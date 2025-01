Graphite One kommentiert Durchführungsverordnungen von US-Präsident Donald Trump zu Energie und kritischen Mineralien

Schwerpunkt der Durchführungsverordnungen von Tag 1 lag auf Förderung inländischer Produktion kritischer Mineralien sowie auf Beschleunigung von Genehmigungsverfahren auf Bundesebene

23. Januar 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSX-V: GPH; OTCQX: GPHOF) (Graphite One, G1 oder das Unternehmen) begrüßt die am 20. Januar 2025 von US-Präsident Donald Trump erlassenen Durchführungsverordnungen (Executive Orders, EOs) hinsichtlich Energie, kritischer Mineralien sowie der Bedeutung Alaskas für die Erschließung kritischer Mineralien in den USA und die amerikanische Energieunabhängigkeit.

Nachdem wir bereits zwei Subventionen vom Verteidigungsministerium sowie eine Interessensbekundung der EXIM Bank in Höhe von 325 Millionen $ erhalten haben, analysieren wir diese neuen Durchführungsverordnungen aktiv, um zu ermitteln, wie G1 unser Projekt weiter beschleunigen kann, um zur Verwirklichung der nationalen Ziele in Bezug auf Innovation, wirtschaftliche Entwicklung und nationale Sicherheit der USA beizutragen, sagte Anthony Huston, CEO von G1. Diese Maßnahmen des Präsidenten bestätigen unsere zu 100 % auf die USA ausgerichtete Lieferkettenstrategie. Vieles hängt davon ab, dass die USA über eine solide, zuverlässige Quelle für moderne Graphitmaterialien verfügen, und Graphite One beabsichtigt, diesen Bedarf zu decken.

Insbesondere drei Durchführungsverordnungen könnten sich auf das Graphite Creek Projekt von G1 auswirken:

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG: ERKLÄRUNG EINES NATIONALEN ENERGIENOTSTANDS

Die Energy Emergency EO soll die Identifizierung, die Verpachtung, die Entwicklung, die Produktion, den Transport, die Raffination und die Erzeugungskapazitäten der USA für Energie und kritische Mineralien (Energie) vereinfachen, um die Entwicklung der … Energieversorgung zu unterstützen, die für die Fertigungsbranche, das Transportwesen, die Landwirtschaft und die Verteidigungsindustrie benötigt wird, und um die Grundlagen des modernen Lebens und die militärische Bereitschaft aufrechtzuerhalten. Zu den Abschnitten, die nach Ansicht des Unternehmens für die gesamte Graphitlieferkette von Graphite One in den USA relevant sind, zählen folgende:

Abschnitt 2. Notfallgenehmigungen

(a) Die Leiter der Exekutivabteilungen und -behörden (Behörden) müssen alle ihnen zur Verfügung stehenden rechtmäßigen Notstandsbefugnisse sowie alle anderen rechtmäßigen Befugnisse, die sie besitzen, ermitteln und ausüben, um die Identifizierung, das Pachten, die Standortwahl, die Produktion, den Transport, die Raffination und die Erzeugung inländischer Energieressourcen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf bundesstaatliches Land, zu vereinfachen. Wenn eine Behörde zur Erkenntnis gelangt, dass die Inanspruchnahme entweder der bundesstaatlichen Enteignungsbefugnisse oder der im Rahmen des Defense Production Act (Public Law 81-774, 50 U.S.C. 4501 et seq.) eingeräumten Befugnisse erforderlich ist, um dieses Ziel zu erreichen, legt die Behörde dem Präsidenten über den Assistenten des Präsidenten für nationale Sicherheitsangelegenheiten Empfehlungen für ein Vorgehen vor.

Abschnitt 3. Beschleunigung der Bereitstellung einer Energieinfrastruktur.

(a) Um die Energieversorgung der Nation zu vereinfachen, sollen die Behörden alle relevanten gesetzlichen Notfall- und anderen Befugnisse, die ihnen zur Verfügung stehen, identifizieren und nutzen, um dem Abschluss aller autorisierten und genehmigten Infrastruktur-, Energie-, Umwelt- und Naturressourcenprojekte zu beschleunigen, die innerhalb der identifizierten Autorität eines jeden Sekretärs liegen, um sie durchzuführen oder voranzutreiben.

