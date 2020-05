Great Atlantic erhält Genehmigung für geochemische und geophysikalische Bodenmessungen im Goldkonzessionsgebiet Golden Promise in Zentral-Neufundland

VANCOUVER, British Columbia – 12. Mai 2020. GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Genehmigung für geochemische und geophysikalische Bodenmessungen in seinem Goldkonzessionsgebiet Golden Promise erhalten hat. Golden Promise befindet sich innerhalb des Goldgürtels im Zentrum von Neufundland. Die Genehmigung gestattet unter anderem Arbeiten im südwestlichen Teil des Konzessionsgebiets, im Bereich der Goldanomalie 1, des in der untenstehenden Karte aufgezeigten Standorts. Im Zuge der Erkundungsprobenahmen 2018 entdeckte das Unternehmen in diesem Gebiet geochemische Bodenanomalien (mit bis zu 77 ppb Gold) (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 27. September 2018).

Im Jahr 2018 entdeckte Great Atlantic im Rahmen eines Erkundungsprogramms im südwestlichen Teil des Konzessionsgebiets Golden Promise geochemische Gold-Bodenanomalien, die als Goldanomalie 1 bezeichnet werden. Die Gold-Bodenanomalien befinden sich rund 4 Kilometer nordöstlich des in Nordost-Südwest-Richtung streichenden goldhaltigen Quarzerzgangsystem Linda – Snow White. Die Gold-Bodenanomalien wurde entlang von zwei parallelen Probenlinien entdeckt. Zu den Eckdaten der Goldanomalie 1 zählen:

– Bodenproben lieferten Werte von bis zu 77 Teile pro Milliarde (ppb) Gold.

– 570 Meter Bodenlinie; alle Proben lieferten anomale Goldwerte.

– Völlig neues Zielgebiet, in dem bisher noch keine Bohrungen absolviert wurden.

– Liegt etwa 4 Kilometer nordöstlich von der goldhaltigen Quarzerzgangzone Linda – Snow White (Bohrabschnitte mit bis zu 19,5 g/t Gold auf 1,15 Metern).

Great Atlantic plant für 2020 geochemische Bodenprobenahmen entlang eines Rasters bei der Goldanomalie 1, um die geochemischen Gold-Bodenanomalien in diesem Zielgebiet zu definieren. Zudem beabsichtigt Great Atlantic, in diesem Zielgebiet geophysikalische Bodenmessungen durchzuführen, um die Interpretation der Geologie des Grundgesteins zu unterstützen und mögliche goldhaltige Strukturen zu ermitteln. Die Ergebnisse werden zur Ermittlung von Standorten für Grabungen und Diamantbohrungen eingesetzt werden.

Das Goldkonzessionsgebiet Golden Promise beherbergt mehrere goldhaltige Quarzgänge, wobei die bedeutendsten in der Jaclyn Main Zone (JMZ) lagern. Das Unternehmen hat im Dezember 2018 für die JMZ eine Mineralressourcenschätzung im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 veröffentlicht (siehe auch die Pressemeldung vom 6. Dezember 2018).

Das Goldkonzessionsgebiet Golden Promise liegt in einer Region, in der in jüngerer Zeit bedeutende Goldvorkommen entdeckt wurden. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Teilzone Exploits der Dunnage-Zone von Neufundland. Innerhalb der Teilzone Exploits liegt das Konzessionsgebiet entlang dem nordnordwestlichen Rand der Victoria Lake Supergroup (VLSG), einer vulkanischen Sedimentformation. Der nordwestliche Rand des Konzessionsgebiets Golden Promise verläuft in der Nähe und zum Teil angrenzend an eine bedeutende Kollisionsgrenze (im Umfang der Appalachen) und eine Suturzone, die als Red Indian Line (RIL) bekannt ist. Die RIL bildet die westliche Grenze der Teilzone Exploits. Zu den jüngsten wichtigen Goldfunden in dieser Region der Teilzone Exploits gehören die Entdeckungen von Sokoman Minerals Corp. (TSXV.SIC) im Goldprojekt Moosehead Gold und von Marathon Gold Corp. (TSXV.MOZ) im Goldprojekt Valentine.

Die Leser werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Mineralisierungen im Goldprojekt Moosehead und im Goldprojekt Valentine nicht notwendigerweise auf die Mineralisierungen im Konzessionsgebiet Golden Promise schließen lassen.

David Martin, P.Geo., VP Exploration von Great Atlantic, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Für das Board of Directors:

Christopher R Anderson

Herr Christopher R Anderson: Always be positive, strive for solutions, and never give up

President, CEO, Director

Direkt: +1 604-488-3900

Investor Relations:

Tel. +1 604-488-3900

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

