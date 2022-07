Green Battery Minerals berichtet über neue Graphitaufschlüsse in Zone 6 und die Entnahme von Schlitzproben

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – Vancouver, British Columbia, | 15. Juli 2022 – Green Battery Minerals Inc. (das Unternehmen) (TSXV: GEM) (OTC: CZSVF) freut sich bekannt zu geben, dass seine Arbeitsmannschaft in Zone 6 (siehe Pressemeldung vom 30. Juni) eine bedeutende Zone mit Graphitaufschlüssen freigelegt und daraus Schlitzproben entnommen hat. Im Rahmen des Programms ist geplant, die Aufschlüsse in dieser Zone genauer zu definieren und weiter freizulegen. Die aktuellen geologischen Kartierungen und Grabungen, die derzeit in der Zone 6 durchgeführt werden, sollen dazu dienen, das bevorstehende Bohrprogramm zu präzisieren. Damit werden wir unserer PEA einen wichtigen Schritt näherkommen.

ZONE 6

Bevor dem Unternehmen die neuen Erkenntnisse über die Zone 6 vorlagen, war bereits ein Bohrprogramm (Pressemeldung vom 6. Mai 2022) in der Zone 6 über insgesamt 760 Meter in 12 Bohrlöchern absolviert worden. Sechs der zwölf Bohrungen wurden unmittelbar im Bereich der Aufschlüsse niedergebracht und durchteuften eine bedeutende Graphitanreicherung. Diese Abschnitte lassen auf ein sich entwickelndes Strukturmodell mit mehreren liegend gefalteten Graphithorizonten schließen, die mächtige und vermutlich durchgehend mit Graphit mineralisierte Bereiche mit beachtlichen Erzgehalten und wahren Mächtigkeiten beherbergen.

In der Zone 6 befinden sich noch zahlreiche weitere Aufschlüsse, die bis dato noch nicht bebohrt wurden. Im Zuge der Anlage der Zufahrtswege zu den Aufschlusszonen zur Errichtung der Bohrplattformen werden derzeit immer mehr Aufschlüsse freigelegt.

Karte 1: Entlang der Zufahrtsstraße zu den Graphitaufschlüssen in Zone 6 im oberen Bereich des Hügels sind 5 bedeutende Aufschlüsse ersichtlich.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66708/2022-07-06MappingChannelSampling_DE_PRcom.001.jpeg

Bild 1: Bereich Nr. 1 mit Graphitaufschlüssen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66708/2022-07-06MappingChannelSampling_DE_PRcom.002.jpeg

Bild 2: Bereich Nr. 2 mit Graphitaufschlüssen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66708/2022-07-06MappingChannelSampling_DE_PRcom.003.jpeg

Bild 3: Bereich Nr. 3 mit Graphitaufschlüssen und Entnahme von Schlitzproben

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66708/2022-07-06MappingChannelSampling_DE_PRcom.004.jpeg

Bild 4: Bereich Nr. 3 mit Schlitzproben – reichhaltige Graphitfunde

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66708/2022-07-06MappingChannelSampling_DE_PRcom.005.png

Bild 5: Bereich Nr. 4 mit Graphitaufschlüssen auf der Spitze des Hügels

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66708/2022-07-06MappingChannelSampling_DE_PRcom.006.jpeg

Bild 6: Bereich Nr. 5 mit Graphitaufschlüssen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66708/2022-07-06MappingChannelSampling_DE_PRcom.007.jpeg

Tom Yingling, President und CEO von Green Battery, meint dazu: Unsere Arbeiter haben die Aufschlüsse erweitert und wir sind von den sichtbaren Ergebnissen absolut begeistert. Sobald uns die Auswertungsberichte zu den Schlitzproben aus den Graphitaufschlüssen vorliegen, werden wir die Daten entsprechend analysieren, damit wir diese faszinierende Anomalie entsprechend definieren können und bessere Einblicke bekommen, welche weiteren Arbeiten erforderlich sind.

Über das Grafitprojekt Berkwood

Das Grafitprojekt Berkwood befindet sich in der Provinz Quebec, in der Gemeinde Manicouagan Regional County, drei Stunden Fahrzeit von der Stadt Baie-Comeau entfernt. Es ist über eine große Nebenstraße und zahlreiche Neben- und Forststraßen, die das Konzessionsgebiet durchqueren, leicht zugänglich.