Weitere Details zur Durchführungsverordnung finden Sie hier: Erklärung eines nationalen Energienotstands – Das Weiße Haus.

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG: ENTFESSELUNG DER AMERIKANISCHEN ENERGIE

Diese Durchführungsverordnung befasst sich mit einer Reihe bundespolitischer Maßnahmen, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, die Genehmigungsverfahren zu optimieren, um die Vorherrschaft der USA im Energiebereich zu stärken und die aktuellen Belastungen bei der Erschließung inländischer Energieressourcen, insbesondere bei kritischen Mineralien, zu beseitigen oder zu verringern. Die wichtigsten Bestimmungen für Graphite One sind folgende:

Abschnitt 5. Entfesselung der Energievorherrschaft durch effiziente Genehmigungen.

(d) Die Minister für Verteidigung, Inneres, Landwirtschaft, Handel, Wohnungsbau und Stadtentwicklung, Verkehr, Energie und Innere Sicherheit, der Leiter der Umweltschutzbehörde (EPA), der Vorsitzende des CEQ sowie die Leiter aller anderen relevanten Behörden ergreifen alle verfügbaren Maßnahmen, um alle Verzögerungen innerhalb ihrer jeweiligen Genehmigungsverfahren zu beseitigen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Verwendung von allgemeinen Genehmigungen und Genehmigungen durch Vorschriften. Für jedes Projekt, das der Leiter einer Behörde als wesentlich für die Wirtschaft der Nation oder die nationale Sicherheit erachtet, müssen die Behörden alle möglichen Befugnisse, einschließlich Notfallbefugnisse, nutzen, um die Erteilung von Bundesgenehmigungen zu beschleunigen. Die Behörden sollen eng mit den Projektsponsoren zusammenarbeiten, um die endgültige Errichtung oder Entwicklung der genehmigten Projekte umzusetzen.

Abschnitt 9. Wiederherstellung von Amerikas Vorherrschaft bei Mineralien.

(e) Der Energieminister soll sicherstellen, dass Projekte für kritische Mineralien, einschließlich der Verarbeitung kritischer Mineralien, für eine Unterstützung durch den Bund in Abhängigkeit der Verfügbarkeit der genehmigten Gelder in Betracht gezogen werden.

Weitere Details zur Durchführungsverordnung finden Sie hier: Entfesselung der amerikanischen Energie – Das Weiße Haus.

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG: NUTZUNG DES AUERGEWÖHNLICHEN RESSOURCENPOTENZIALS ALASKAS

Diese neue Durchführungsverordnung erkennt die wesentliche Bedeutung Alaskas – des Standorts des Projekts Graphite Creek von G1, das vom USGS als die größte Graphitlagerstätte des Landes und eines der größten der Welt anerkannt wird – für die Erschließung kritischer Mineralien und die Energieunabhängigkeit der USA an. Die wichtigsten Passagen sind folgende:

Abschnitt 2. Die Politik der USA besteht darin,

a) die riesigen Ländereien und Ressourcen Alaskas zum Nutzen der Nation und der amerikanischen Bürger, die Alaska ihre Heimat nennen, vollständig zu nutzen;

b) auf effiziente und effektive Weise die Erschließung und Produktion der Rohstoffe zu maximieren, die sich sowohl auf bundesstaatlichem als auch auf staatlichem Land in Alaska befinden; und

c) die Genehmigung und Verpachtung von Energie- und Rohstoffprojekten in Alaska zu beschleunigen.

Abschnitt 3. Spezifische Behördenmaßnahmen.

