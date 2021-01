Great Atlantic entdeckt in seinem Konzessionsgebiet Golden Trust neue Goldanomaliezone über 1 km mit Werten bis zu 52 ppb Au – Das Projekt ist 1 km von Marathon Gold Corp. entfernt – Zentral-Neufundland

VANCOUVER, British Columbia-27. Januar 2021 – GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem hundertprozentigen Projekt Golden Trust geochemische Goldanomalien im Boden identifiziert hat. Das Konzessionsgebiet liegt in Zentral-Neufundland; seine südliche Grenze ist 1 km nördlich des Goldkonzessionsgebiets Valentine von Marathon Gold Corp. (TSXV.MOZ).

David Martin, der VP Exploration von Great Atlantic, merkte dazu an: Wir sind mit unserem ersten Explorationsprogramm im Goldkonzessionsgebiet Golden Trust sehr zufrieden. Der Anteil der Bodenproben mit anomalen Goldwerten ist sehr hoch, wobei sich die anomalen Proben auf einige Bereiche konzentrieren, die Zielgebiete in der Exploration von 2021 sein werden. In dieser Region des Konzessionsgebiets wird auch eine nordöstlich streichende Verwerfung gemeldet, die eine günstige Struktur für eine Goldmineralisierung darstellt.

Das Programm 2020 mit Vorerkundung und Entnahme von Bodenproben wurde in der nördlichen Region des Konzessionsgebiets Golden Trust durchgeführt. 23 Proben (ungefähr 18 % der Proben) ergaben anomale Werte von 6-52 ppb Gold, von denen elf Proben (ungefähr 9 % der Proben) 11-52 ppb Gold aufwiesen und 4 Proben den Wert von 20 ppb Gold (24-52 ppb Au) überschritten. Die Goldanomalien treten als Einzelproben-Anomalien und als Cluster anomaler Proben auf. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

– 16 von 50 Proben (ca. 32 %) entlang eines ca. 1,3 Kilometer langen Abschnitts einer Bodenlinie ergaben 6-26 ppb Gold, wobei sechs Proben 11-26 ppb Gold aufwiesen. In dieser Region wird eine nordöstlich streichende Verwerfung gemeldet.

– Drei von sechs Proben entlang eines ca. 130 Meter langen Abschnitts einer Bodenlinie ergaben Goldwerte von 14, 19 und 52 ppb.

– Verstreute weitere Goldanomalien ergaben bis zu 28 ppb Gold.

Wichtige Daten zum Konzessionsgebiet Golden Trust:

– Die südliche Grenze liegt 1 km nördlich des Goldprojekts Valentine von Marathon Gold Corp. Das Konzessionsgebiet befindet sich ungefähr 44 km südwestlich des Konzessionsgebiets Golden Promise von Great Atlantic und ungefähr 31 km südwestlich der VMS-Lagerstätte Duck Pond.

– Liegt im Bereich der höffigen Victoria Lake Supergroup, in der zahlreiche epigenetische Gold- und vulkanogene Massivsulfidvorkommen lagern (einschließlich der Nichtedelmetall-/Edelmetall-Lagerstätte Duck Pond).

– Liegt in der Teilzone Exploits der Zone Dunnage und östlich einer bedeutenden Kollisionsgrenze (im Umfang der Appalachen) und einer Suturzone.

– Von der Regierung entnommene Geschiebeproben (2008) ergaben erhöhte bis anomale Werte für Gold in verschiedenen Regionen des Konzessionsgebiets Golden Trust.

– Das Konzessionsgebiet mit insgesamt 2.400 Hektar befindet sich in einer wenig erkundeten Region des zentralen Goldgürtels von Neufundland.

Die Bodenproben von 2020 wurden von Eastern Analytical Ltd. analysiert. Die Bodenproben wurden getrocknet und auf -80 Mesh gesiebt. Teilproben der gesiebten Teile wurden mit Brandprobe – Atomabsorption (AA) auf Gold und mit Vier-Säuren-Aufschluss – ICP-OES auf weitere 34 Elemente analysiert. Great Atlantic ist von Eastern Analytical Ltd. unabhängig.

Die Leser werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Mineralisierungen im Goldprojekt Valentine, im Konzessionsgebiet Golden Promise, in der Lagerstätte Duck Pond und an anderen Orten der Teilzone Exploits für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet Golden Trust nicht zwangsläufig repräsentativ sind.

David Martin, P.Geo., VP Exploration von Great Atlantic, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

