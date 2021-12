Graphano Energy schließt Flow-Through-Finanzierung ab und stellt aktuelle Unternehmensinformationen bereit

Vancouver, British Columbia, 23. Dezember 2021 – Graphano Energy Ltd. (TSXV: GEL, OTC PINK: GELEF, FWB: 97G0) (das Unternehmen oder Graphano Energy) freut sich bekannt zu geben, dass sein Bohrprogramm 2022 auf seinem Graphitprojekt Lac Aux Bouleaux (LAB) in Québec angelaufen ist. Details zum Bohrprogramm werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Das Unternehmen freut sich auch in Bezug auf die Finanzierung des Bohrprogramms bekannt zu geben, dass es ein nicht vermitteltes Privatplatzierungsangebot (das Angebot) abgeschlossen hat, in dessen Rahmen das Unternehmen insgesamt 1.562.500 Flow-Through-Einheiten (jeweils eine FT-Einheit) zu einem Preis von $0,80 pro FT-Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt $1.250.000,00 (der Erlös) emittiert.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die im Sinne des Income Tax Act (Kanada) als Flow-Through-Aktie (eine FT-Aktie) eingestuft wird, und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie des Unternehmens, wobei jeder ganze Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (ein Warrant) den Inhaber berechtigt, bis zum 23. Dezember 2023 eine Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) zu einem Ausübungspreis von $1,10 zu erwerben.

Der Erlös wird für Canadian Exploration Expenses (CEE) und Flow-Through Mining Expenses gemäß dem Income Tax Act (Kanada) (die qualifizierenden Ausgaben) verwendet, die bis spätestens 31. Dezember 2022 getätigt werden, und mit einem Stichtag spätestens am 31. Dezember 2021 gegenüber den ersten Zeichnern der FT-Einheiten in einem Gesamtbetrag, der nicht weniger als der Erlös ist, geltend zu machen. Darüber hinaus gilt für Zeichner mit Wohnsitz in Québec, die gemäß dem Taxation Act (Québec) berechtigt sind, dass sich die CEE auch für die Aufnahme in die Explorationsbasis in Bezug auf bestimmte Explorationsausgaben in Québec im Sinne von Abschnitt 726.4.10 des Taxation Act (Québec) und für die Aufnahme in die Explorationsbasis in Bezug auf bestimmte Ausgaben für den Oberflächenabbau in Québec oder für die Öl- und Gasexploration innerhalb der Bedeutung gemäß Abschnitt 726.4.17.2 des Taxation Act (Québec) qualifizieren. Wenn die qualifizierenden Ausgaben von der Canada Revenue Agency reduziert werden, befreit das Unternehmen jeden Zeichner der FT-Aktien von allen zusätzlichen Steuern, die dieser Zeichner aufgrund des Versäumnisses des Unternehmens, die qualifizierenden Ausgaben wie vereinbart geltend zu machen, zahlen muss.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen eine Gebühr in Höhe von $75.000,00, was 6 % der Erlöse entspricht, die von Investoren stammen, die das Unternehmen GloRes Securities Inc. zu verdanken hat und emittierte insgesamt 93.750 Finder-Warrants, was 6 % der Anzahl der FT-Einheiten entspricht, die im Rahmen des Angebots verkauft wurden. Jeder Finder-Warrant kann bis zum 23. Dezember 2023 in eine Aktie zu einem Ausübungspreis von $1,10 ausgeübt werden.

Das Angebot wurde gemäß den Prospektausnahmen der geltenden Wertpapiergesetze durchgeführt und unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabedatum, die am 24. April 2022 abläuft, sowie den Weiterverkaufsregeln der geltenden Wertpapiergesetze.

Die ausgegebenen Wertpapiere wurden und werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung noch nach einem einzelstaatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten oder an – bzw. auf Rechnung oder zugunsten von – US-Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern sie nicht registriert sind oder eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Unternehmensupdate

Seit der Notierung des Unternehmens an der TSX Venture Exchange am 30. September 2021 ist Graphano Energy vor Ort aktiv und führt detaillierte Explorationsarbeiten durch, was dazu führte, dass mehrere neue Graphitvorkommen in den östlichen und südlichen Gebieten des LAB-Konzessionsgebiets identifiziert wurden. Zusätzliche geophysikalische Untersuchungen und Grabungen werden im gesamten LAB-Gebiet, insbesondere in den zentralen und nördlichen Regionen, durchgeführt, um weitere hochgradige Vorkommen zu identifizieren.

Das Unternehmen erstellt und analysiert derzeit aktuelle und historische Daten, um einen ersten Bohrplan zu entwickeln, der Ende Januar 2022 umgesetzt werden soll. Graphano Energy wird in den kommenden Wochen Details zum Bohrprogramm veröffentlichen.

Luisa Moreno, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: Mit der Flow-Through-Finanzierung sind wir gut positioniert, um unseren aggressiven Explorationsansatz zur Weiterentwicklung unseres Graphitprojekts LAB fortzusetzen, und wir freuen uns darauf, schrittweise Meilensteine zu erreichen, die das Potenzial haben, einen bedeutenden Shareholder Value zu schaffen.

Sie fügte hinzu: Die Aktien von Graphano Energy stehen teilweise aufgrund unseres frühen Erfolgs unter Druck, aber wir stehen erst am Anfang. Wir freuen uns, die Flow-Through-Finanzierung abschließen zu können, und danken allen Aktionären, dass sie sich uns auf diesem spannenden Weg begleiten. Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2022.

Über Graphano Energy

Graphano Energy Ltd. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das auf die Evaluierung, den Erwerb und die Erschließung von Energiemetallressourcen von der Exploration bis hin zur Produktion spezialisiert ist.

Graphit zählt zu den begehrtesten Technologiemineralien und ist für eine grüne und nachhaltige Welt unerlässlich. Das unternehmenseigene Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux in Quebec (Kanada) war in der Vergangenheit ein Fördergebiet von Naturgraphit. Da die Nachfrage nach Graphit in einigen der wichtigsten und modernsten Branchen, wie etwa Lithiumbatterien in Elektroautos und andere Energiespeichertechnologien, kontinuierlich steigt, widmet sich Graphano Energy der Projekterschließung, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Luisa Moreno

Chief Executive Officer und Director

E: info@graphano.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Aussagen über die zukünftige Explorationsleistung des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese und andere Risiken werden in der Einreichung des Unternehmens auf SEDAR offengelegt, die Investoren vor einer Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung bereitgestellt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen aus irgendeinem Grund zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, und der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Graphano Energy Ltd.

Luisa Moreno

1000 – 595 Burrard Street

V7X 1S8 Vancouver, British Columbia

Kanada

email : graphano@gmail.com