Die Lagerstätte Zone 1 liegt 8 Kilometer südwestlich der Lagerstätte von Mason Graphite, die Gegenstand einer aktuellen Machbarkeitsstudie ist. Das Unternehmen glaubt, dass seine Lagerstätte Zone 1 und die Lagerstätte von Mason ähnliche geologische Eigenschaften aufweisen. Die Lagerstätte Zone 1 ist eines der hochgradigsten Grafitvorkommen der Welt.

Die aktuelle Mineralressource auf dem Grafitprojekt Berkwood umfasst auf die Tagebaugrube beschränkte Ressourcen von insgesamt 1.755.300 Tonnen in der Ressourcenkategorie angedeutet mit 17,00 % Cgr und 1.526.400 Tonnen in der Ressourcenkategorie vermutet mit 16,39 % Cgr.

Tagebauressourcen auf dem Projekt Lac Gueret South (gerundete Zahlen)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66708/2022-07-06MappingChannelSampling_DE_PRcom.008.png

Die oben genannten Mineralressourcenschätzungen sind im technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate on the Lac Gueret South Graphite Property, Quebec, Canada beschrieben. Der Stichtag ist der 19. Juni 2019, datiert den 30. Juni 2019. Der Bericht wurde von Edward Lyons, PGeo., Florent Baril, ing., und Claude Duplessis, ing., verfasst. Link zum Bericht: greenbatteryminerals.com/wp-content/uploads/ReportFINAL_compressed.pdf

Qualifizierter Sachverständiger: Luke van der Meer (P.Geo) ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101 und hat die technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen: Green Battery Minerals wird von einem Team geführt, dessen Mitglieder zusammen eine Erfahrung und Erfolgsbilanz von mehr als 150 Jahren in der Auffindung von Minen und deren Ausbau und Betrieb vorweisen können. Zu den jüngsten Erfolgen des Führungsteams von Green Battery Minerals zählt die Entdeckung der Grafitlagerstätte bei Berkwood im Norden der kanadischen Provinz Quebec. Green Battery Mineral hält sämtliche Rechte an diesem Projekt und die Aktionäre des Unternehmens sollten angesichts des dramatischen Anstiegs der Nachfrage nach Grafit für Elektrofahrzeuge von diesem Projekt entsprechend profitieren.

Für das Board of Directors:

Green Battery Minerals Inc.

Thomas Yingling

President, CEO & Director

Nähere Informationen erhalten Sie über

Investor Relations:

oder 1-604-343-7740

info@greenbatteryminerals.com

www.greenbatteryminerals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass das Unternehmen das in dieser Pressemitteilung beschriebene Bohrprogramm durchführen, das Angebot durchführen und Mittel für die Exploration des Grafitprojekts Berkwood aufwenden wird. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Geschäftsergebnisse und Explorationsergebnisse des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehören, dass weitere Genehmigungen möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; dass die Mineralclaims keine weiteren Ausgaben rechtfertigen; dass es möglicherweise keine wirtschaftlichen Mineralressourcen gibt; dass sich Methoden, die wir für effektiv hielten, in der Praxis oder auf unseren Claims möglicherweise nicht bewähren; dass wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, umweltbezogene und technologische Faktoren den Betrieb, die Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens beeinflussen können; dass sich unsere spezifischen Pläne und Zeitpläne für Bohrungen, Feldarbeiten und andere Pläne ändern können; dass wir möglicherweise aufgrund von Kostenfaktoren, der Art des Geländes oder der Verfügbarkeit von Ausrüstung und Technologie keinen Zugang zu Mineralen haben oder nicht in der Lage sind, diese zu erschließen; und dass wir auch nicht genügend Mittel aufbringen können, um unsere Pläne durchzuführen. Zusätzliche Risikofaktoren werden im Abschnitt Risk Factors im Lagebericht (Management Discussion and Analysis) des Unternehmens für das kürzlich abgeschlossene Geschäftsjahr erörtert, der auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten, bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für das Unternehmen daraus ergeben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Sichtweise der Firmenführung wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, werden wir diese Risikofaktoren für zukunftsgerichtete Aussagen nicht aktualisieren.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Green Battery Minerals Inc.

Thomas Yingling

1100 – 1111 Melville Street

V6E 3V6 Vancouver, BC

Kanada

email : tom@berkwoodresources.com

Pressekontakt:

Green Battery Minerals Inc.

Thomas Yingling

1100 – 1111 Melville Street

V6E 3V6 Vancouver, BC

email : tom@berkwoodresources.com

