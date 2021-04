Green Battery Minerals beginnt Börsenhandel im OTCQB-Markt

27. April 2021, VANCOUVER, B.C. Green Battery Minerals Inc. (TSX-V: GEM, FSE: BK2P, WKN: A2QENP, OTCQB: GBMIF) (Green Battery oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn des Handels der Stammaktien des Unternehmens im OTCQB-Venture Markt unter dem Symbol GBMIF am 27. April 2021 bekanntzugeben. Der Handel der Unternehmensaktien an der Toronto Venture Stock Exchange (TSXV) unter dem Symbol GEM und an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter den Symbolen FSE: BK2P, WKN: A2QENP geht weiter.

Die Notierung an der OTCQB bedeutet eine Ausweitung unserer Kapitalmarkt-Strategie und stellt einen wichtigen Schritt in der Förderung der Bekanntheit unter Investoren und des Interesses an Green Battery Minerals in einer immer mehr elektrifizierten Welt dar.

OTCQB ist der führende Markt für junge und sich entwickelnde Unternehmen und wird von OTC Markets Group Inc. betrieben. Um zum Handel an der OTCQB zugelassen zu werden, müssen Unternehmen ihre Offenbarungsverpflichtungen eingehalten haben, eine jährliche Zertifizierung zu Unternehmens-verifizierung und -management vorlegen und einen Test zum Mindestangebotspreis bestehen. Die OTCQB-Qualitätsstandards schaffen eine solide Transparenzgrundlage und bieten die Technologie zu verbesserter Information und Handelserfahrung für Investoren. QTCQB erlaubt auch Zugang für Investoren, die an der TSX Venture nicht handeln können.

Green Battery Minerals Ziele für die nächsten 6 Monate:

1) Bau einer Anode aus Graphit zum Test in einer Lithium-Ionenbatterie.

2) Erweiterung unserer Ressourcen mit einem Bohrprogramm, das noch bekanntgegeben wird.

3) Laborarbeiten zur Bestimmung der besten Verarbeitungsmethode für Graphit.

Über das Unternehmen: Green Battery Minerals wird von einem Team geleitet, das zusammen über 150 Jahre Erfahrung vorweisen kann und nicht nur zahlreiche Minen entdeckt, sondern diese auch errichtet und betrieben hat. Der jüngste Erfolg des Managementteams von Green Battery Mineral ist die Entdeckung der Graphitressource Berkwood im Norden von Quebec. Green Battery Mineral besitzt dieses Aktivum zu 100 Prozent und die Aktionäre des Unternehmens werden von diesem Aktivum profitieren, zumal die Nachfrage nach Graphit für Elektrofahrzeuge beträchtlich steigt.

