Gratis Online Kartenlegen – Hilfe und Rat in allen Lebenslagen

Das Onlineorakel der Lenormandkarten von Udo Golfmann besticht durch außergewöhnliche Treffsicherheit. Und das Beste daran: Es ist im Moment völlig kostenlos.

Stuttgart, 26.05.2020 – Gratis Kartenlegen mit den Lenormandkarten der goldenen Zeit

Sei es im Privatleben oder im beruflichen Bereich, die Karten können in vielen Lebenssituationen wertvolle Ratgeber sein. Im Leben gibt es oft Krisenzeiten oder man steht vor wichtigen Entscheidungen. Gerade dann lohnt es sich, die Orakelkarten zu befragen. Nicht immer muss es der Gang zum Hellseher sein. Auf seiner Inernetseite bietet das renommierte Medium Udo Golfmann Kartenlegen Online an und das völlig gratis.

Hohe Trefferquoten – Mit Lenormandkarten die Antworten finden

Mit seinen Lenormandkarten der goldenen Zeit hat der bekannte Hellseher und Engeltherapeut Udo Golfmann ein Kartenset ins Leben gerufen, das mit seiner erstaunlichen Trefferquote verblüfft. Warum das so ist, erklärt das Medium folgendermaßen: „Schon seit über 25 Jahren beschäftige ich mich mit Kartenlegen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kartendecks immer wieder an die aktuell herrschende Zeitqualität angepasst werden müssen, um klare Botschaften und Antworten übermitteln zu können.“

Bei der Entwicklung dieses bildgewaltigen Kartendecks wurde mit Hilfe der Engel jede einzelne der Lenormandkarten gechannelt und mit der Engelskraft verbunden.

Gratis Online Orakel – Botschaften der geistigen Welt

Die Lenormandkarten der goldenen Zeit geben täglich gratis wichtige Hinweise. Sie ermöglichen mit klaren Botschaften einen Blick in die Zukunft und geben wertvolle Antworten in den unterschiedlichsten Bereichen.

Sie geben beispielsweise Auskunft bei Fragen zu den Themen:

– Liebe und Partnerschaft

– Gesundheit

– Spiritualität

– Beruf und Finanzen

– Ja-Nein-Fragen

– und Vieles mehr

Tageskarten gratis online legen – Antworten für Jeden

Die Lenormand Tageskarten sind perfekte Ratgeber und führen Antwortsuchende immer wieder helfend durch jeden neuen Tag. Kein Tag ist wie der Andere. Jeder hat eine bestimmte Essenz. Stehen wichtige Entscheidungen an oder bestehen Zweifel an getroffenen Entscheidungen, so vermitteln beim gratis Kartenlegen die Lenormandkarten wichtige Botschafter und sind ein wertvoller Begleiter durch den Tag.

Gratis Online Kartenlegen – So funktioniert es

Das Kartenlegen auf dem Online Portal von Udo Golfman funktioniert denkbar einfach. Zunächst atmest du einige Male tief ein, um zu entspannen. Nachdem du dich entschieden hast, ob du eine Tageskarte ziehen möchtest oder ob du eine Antwort auf eine spezielle Frage bekommen möchtest, formulierst du im letzteren Fall im Gedanken diese Frage möglichst klar. Nun kannst du ganz aus deinem persönlichen Impuls heraus eine Karte des Decks ziehen. Nun erscheint die Karte mit einer kurzen Erklärung, deiner Antwort und einem Tagesimpuls.

Udo Golfmann – Kartenlegen und Hellsehen

Schon als Kind hatte der Hellseher und Engeltherapeut Udo Golfmann außersinnliche Erfahrungen. Das 1979 im Sternzeichen Krebs geborene Medium kam bereits mit einer erweiterten Wahrnehmung zur Welt und konnte von jeher mit Engeln, Verstorbenen sowie mit anderen Lichtwesen aus der geistigen Welt kommunizieren. Einfühlsam und mit viel Hingabe versteht er es, Menschen spirituell zu beraten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engeltherapie Deutschland (2020)

Herr Udo Golfmann

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



