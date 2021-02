Great Atlantic schließt Finanzierung in Höhe von 675.000 $ mit Lead Order von Palisades Goldcorp. ab

Vancouver, British Columbia, Kanada – 25. Februar 2021 – GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) berichtet, dass es die am 5. und 11. Februar 2021 angekündigte, nicht vermittelte Privatplatzierung über Bruttoerlöse von 675.000 $ mit einem Lead Order von Palisades Goldcorp. Ltd. abgeschlossen hat. Die Einheiten der Finanzierung bestehen aus einer Stammaktie zu einem Preis von 0,50 $ und einem ganzen Aktienkauf-Warrant, der über einen Zeitraum von 36 Monaten zu einem Preis von 0,75 $ pro Aktie ausübbar ist.

Das Unternehmen hat Barprovisionen in Höhe von 15.000 $ an Glores Securities Inc, in Höhe von 4.500 $ an Haywood Securities Inc., in Höhe von 1.200 $ an PI Financial Corp. sowie in Höhe von 6.600 $ an Canaccord Genuity Corp. gezahlt. Außerdem hat das Unternehmen 30.000 Vermittler-Warrants an Glores Securities Inc., 9.000 Vermittler-Warrants an Haywood Securities Inc. sowie 2.400 Vermittler-Warrants an PI Financial Corp. ausgegeben. Für die Vermittler-Warrants gelten die gleichen Konditionen wie für die Warrants aus der Privatplatzierung.

Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden für allgemeines Arbeitskapital und Explorationstätigkeiten auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens verwendet.

Der Abschluss der Privatplatzierung unterliegt noch der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V.

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist bis zum 23. Juni 2021.

Über Palisades Goldcorp

Palisades Goldcorp ist Kanadas ressourcenorientierte Handelsbank. Das Managementteam von Palisades kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Generierung von Werten verweisen und wird von vielen der namhaftesten Financiers der Branche unterstützt. Da die Bewertung von Junior-Rohstoffunternehmen auf einem Generationstiefstand liegt, ist das Management der Ansicht, dass die Branche vor einer großen Hausse steht. Palisades positioniert sich mit bedeutenden Beteiligungen an unterbewerteten Unternehmen und Vermögenswerten, um überlegene Renditen zu erzielen.

Für das Board of Directors:

Christopher R Anderson

Herr Christopher R. Anderson – Always be positive, strive for solutions, and never give up

President, CEO & Director

604-488-3900 – Direktwahl

Investor Relations:

Tel. 604-488-3900-

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56952/GR-Feb25-2021_DEPRcom.001.png

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Great Atlantic Resource Corp

888 Dunsmuir Street – Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Great Atlantic Resources Corp.

Chris Anderson

888 Dunsmuir Street – Suite 888

V6C 3K4 Vancouver, BC.

Kanada

email : ir@greatatlanticresources.com

