers überwunden, indem er seinen Werdegang und seine unternehmerische Erfahrung bei der Entwicklung, Kreation und Produktion von persönlichen und unternehmenseigenen Marken wie Mane Event, The Ring Boy und Weedbae einsetzte. Wenn Elias nicht gerade trainiert oder an Wettkämpfen teilnimmt, arbeitet er an verschiedenen Filmen und TV-Projekten. Elias ist entschlossen, seine wachsende Plattform zu nutzen, um seine Reichweite über MMA hinaus zu erweitern und für die Akzeptanz von medizinischem Cannabis im Profisport zu kämpfen.

Über New World Inc.

New World ist ein auf Augmented Reality-Kunst fokussiertes NFT-Unternehmen, das Künstlern, Musikern und Prominenten den Zugang zu einer NFT-Vertriebsplattform ermöglicht, um digitale Kunst zu kreieren und zu verkaufen. Durch den Verkauf digitaler Kunst sind die Künstler in der Lage, einen breiteren Markt zu erreichen (sowohl geografisch als auch demografisch) und aufgrund der Blockchain auch weiterhin durch die wirtschaftliche Beteiligung an zukünftigen Verkäufen finanziell zu profitieren. New World hat diese Plattform aufgebaut und bereits namhafte Künstler wie Diogo Snow, der zahlreiche Werke für prominente Kunden wie Drake produziert hat, und Fetty Wap, einen amerikanischen Rapper, Sänger und Songwriter, der über 6,5 Millionen Instagram-Follower hat, sowie viele andere unter Vertrag genommen. Weitere Informationen zu New World finden Sie unter newworldinc.io

Über Graph Blockchain Inc.

Graph Blockchain bietet seinen Aktionären ein Engagement in verschiedenen Bereichen der dezentralen Finanzen (DeFI). Mit dem Fokus auf Altcoins durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Babbage Mining Corp., einem Proof of Stake (POS)-Miner, und Beyond the Moon Inc., einem auf IDO [Initial DEX (decentralised exchange) Offerings] fokussierten Unternehmen, bietet Graph Investoren ein Engagement in dem riesigen Zukunftsmarkt der Kryptowährungen mit der bedeutenden technologischen Revolution und den potenziellen Gewinnen, die Altcoins bedeuten. Darüber hinaus bietet Graph seinen Aktionären durch die Investition in New World ein Engagement im entstehenden und schnell wachsenden NFT-Markt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.graphblockchain.com, newworldinc.io und www.babbagemining.com.

