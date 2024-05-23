Green Bridge Metals kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung an

Vancouver, Kanada – 29. September 2025 – Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/) gibt bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von bis zu 66.666.667 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,09 $ pro Einheit durchzuführen, was einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 6.000.000 $ entspricht.

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie (jeweils eine Aktie) und einem halben (1/2) Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein Warrant) bestehen, wobei jeder (ganze) Warrant den Inhaber berechtigt, eine Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,15 $ innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren zu erwerben.

Der Abschluss der Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 10. Oktober 2025 erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung zur Unterstützung seines bestehenden Geschäftsbetriebs und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung kann das Unternehmen Vermittlungsprovisionen zahlen und/oder Vermittlungs-Warrants zu den gleichen Bedingungen wie die Warrants an berechtigte Parteien ausgeben, die durch die Vermittlung von Zeichnern für die Privatplatzierung dies unterstützt haben.

Das Unternehmen wird Aktien im Wert von 1,0 % der im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Aktien (die Verwaltungsgebührenaktien) an einen unabhängigen Dritten als Verwaltungsgebühr für dessen Unterstützung bei der Privatplatzierung ausgeben.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an Batteriemetallen reichen Mineralprojekten und die Erschließung der South Contact Zone (die Liegenschaft) entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion nördlich von Duluth (Minnesota) konzentriert. Die South Contact Zone enthält große Tonnagen an Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, der in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen beherbergt ist. Die Liegenschaft hat Explorationsziele für große Ni-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.

IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS,

David Suda

President und Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Suda

President and Chief Executive Officer

Tel: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Aussagen). Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die geplante nicht vermittelte Privatplatzierung.

Obwohl die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die diesen Aussagen oder Informationen zugrunde liegen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung als zutreffend erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen Aussagen über den möglichen Abschluss der Privatplatzierung, den erwarteten Abschlusszeitpunkt und die Verwendung der Erlöse daraus. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Privatplatzierung möglicherweise nicht zu den hierin dargelegten Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis für Leser

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie im U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

