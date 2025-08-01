Graphano kündigt Privatplatzierung an

Vancouver, British Columbia – (15. August 2025) / IRW-Press / Graphano Energy Ltd. (TSXV: GEL) (FWB: 97G0) (Graphano oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) durchführen wird, die aus bis zu 2.000.000 Einheiten (die Einheiten) des Unternehmens zu einem Ausgabepreis von 0,15 $ pro Einheit besteht, um Bruttoerlöse von bis zu 300.000 $ zu erzielen. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Aktie) und einem Aktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant) bestehen, wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, innerhalb von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum eine zusätzliche Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,25 $ zu erwerben.

Der Abschluss der Privatplatzierung wird voraussichtlich um den 29. August 2025 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen. Dazu gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung zur Weiterentwicklung der Explorationsaktivitäten zu verwenden, darunter ein geplantes Bohrprogramm auf dem Projekt Black Pearl sowie Großprobenahmen und Prospektionsarbeiten in explorierten Bereichen der Projekte Lac Aux Bouleaux und Standard des Unternehmens.

Die Einheiten werden Käufern im Rahmen der Ausnahme für die Finanzierung durch börsennotierte Emittenten nach Teil 5A von National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions (die Listed Issuer Financing Exemption) in allen kanadischen Provinzen (außer Québec und New Brunswick) sowie in anderen qualifizierten Jurisdiktionen zum Verkauf angeboten. Die gemäß der Listed Issuer Financing Exemption ausgegebenen und verkauften Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keiner Haltefrist.

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung kann das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in bar von bis zu 6,0 % des gesamten Bruttoerlöses des Angebots zahlen.

Es gibt ein Angebotsdokument vom 15. August 2025 in Bezug auf die Privatplatzierung, das im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter graphano.com/ eingesehen werden kann. Potenzielle Investoren sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem U.S. Securities Act) noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze oder auf Grundlage verfügbarer Ausnahmeregelungen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Aktien-Split

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es den zuvor am 1. August 2025 angekündigten Forward-Split der Unternehmensaktien – bei dem eine (1) derzeit ausstehende Aktie in fünf (5) Aktien aufgeteilt werden sollte – nicht durchführen wird.

Über Graphano Energy

Graphano Energy Ltd. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das auf die Evaluierung, den Erwerb und die Erschließung von Energiemetallressourcen von der Exploration bis hin zur Produktion spezialisiert ist.

Graphit zählt zu den begehrtesten Technologiemineralien und ist für eine grüne und nachhaltige Welt unerlässlich. Das unternehmenseigene Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux in Quebec (Kanada), das direkt neben Kanadas einziger aktiver Graphitmine liegt, war in der Vergangenheit ein Fördergebiet von Naturgraphit. Da die Nachfrage nach Graphit in einigen der wichtigsten und modernsten Branchen, wie etwa Lithiumbatterien in Elektroautos und anderen Energiespeichertechnologien, kontinuierlich steigt, treibt das Unternehmen die Erschließung seiner Projekte voran, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Luisa Moreno

Chief Executive Officer und Direktorin

E: info@graphano.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind einschränkungslos zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf Aussagen hinsichtlich des Abschlusses, des Umfangs, der Bedingungen und des Zeitplans der von der Gesellschaft geplanten Privatplatzierung gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten, der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung und des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange.Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und beruhen auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von Graphano als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem das Risiko, dass die Privatplatzierung nicht wie derzeit vorgeschlagen oder überhaupt nicht durchgeführt werden kann, dass das Unternehmen nicht alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, erhält, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Zeichnungen im Rahmen der Privatplatzierung zu sichern, und dass die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung von den angegebenen Verwendungszwecken abweichen kann. Diese sowie andere Risiken sind in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) – dem nationalen System der Canadian Securities Administrators, das von allen Marktteilnehmern für Einreichungen und die Berichterstattung genutzt wird – aufgeführt. Die Anleger werden angehalten, diese vor einer Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens zu prüfen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen über diese Punkte verlassen. Graphano übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls diese sich ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

