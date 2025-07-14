Green Bridge Metals bringt Pläne für das Phase-1-Bohrprogramm im zweiten Halbjahr 2026 für Serpentine voran, das an die Projekte NorthMet und Sunrise von NewRange in Minnesota (USA) angrenzt

Vancouver, Kanada – 17. Februar 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die langfristigen technischen und betrieblichen Arbeiten zur Vorbereitung eines für die zweite Hälfte des Jahres 2026 geplanten Diamantkernbohrprogramms der Phase 1 auf seinem Kupfer-Nickel-Vorzeigeprojekt Serpentine (Serpentine oder das Projekt) im St. Louis County, Minnesota, USA, vorantreibt. (Abbildung 1).

Serpentine ist ein großes, für den Tagebau geeignetes Kupfer-Nickel-Sulfid-System im Duluth-Komplex, das unmittelbar an die Lagerstätten NorthMet und Sunrise von NewRange Copper Nickel (NewRange) angrenzt (Abbildung 2). Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Serpentine aufgrund seiner Größe, seines Gehalts, seiner Geometrie und seiner strategischen Lage eine der attraktivsten Entwicklungsmöglichkeiten für Kupfer und andere wichtige Mineralien im Duluth-Komplex darstellt, insbesondere angesichts der Kupfer- und Nickelpreise, die sich auf oder nahe ihrem Mehrjahreshoch befinden. Serpentine beherbergt eine vermutete Mineralressource (MRE) von 279,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,37 % Cu, 0,12 % Ni und 0,007 % Co (0,53 % CuÄq) sowie zusätzlich 21,6 Millionen Tonnen in der Ressourcenkategorie angedeutet mit einem Gehalt von 0,46 % Cu und 0,16 % Ni (0,69 % CuÄq), wie im NI 43-101-konformen technischen Bericht des Unternehmens (Technischer Bericht) vom 14. Juli 2025 angegeben, der unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca1 abgerufen werden kann.

Bei vermuteten Mineralressourcen besteht eine große Unsicherheit hinsichtlich ihrer Existenz und der Frage, ob sie wirtschaftlich abgebaut werden können. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der vermuteten Mineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert.

Das Phase-1-Programm wurde konzipiert, um drei Zielsetzungen zu erreichen:

1) Prüfung der Wirtschaftlichkeit der bestehenden MRE, die, wie oben erwähnt, derzeit sowohl auf angedeuteten als auch auf vermutete Ressourcen basiert1 (Abbildung 3).

2) Prüfung des gesamten Kupferäquivalentgehalts durch Untersuchung des Potenzials für Metalle der Platingruppe (PGM) und Kobalt (Co) als zusätzliche Wertkomponente.

3) Positionierung des Unternehmens im Hinblick auf den Abschluss einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für Serpentine innerhalb der nächsten 18 Monate.

PROGRAMMÜBERSICHT

· Geplante Bohrungen: Phase-1-Bohrungen für das zweite Halbjahr 2026 geplant: etwa 6 bis 10 Diamantkernbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ~2.000 bis 2.500 Metern.

· Genehmigungen: Das Unternehmen arbeitet derzeit mit dem Minnesota Department of Natural Resources an der Genehmigung von sechs neuen Bohrstandorten.

· Ausführungsbereitschaft: Die Logistik und Planung sind weit fortgeschritten, wobei das Unternehmen für Phase 1 eine Bohranlage von Foraco ins Auge fasst, die derzeit auf dem Projekt Titac des Unternehmens im Einsatz ist.

· Geplante Bohrtiefe: im Allgemeinen im Einklang mit historischen Bohrungen (ca. 90 bis >305 m).

· Technischer Fortschritt: Es werden geophysikalische Untersuchungen im Bohrloch durchgeführt, um die Zuverlässigkeit der strukturellen Interpretation zu verbessern, zukünftige Explorationsbohrungen zu steuern und die Unsicherheit bei der Zielerstellung zu verringern.

· Bohrungen mit doppeltem Zweck: Ein oder mehrere Bohrungen können so konzipiert werden, dass sie nach der Kernentnahme die hydrogeologische Überwachung unterstützen, was einen Vorteil für die Genehmigungsverfahren und Basisstudien darstellt. Dieser Ansatz soll die Erfassung von Basisdaten für zukünftige Genehmigungsverfahren und Ingenieurstudien unterstützen.

· Probenahme: Es wird eine vollständige Multielementanalyse durchgeführt, um die Berichterstattung über CuÄq und NSR zu verbessern.

