Vancouver, BC – 26. November 2024 – Great Pacific Gold Corp. (Great Pacific Gold oder GPAC oder das Unternehmen) (TSXV:GPAC – WKN:A3EQ9X – OTCQX:FSXLF) gibt Unternehmensupdate zu seinem Wild Dog-Projekt (Wild Dog), seinem laufenden Diamantbohrprogramm auf dem Kesar-Projekt (Kesar) und seiner kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung (die AGM) bekannt.

Highlights

· Das Führungsteam von GPAC besuchte kürzlich Kesar und Wild Dog

· Das Diamantbohrprogramm Kesar Anteruno schreitet gut voran:

o Bisher wurden ~1.000 Meter gebohrt, wobei zwei Diamantbohrgeräte im Einsatz sind

o Die Löcher KDH-01 und KDH-02 testeten die NW-SE-Anteruno-Strukturen, die von Norden nach Süden gebohrt wurden

o Das Loch KDH-03 testet eine parallele Struktur, die von Süden nach Norden gebohrt wird

o 2.500 Meter Bohrungen und fünf Bohrlöcher werden voraussichtlich bis zum Jahresende abgeschlossen sein, wobei die Bohrungen über Weihnachten und bis in den Januar hinein fortgesetzt werden sollen

o Zielkartierung der East Vein und Bodenprobenahme im Gange, Bohrungen voraussichtlich im 1. Quartal 2025

· Besuch vor Ort bei Wild Dog bestätigte, dass es sich bei Wild Dog um ein Explorationsprojekt im mittleren Stadium mit hohem Erzgehalt und großem Tonnagepotenzial handelt

o Frühere kleinere Tagebauminen haben ein hochgradiges Gold-Kupfer-System mit starker Alteration und Brekzienbildung freigelegt

o Epithermales/Oxid-System entlang des Streichens und in der Tiefe offen

· Nach dem Abschluss verschiedener Straßenbauprojekte im Jahr 2024 wurde das Wild Dog 2025-Programm entwickelt, das Folgendes umfasst:

o Infrastrukturaufbau und Datenkonsolidierung sowie

o Diamantbohrungen mit Schwerpunkt auf einem 3 km langen Teil der Wild Dog-Struktur

· Die Hauptversammlung von GPAC fand am 26. November 2024 statt und alle vorgeschlagenen Beschlüsse wurden angenommen, einschließlich der Wiederwahl der fünf Direktoren

Der Antrittsbesuch des Führungsteams bei Wild Dog bot zusammen mit unserem GPAC-Personal vor Ort eine unschätzbare Gelegenheit, das enorme Potenzial dieses Projekts aus erster Hand zu sehen, sagte Greg McCunn, CEO von Great Pacific Gold. „Bei diesem Besuch begleiteten mich unser neuer Vizepräsident für Exploration, Callum Spink, der Vizepräsident für Unternehmensentwicklung, Mick Carew, und der Direktor Chris Muller. Nach dem Besuch haben wir ein umfangreiches Explorationsprogramm für 2025 geplant, das sich auf einen 3 km langen Abschnitt des Wild Dog-Korridors konzentriert. In diesem Gebiet gab es historische Bergbauaktivitäten, bei denen intensive und ausgedehnte Brekzien, Alterationen und Adern freigelegt wurden, was auf ein umfangreiches hydrothermales System hindeutet, wie hochgradige Abschnitte aus früheren Bohrungen belegen.

Herr McCunn fuhr fort: In der Zwischenzeit kommen die Diamantbohrungen bei unserem Kesar-Projekt gut voran. Es sind zwei Bohrgeräte im Einsatz und bis heute wurden etwa 1.000 Meter gebohrt. Die visuellen Ergebnisse sind ermutigend und wir planen, das Programm bis 2025 zu verlängern, um auch die äußerst aussichtsreiche East Vein Zone zu testen, die sich 2 Kilometer nördlich der aktuellen Bohrungen bei Anteruno befindet. Wir freuen uns darauf, den Markt mit den Ergebnissen zu versorgen, sobald sie verfügbar sind.

Jahreshauptversammlung

GPAC freut sich außerdem, die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung vom 26. November 2024 bekannt zu geben. Auf der Jahreshauptversammlung stimmten die Aktionäre allen vorgelegten Anträgen zu, einschließlich der Wiederwahl von Greg McCunn, Chris Muller, Robert McMorran, Iain Martin und Charles Hethey. Die Aktionäre genehmigten außerdem die Ernennung von BDO Canada LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens sowie den 10-prozentigen Aktienoptionsplan und den wertpapierbasierten Vergütungsplan (SBC-Plan).

