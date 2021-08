Graph Blockchain schließt Übernahme von Optimum Coin Analyser ab

TORONTO, ONTARIO – 25. August 2021 – Graph Blockchain Inc. (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FRA: RT5A) (das Unternehmen oder Graph) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 9. August 2021 (www.graphblockchain.com/post/graph-blockchain-to-acquire-optimum-coin-analyser-inc) seine Übernahme von Optimum Coin Analyser Inc. (Optimum) abgeschlossen hat; diese Gesellschaft bietet ein KI-basiertes Analyse-Tool für Kryptowährungen.

Optimum verfolgt ein Abonnementmodell mit einer Cloud-basierten Suchmaschine, die für Graph eine Plattform mit wiederkehrenden Umsätzen generiert; das Unternehmen geht davon aus, dass sich daraus eine stetige und verlässliche Einnahmequelle ergibt.

Entsprechend der Aktientauschvereinbarung (die Tauschvereinbarung) zwischen dem Unternehmen, Optimum und den Aktionären von Optimum wurde der Kaufpreis von $ 5.000.000 durch die Ausgabe von insgesamt 71.428.571 Einheiten (die Gegenleistungseinheiten) des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von $ 0,07 pro Gegenleistungseinheit beglichen, wobei jede Vertragspreiseinheit aus einer Stammaktie (Stammaktie) und einem Stammaktienkauf-Warrant (der Warrant) besteht. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von 24 Monaten ab Transaktionsabschluss zum Erwerb einer weiteren Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von $ 0,09 pro Aktie.

Unser erklärtes Ziel mit Optimum ist die Integration von Datenanalyse durch Graph, um unstrukturierte Daten zu erheben, zu bereinigen und zu analysieren, was zum einfacheren Management unseres Altcoin-Portfolios beitragen und die Entscheidungsfindung durch die Identifizierung bestimmter Trends, Chancen und Risiken verbessern kann. Wir sind außerordentlich erfreut über die Übernahme von Optimum und die Integration dieser Komponente in unser Geschäft, sagte Paul Haber, der Chief Executive Officer.

Das Unternehmen möchte ferner bekannt geben, dass John McMullen am 21. Juli als Director des Unternehmens ausgeschieden ist, und bedankt sich bei ihm für seine Leistungen. Alexander MacKay wurde mit heutiger Wirkung in das Board of Directors und als Mitglied in das Audit Committee berufen. Wir möchten Alex in dieser Funktion begrüßen und freuen uns auf seine Beiträge und sein Know-how als unabhängiger Director.

Über Optimum Coin Analyser Inc.

Optimum ist damit befasst, kontinuierlich große Datenbestände abzurufen und zu analysieren. Dazu nutzt es ein leistungsstarkes KI-Analysemodul, das darauf ausgelegt ist, in den sozialen Medien Influencer zu verfolgen, zu überwachen und Sentiment-, Relevanz- und Vorhersageanalysen zu liefern. Die damit verbundenen Hashtags sind verlinkt, und die Gesprächsteilnehmer werden in Clustern gebündelt. Der wirksame Einsatz der Infrastruktur urheberrechtlich geschützter Big Data ermöglicht die Erstellung einer fundierten branchenspezifischen Analytik und liefert umfassende Analysen in Echtzeit. Die monatlichen Abonnementzahlungen werden eine kontinuierliche, verlässliche Einkommensquelle generieren, die über einen Zeitraum von 12 – 24 Monaten gesichert ist. Dieser neue Annual Recurring Revenue (ARR) auf der Basis der Abonnementeinnahmen wird einen wesentlichen Teil des gesamten jährlichen Umsatzwachstumszyklus mit einem Gesamtziel von +100 % mit Optimum darstellen.

Über Graph Blockchain Inc.

Graph Blockchain bietet seinen Aktionären ein Engagement in verschiedenen Bereichen der dezentralen Finanzen. Mit dem Fokus auf Altcoins durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Babbage Mining Corp., einem Proof of Stake (POS)-Miner, und Beyond the Moon Inc. bietet Graph Investoren ein Engagement in dem riesigen Zukunftsmarkt der Kryptowährungen mit der bedeutenden technologischen Revolution und den potenziellen Gewinnen, die Altcoins bedeuten. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.graphblockchain.com und www.babbagemining.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Jamie Hyland

Tel: 604.442.2425

E-Mail: jamie@graphblockchain.com

Mediensprecher

Joshua Greenwald/Rich DiGregorio

Tel: 646.379.7971/856.889.7351

E-Mail: gblc@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder nicht antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: das weitere Wachstum des Blockchain-Marktes. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die potenzielle Unfähigkeit von New World, den Betrieb fortzuführen; die mit der Blockchain-Branche im Allgemeinen verbundenen Risiken; den zunehmenden Wettbewerb auf dem Blockchain-Markt; die potenzielle zukünftige Unrentabilität des Blockchain-Marktes im Allgemeinen und des Blockchain-Marktes im Besonderen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (die CSE) und deren Marktregulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Graph Blockchain Inc.

Paul Haber

Yonge Street

4711 Toronto

Kanada

email : phaber@graphblockchain.com

Pressekontakt:

Graph Blockchain Inc.

Paul Haber

Yonge Street

4711 Toronto

email : phaber@graphblockchain.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alpha Lithium vergrößert Kernposition in Argentiniens Salar Hombre Muerto auf über 5.000 Hektar Erwecke die Göttin in dir beim GoddessPowerHealing Celebration Event!