· Systematische Multielementanalyse und metallurgische Planung: Bewertung des Potenzials für eine Steigerung des Kupferäquivalentgehalts (CuÄq) durch die mögliche Einbeziehung von PGMs und Kobalt, die in der aktuellen MRE nicht enthalten sind.

· Starker technischer Vorteil hinsichtlich der Risikominderung: oberflächennahe Geometrie mit geringem Abraumverhältnis, unterstützt durch geologische Modellierung, sowie geophysikalische Bohrlochuntersuchungen und ausgewählte Kernbohrungen mit doppeltem Verwendungszweck, die als hydrogeologische Überwachungsbohrungen zur Unterstützung künftiger technischer Arbeiten und Arbeiten im Rahmen von Genehmigungsverfahren dienen sollen.

Bei vermuteten Mineralressourcen besteht eine große Unsicherheit hinsichtlich ihrer Existenz und der Frage, ob sie wirtschaftlich abgebaut werden können. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der vermuteten Mineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83029/02172026_GRBM_PR_Advances_Serpentine_Phase1_Drill_Program_DE_Prcom.001.png

Abbildung 1. Kartenansicht der Konzessionsgebiete von Green Bridge Metals (türkisfarbene Polygone) im Nordosten von Minnesota, USA. Serpentine grenzt an die Lagerstätte Sunrise von NewRange Copper Nickel.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83029/02172026_GRBM_PR_Advances_Serpentine_Phase1_Drill_Program_DE_Prcom.002.png

Abbildung 2: Geologische Karte mit bekannten magmatischen Kupfer-Nickel-Lagerstätten (rot) im Konzessionsgebiet und in dessen Nähe.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83029/02172026_GRBM_PR_Advances_Serpentine_Phase1_Drill_Program_DE_Prcom.003.png

Abbildung 3: Vereinfachte Längsschnittskizze der Serpentine-Mineralisierung, die die oberflächennahe Geometrie mit geringem Abraumanteil und das Konzept des Infill-Bohrplans des Unternehmens (schwarze Linien) veranschaulicht.

QUELLENNACHWEIS

1 Dufresne, M.B., et al. 2024. Technical Report and Mineral Resource Estimate for the South Contact Zone Project, St Louis County, Minnesota, USA. Apex Geoscience Ltd. Edmonton, AB, Canada. Green Bridge Metals Corp. 18. September 2024.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Ajeet Milliard, Chief Geologist von Green Bridge Metals Corporation, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im jüngsten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Green Bridge Metals Corporation

Green Bridge Metals Corporation ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Projekten mit kritischen Mineralvorkommen in etablierten Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Das Konzessionspaket von Green Bridge in Minnesota beherbergt Kupfer-, Nickel-, Kobalt-, Titan-, Vanadium- und Platingruppenelement-Mineralisierungen, die mit dem Duluth-Komplex in Zusammenhang stehen.

FÜR GREEN BRIDGE METALS CORPORATION

David Suda

President und Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Suda

President und Chief Executive Officer

Tel: 604-928-3101

E-Mail: investors@greenbridgemetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.

Obwohl das Management des Unternehmens davon ausgeht, dass die Annahmen und Erwartungen, die diesen Aussagen oder Informationen zugrunde liegen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, die geplanten Bohr- und anderen Arbeitsprogramme durchzuführen; seine Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten; den geplanten Umfang und Zeitplan der Erweiterungsbohrprogramme; den Zeitplan und die Ergebnisse (Bohrziele) der neuen Analyseergebnisse; und die Erschließung seiner Konzessionsgebiete. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder die Branchenergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: Die Lokalisierung von Mineralvorkommen ist von Natur aus mit Risiken verbunden; die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens führt möglicherweise nicht zu einem kommerziell erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbauindustrie; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Gesetzesänderungen (einschließlich Vorschriften in Bezug auf Bergbaukonzessionen) und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen oder ihnen übermäßige Sicherheit beimessen. Anlegern wird dringend empfohlen, die Offenlegungen in den Jahres- und Quartalsberichten sowie anderen öffentlichen Unterlagen von Green Bridge, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, sorgfältig zu prüfen.

Bestimmte Zahlen und Verweise enthalten Informationen, die durch öffentliche und unternehmensbezogene Referenzen gestützt werden, die seit dem Datum ihrer Referenzierung aktualisiert, geändert oder modifiziert worden sein können.

Die Canadian hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