Der SBC-Plan erlaubt die Gewährung von Restricted Share Units (wie im Aktienplan definiert) und Deferred Share Units (wie im SBC-Plan definiert) (Restricted Share Units und Deferred Share Units werden zusammen als Prämien bezeichnet). Die maximale Anzahl der Aktien, die gemäß den Prämien, die im Rahmen des SBC-Plans gewährt werden können, ausgegeben werden können, ist auf 10.022.854 festgelegt. Darüber hinaus darf die maximale Anzahl der Aktien, für die Prämien und andere Aktienvergütungen ausgegeben werden können, für: (i) einen Teilnehmer 5 % der ausstehenden Aktien innerhalb eines Jahres nicht überschreiten, (ii) einen Berater 2 % der ausstehenden Aktien innerhalb eines Jahres nicht überschreiten; und (ii) Insider als Gruppe 10 % der ausstehenden Aktien nicht überschreiten. Personen, die Investor-Relations-Aktivitäten anbieten, dürfen keine Prämien im Rahmen des SBC-Plans erhalten. Alle Zuteilungen unterliegen einer obligatorischen einjährigen Wartezeit. Weitere Einzelheiten zum SBC-Plan sind im Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 24. Oktober 2024 aufgeführt.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung genehmigte der GPAC-Vorstand die Zuteilung von 775.000 Restricted Share Units an derzeitige und neu eingestellte Führungskräfte und Berater.

Über Great Pacific Gold

Great Pacific Gold verfügt über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Papua-Neuguinea (PNG) und Australien. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung von Gold-Kupfer-Ressourcen aus seinen äußerst aussichtsreichen Landpaketen. Zu den Kernprojekten des Unternehmens gehören:

· Kesar – in der Provinz Eastern Highlands in PNG gelegen und an die Minenpachtgebiete von K92 Mining angrenzend, ist Kesar ein Greenfield-Explorationsprojekt mit mehreren hochrangigen Zielen in unmittelbarer Nähe der Grundstücksgrenze zu K92. Mehrere epithermale Adern bei Kesar verlaufen in Streichrichtung und weisen die gleiche Ausrichtung wie die wichtigsten K92-Lagerstätten wie Kora auf. Die bisherigen Explorationsarbeiten von GPAC bei Kesar haben gezeigt, dass diese Adern hohe Goldgehalte in Aufschlüssen und sehr hohe Goldgehalte im Boden aufweisen, die mit aeromagnetischen Hochs zusammenfallen.

· Arau – Das Arau-Projekt befindet sich in der Provinz Eastern Highlands in Papua-Neuguinea und umfasst das äußerst vielversprechende Explorationsziel Mt. Victor mit Potenzial für eine epithermale Gold-Basismetall-Lagerstätte mit hoher Sulfidierung. Im August 2024 wurde auf Mt. Victor ein Phase-1-RC-Bohrprogramm abgeschlossen, dessen Ergebnisse noch ausstehen. Das Arau-Projekt umfasst die Elandora-Lizenz, die auch verschiedene epithermale und Kupfer-Gold-Porphyr-Ziele enthält.

· Wild Dog – in der Provinz Ost-Neuguinea in Papua-Neuguinea gelegen, ist Wild Dog ein Brachflächen-Explorationsprojekt mit einer Geschichte des Goldabbaus in kleinem Maßstab. Das Projekt enthält zahlreiche epithermale und porphyrische hydrothermal-magmatische Ziele, die durch frühere Explorationen und Betriebe belegt sind. Das Unternehmen schloss im August 2024 eine Straßensanierung ab und der Zugang zum Projekt wurde für grundlegende Umwelt- und Explorationsarbeiten eingerichtet.

· Lauriston – Das Lauriston-Projekt befindet sich im Bundesstaat Victoria, Australien, an der südlichen Erweiterung des Fosterville Goldfield Belt und grenzt an die ausgedehnten Fosterville-Liegenschaften und Minenbetriebe von Agnico Eagle. Lauriston enthält das Ziel Comet-Trojan, ein 4,5 km langes epizonales orogenes System. Das Entdeckungsbohrloch bei Comet durchschnitt 8 m mit 105 g/t Gold und ein Folgebohrprogramm wurde im 3. Quartal 2024 abgeschlossen. Das Unternehmen konsolidiert derzeit seine Informationen über das Lauriston-Projekt und plant die Veröffentlichung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101.

· Walhalla – Das im australischen Bundesstaat Victoria gelegene Projekt Walhalla umfasst Konzessionen mit einer Fläche von über 1.400 km2, darunter zahlreiche historische Bergbaubetriebe und das kürzlich erworbene Grundstückspaket Woods Point. Das Unternehmen konsolidiert derzeit seine Informationen über das Projekt Walhalla und wird voraussichtlich einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 veröffentlichen. Walhalla enthält ein vorrangiges Greenfield-Ziel namens Pinnacles. Umfangreiche bodengeochemische Untersuchungen haben einen 400 m x 1.100 m großen goldmineralisierten aplitischen Gang hervorgehoben, der disseminierte Sulfide und Aufschlüsse an der Oberfläche enthält. Das Ziel Pinnacles ist vollständig genehmigt und bereit für Bohrungen.

Das Unternehmen verfügt auch über eine Reihe anderer Explorationsprojekte, darunter das kürzlich erworbene Tinga Valley Project.

