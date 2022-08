Graph Blockchain: Pop Fusion-Künstler Eric Waugh wird NFT-Kollektion auf New World veröffentlichen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67199/NewWorldInc.SignsEricWaughDEPRcom.001.jpeg

TORONTO, ONTARIO – 25. August 2022 – Graph Blockchain Inc. (Graph oder das Unternehmen) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass der Künstler Eric Waugh, ein Guinness-Weltrekordhalter, beschlossen hat, seine mit Spannung erwartete NFT-Kollektion auf New World zu veröffentlichen.

Eric Waugh ist einer der anerkanntesten und nachgefragtesten Künstler auf dem heutigen globalen Kunstmarkt und hat in den letzten 30 Jahren weit über 45.000 Originalwerke verkauft. Waugh hat sich seine Fähigkeiten zu 100 % autodidaktisch angeeignet und war als Grafikillustrator und Produktdesigner tätig, bevor er 1988 Maler wurde. Waughs Kunstwerke wurden von Tausenden von großen Firmen- und Privatsammlern auf der ganzen Welt erworben. Eric Waugh bringt seine bemerkenswerten kreativen Fähigkeiten auch auf die Bühne und malt LIVE zum Takt der Musik von so bekannte Persönlichkeiten wie The Jacksons, Cheryl Crow, The Fray, Donna Summer, The Pointer Sisters, Boy George, Tony Bennett und viele mehr. Waugh schuf auch den Guinness-Weltrekord für das weltweit größte Gemälde auf Leinwand von einem Künstler. Die Fertigstellung des Gemäldes mit dem Titel HERO dauerte über 5 Jahre und umfasste 41.400 Quadratmeter.

Waugh möchte nun seine Kunst durch NFTs auf die digitale Welt ausweiten, und New World bietet eine Plattform und einen Marktplatz, auf dem Waughs ohne Algorithmen gestaltete Kollektion, Kitty LittrzTM, in einem Augmented-Reality-Ökosystem gedeihen kann. Mir war klar, dass ich beim Einstieg in den NFT-Bereich alles geben wollte. Ich wollte jeden NFT mit eigener Hand kreieren – ganz ohne Algorithmen. Ich schaffe Kunst, wie es sich für einen Künstler gehört, und New World ist die perfekte Plattform, um meine Arbeit zu präsentieren, sagt Waugh.

Jedes der 2.022 Exemplare wird einzeln angefertigt und enthält einen animierten digitalen NFT, einen 1:1-Druck und ein Echtheitszertifikat. Wir freuen uns, dass Waugh zu New World kommt, fügt Michael Vasile, COO von New World, hinzu. Die Tatsache, dass sich ein etablierter Künstler seines Kalibers diesem Bereich zuwendet, wird die allgemeine Akzeptanz von Web3 nur noch steigern.

Die NFT-Komponente der Kunstwerke wird mit einer Reihe von nützlichen Funktionen ausgestattet sein, um den inhärenten Wert sowohl des NFT-Kaufs als auch des Haltens und Staking des NFT zu erhöhen und so den laufenden Wert durch passive Belohnungen zu steigern. Waughs NFT-Kollektion Kitty LittrzTM soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Besuchen Sie den neuen Marktplatz von New World Inc. und kaufen Sie dort NFTs: newworldinc.io

Über New World Inc.

New World Inc. betreibt einen web3-basierten Marktplatz für NFTs (Non-Fungible Tokens) auf Augmented Reality (AR)-Basis und eine dazugehörige App. New World richtet sich an Künstler, Prominente und den allgemeinen Verbraucher, indem es Zugang zu einer globalen NFT-Plattform bietet, auf der Nutzer digitale Kunst kreieren und verkaufen können. Mit einer Reihe hochkarätiger Partner, darunter unser globaler Botschafter und legendärer Fußballspieler Ronaldinho, wird New World die Art und Weise verändern, wie Menschen mit ihren NFTs interagieren. Mit der patentierten Geo-Pinning-Technologie und AR-fokussierten NFTs sind die Möglichkeiten endlos.

Weitere Informationen zu New World finden Sie unter newworldinc.io.

Über Graph Blockchain Inc.

Graph Blockchain bietet seinen Aktionären ein Engagement in verschiedenen Bereichen der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit dem Fokus auf Altcoins durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Babbage Mining Corp., einem Proof of Stake (POS)-Miner, und Beyond the Moon Inc., einem auf IDO (Initial DEX Offerings) fokussierten Unternehmen, bietet Graph Investoren ein Engagement in dem riesigen Zukunftsmarkt der Kryptowährungen mit der bedeutenden technologischen Revolution und den potenziellen Gewinnen, die Altcoins bedeuten. Darüber hinaus bietet Graph seinen Aktionären durch die Investition in New World ein Engagement im entstehenden und schnell wachsenden NFT-Markt. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.graphblockchain.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kommunikation & Investor Relations

Michael Vasile

E-Mail: michaelvasile@newworldinc.io

oder

Paul Haber, Chairman und CEO

E-Mail: phaber@graphblockchain.com

Tel: (416) 318-6501

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder nicht antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: das weitere Wachstum des auf Kunst fokussierten NFT-Marktes. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die potenzielle Unfähigkeit von New World, den Betrieb fortzuführen; die mit der Blockchain- und NFT-Branche im Allgemeinen verbundenen Risiken; den zunehmenden Wettbewerb auf dem NFT-Markt für Kunst; die potenzielle zukünftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen und des kunstorientierten NFT-Marktes im Besonderen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Canadian Securities Exchange und deren Marktregulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Graph Blockchain Inc.

Paul Haber

Yonge Street

4711 Toronto

Kanada

email : phaber@graphblockchain.com

Pressekontakt:

Graph Blockchain Inc.

Paul Haber

Yonge Street

4711 Toronto

email : phaber@graphblockchain.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alkaline Fuel Cell Power liefert konzeptionelle Darstellung des kostengünstigen Brennstoffzellengenerators und aktualisierte Zeitplanung für die Entwicklung Aleia Holding AG: Verdopplung der Wind-Pipeline der ME Müritzer Energie AG auf 200 MW absehbar