(a) Die Leiter aller Exekutivabteilungen und -behörden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Innenminister, den Handelsminister, handelnd durch den Unterhandelsminister für Ozeane und Atmosphäre, und den Heeresminister, handelnd durch den stellvertretenden Heeresminister für öffentliche Arbeiten, sollen alle ihnen zur Verfügung stehenden rechtmäßigen Befugnisse und Ermessensspielräume ausüben und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Folgendes durchzuführen:

(i) Rücknahme, Widerruf, Revision, Änderung, Aufschub oder Gewährung von Ausnahmen von allen Verordnungen, Anordnungen, Leitfäden, Richtlinien und anderen ähnlichen behördlichen Maßnahmen, die mit der in Abschnitt 2 dieser Anordnung dargelegten Politik unvereinbar sind, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf behördliche Maßnahmen, die zwischen 20. Januar 2021 und 20. Januar 2025 verkündet, herausgegeben oder angenommen wurden

Weitere Details zur Durchführungsverordnung finden Sie hier: Nutzung des außergewöhnlichen Ressourcenpotenzials Alaskas – Das Weiße Haus.

Graphite Ones Strategie für eine heimische Lieferkette

Da die Vereinigten Staaten bei Anodenmaterialien zu fast 100 Prozent von Importen abhängig sind, entwickelt Graphite One eine Komplettlösung für eine hochentwickelte Graphit-Lieferkette in den USA, die in der Lagerstätte Graphite Creek verankert ist. Graphite Creek wird vom US Geological Survey als größte Graphitlagerstätte in den USA gelistet und zählt auch zu den größten der Welt. Der Plan für das Projekt Graphite One umfasst eine Produktionsanlage für hochentwickelte Graphitmaterialien und Batterieanoden in der Stadt Warren im US-Bundesstaat Ohio. Der Plan sieht außerdem eine Recyclinganlage zur Rückgewinnung von Graphit und anderen Batteriematerialien vor, die ebenfalls am Standort in Ohio angesiedelt werden soll und das dritte Glied in der Kreislaufwirtschaftsstrategie von Graphite One darstellt. Die Errichtung dieser Anlagen hängt von einer entsprechenden Finanzierung ab.

Über Graphite One Inc.

GRAPHITE ONE INC. widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts Graphite One (das Projekt), um sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien im kommerziellen Maßstab mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau, die Verarbeitung und die Herstellung von anodenaktiven Materialien vorgesehen, welches in erster Linie den Lithium-Ionen-Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge beliefert. Wie in der Vormachbarkeitsstudie des Unternehmens aus dem Jahr 2022 dargelegt, würde man das aus dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Graphite Creek geförderte Erz in einer benachbarten Verarbeitungsanlage zu Konzentrat verarbeiten. Das Konzessionsgebiet befindet sich auf der Halbinsel Seward, rund 60 Kilometer nördlich der Stadt Nome in Alaska. Aus dem Konzentrat und anderen Stoffen würde man Anodenmaterialien aus natürlichem und künstlichem Graphit sowie andere Graphitprodukte mit Mehrwert in der vom Unternehmen geplanten Produktionsanlage für hochentwickelte Graphitmaterialien in Nordosten von Ohio herstellen.

Im Namen des Board of Directors

Anthony Huston (gez.)

Weitere Informationen über Graphite One Inc. finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.GraphiteOneInc.com oder wenden Sie sich an:

Anthony Huston

CEO, President & Direktor

Tel: (604) 889-4251

E-Mail: AHuston@GraphiteOneInc.com

Investor Relations-Kontakt

Tel: (604) 684-6730

GPH@kincommunications.com

Auf X @GraphiteOne

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich der Auswirkungen der Durchführungsverordnungen auf den aktuellen und zukünftigen operativen Betrieb des Unternehmens die erwarteten Auswirkungen auf die Umwelt sowie über Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen beabsichtigt, erwartet, plant oder vorschlägt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie schlägt vor, erwartet, wird erwartet, geplant, schätzt, projiziert, plant, plant, beabsichtigt, geht davon aus , glaubt, deutet an, wird oder Variationen solcher Wörter und Phrasen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es keine Gewissheit dafür gibt, dass Tests mit dem Material des Unternehmens erfolgreich sein werden oder dass solche Tests zur Entwicklung erfolgreicher Produkte führen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Titel zu erhalten, und Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf den Bergbau und die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, insbesondere weitere Änderungen oder die Umsetzung der in dieser Pressemitteilung erwähnten Exekutivanordnungen, sowie die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Investoren in den kontinuierlichen Offenlegungsberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

