Mittlerweile sieht man im Straßenverkehr immer mehr Fahrzeuge mit einer Folierung. Vielleicht haben Sie ja auch schon über eine Folierung Ihrer Fahrzeuge nachgedacht?

Falls ja, könnten folgende Informationen zur KFZ-Folierung für Sie interessant sein:

Die Vorteile einer KFZ-Folierung

Durch eine Folierung verleiht man den Fahrzeugen eine einheitliche und strahlende Optik. Diese kann je nach Kundenwunsch angepasst werden. Es kann die Farben und das Logo des Unternehmens auf das Fahrzeug foliert werden, sodass eine mobile Werbung entsteht. Die Reichweite einer solchen Werbung erstreckt sich somit über mehrere Orte.

Außerdem wirkt sich ein einheitliches Design auf den Firmenfahrzeugen positiv auf das Image und den ersten Eindruck des Unternehmens aus. Es entsteht ein Wiedererkennungswert.

Wie das Ganze aussehen kann zeigen wir Ihnen anhand eines Beispiels:

Folierung für Greenline

Das Team „Greenline – Mobiles Tockeneisstrahlen“ hat uns mit der Folierung ihres Dienstwagens beauftragt.

An dieser Stelle, vielen Dank an das Team von Greenline für Ihr Vertrauen.

Als Ausgang hatten wir einen blauen Van. Dieser wurde vorab gründlich gereinigt, um die Folierung saubere anbringen zu können. Es erfolgte eine Grundfolierung in Weiß.

Danach wurden dann im Digitaldruck das Dekor / Logos und Texte montiert. All diese Schritte erfolgen bei uns im Haus in Wangen im Allgäu. Wir versorgen unsere Kunden von der Gestaltung, Produktion bis hin zur Montage.

Das Ergebnis spricht für sich.

In Sachen Design bieten wir eine große Auswahl an Möglichkeiten. Verschiedene Farben, Designs und Texte können an die Vorstellungen der Kunden angepasst werden. Diese setzt unser Team dann um und foliert dementsprechend das Fahrzeug.

In Sachen Beratung steht Ihnen unser Team ebenfalls zur Verfügung und hilft gerne bei der Ideenfindung. Wir haben auch weitere Berichte zum Thema Folierungen verfasst, welche ebenfalls hilfreich sein können: hier klicken.

Falls wir Sie nun überzeugen konnten Ihre Fahrzeuge ebenfalls zu folieren, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.

Fragen Sie uns gerne an.

Telefon: 0 75 22 97 37 0

Telefax: 0 75 22 97 37 37

E-Mail: info@mendel-printdesign.de

