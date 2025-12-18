Greenridge Exploration gibt Beginn von Winterbohrprogramm 2026 mit Denison Mines auf Uranprojekt Hook-Carter im Athabasca-Becken, Saskatchewan, bekannt

18. Februar 2026 / Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | FRA: HW3 | OTCQB: GXPLF), freut sich bekannt zu geben, dass das Winterbohrprogramm 2026 (das Programm) auf dem Uranprojekt Hook-Carter (Hook-Carter oder das Projekt) im Südwesten des Athabasca-Beckens in der kanadischen Provinz Saskatchewan begonnen hat. Das Projekt befindet sich zu 20 % im Besitz von Greenridge und zu 80 % im Besitz von Denison Mines Corp. (Denison), wobei Denison als Betreiber des Projekts fungiert. Hook-Carter beherbergt die interpretierten nordöstlichen Streichenerweiterungen paralleler struktureller Trends, darunter der Derkson-Trend und der ergiebige Patterson Lake Corridor (PLC), entlang dessen im Südwesten des Projekts mehrere Uranlagerstätten und -vorkommen entdeckt wurden.

Höhepunkte des Bohrprogramms 2026 bei Hook-Carter

· Denison und Greenridge planen bis zu acht Diamantbohrlöcher auf insgesamt etwa 4.600 m.

· Die Bohrziele wurden durch die Integration detaillierter geophysikalischer Bodenuntersuchungen aus dem Jahr 2025 mit historischen Explorationsdaten definiert, die wesentliche geologische Indikatoren für ein potenzielles Mineralisierungssystem identifiziert haben.

· Das Bohrprogramm 2026 hat im Abschnitt Derkson begonnen, einem von Nordosten nach Südwesten verlaufenden leitfähigen Korridor östlich des PLC, der bei Hook-Carter nach wie vor unzureichend erkundet ist (siehe Abbildung 2). Im Jahr 1978 durchschnitt das Bohrloch DER-04, das innerhalb des Abschnitts Derkson gebohrt wurde, 0,24 % U3O8 auf 2,5 m zwischen 120,5 und 122,5 m, etwa 4,25 km südlich der aktuellen Projektgrenzen.1

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83040/02-18-26Greenridge2026_dePtcom.001.jpeg

Abbildung 1 – Diamantbohrungen am Bohrkragen von Bohrloch HC26-016

Russell Starr, Chief Executive Officer von Greenridge, sagte: Das Bohrprogramm 2026 bei Hook-Carter ist der Höhepunkt jahrelanger Explorationsbemühungen, die zu jenen Zielgebieten geführt haben, die durch die Arbeiten des Joint Ventures im Jahr 2025 definiert wurden. Das Unternehmen freut sich, gemeinsam mit Denison an einem der aufregendsten Uranabschnitte in der Geschichte der Exploration im Athabasca-Becken zu arbeiten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83040/02-18-26Greenridge2026_dePtcom.002.jpeg

Abbildung 2 – Uranprojekt Hook-Carter: Zusammengestellte Karte der Uranlagerstätten und -vorkommen sowie der historischen Exploration

Das Bohrprogramm 2026 wird von einem temporären Lager am Projektstandort aus durchgeführt und soll bis Ende März 2026 abgeschlossen werden. Denison ist als Projektbetreiber bestrebt, mit den indigenen Völkern und Communitys zusammenzuarbeiten, um langfristige, respektvolle, vertrauensvolle und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufzubauen, und ist bestrebt, negative Auswirkungen der Aktivitäten und des Betriebs von Denison zu vermeiden. Diese Absichten werden in der Politik von Denison gegenüber indigenen Völkern zum Ausdruck gebracht.

Über Hook-Carter

Hook-Carter besteht aus elf Claims mit einer Gesamtfläche von 25.115 Hektar und befindet sich in der südwestlichen Ecke des Athabasca-Beckens, etwa 147 Kilometer nordöstlich von La Loche, Saskatchewan. Es wird angenommen, dass Hook-Carter die nordöstliche Streichenerweiterung des PLC beherbergt. Dort befinden sich die Uranlagerstätte Arrow von NexGen Energy (sowie eine potenzielle Erweiterung des PLC in der Ausdehnung innerhalb der vor Kurzem entdeckten Zone Patterson Corridor East), die Uranlagerstätte Triple R von Paladin Energy Limited und die Zonen Spitfire, Hornet und Dragon von Purepoint Uranium Group, die Gegenstand eines Joint Ventures mit Cameco Corporation und Orano Canada sind (siehe Abbildung 2).

Das Projekt befindet sich auch oberhalb der interpretierten Streichenerweiterungen der Korridore Carter und Derkson, die jeweils vielversprechende und unzureichend erkundete strukturelle Korridore darstellen.

Details des Hook-Carter-Joint Ventures

Im Oktober 2016 unterzeichneten ALX Resources Corp. (ALX) und Denison ein Kaufabkommen, dem zufolge ALX eine 80-%-Beteiligung am Projekt für 7,5 Millionen Stammaktien von Denison verkaufte. ALX behielt eine 20-%-Beteiligung an Hook-Carter und Denison erklärte sich bereit, den Anteil von ALX an den ersten Ausgaben in Höhe von 12,0 Millionen $ zu finanzieren. Am 15. November 2019 unterzeichneten ALX und Denison eine schriftliche Vereinbarung hinsichtlich der Gründung eines Joint Ventures zwischen den beiden Unternehmen, nachdem Denison die Anforderung erfüllt hatte, innerhalb eines Finanzierungszeitraums von zunächst drei Jahren mindestens 3,0 Millionen $ der Projektausgaben allein zu finanzieren. Zwischen 2016 und 2023 beliefen sich die Explorationsausgaben von Denison bei Hook-Carter auf insgesamt etwa 7,08 Millionen $, einschließlich der Durchführung von geophysikalischen Oberflächen- und Flugvermessungsprogrammen sowie von Diamantbohrungen auf fast 12.000 m.

Im Mai 2024 wurde das Hook-Carter-Joint Venture revidiert, wobei ALX seinen Anteil am Projekt von 20 % auf 25 % erhöhen konnte, indem es bis November 2026 die nächsten 3,0 Millionen $ für die Exploration des Projekts finanzierte. Am 30. Dezember 2024 wurde ALX im Rahmen einer geplanten Vereinbarung von Greenridge übernommen, wobei Greenridge die Beteiligung von ALX und dessen Finanzierungsverpflichtungen im geänderten Hook-Carter-Joint Venture übernahm.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, M.Sc., P.Geo., einem geologischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person von Greenridge gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen hinsichtlich der historischen und aktuellen Explorationsarbeiten bei Hook-Carter geprüft, einschließlich einer umfassenden Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die den hierin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern gesammelt und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge in Verbindung stehen, von der qualifizierten Person weder überprüft noch bestätigt wurden. Die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten bei Hook-Carter. Das Management weist außerdem darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen in benachbarten oder nahe gelegenen Mineralkonzessionsgebieten oder anderen Konzessionsgebieten im Athabasca Basin – unabhängig davon, ob sie sich auf angegebene aktuelle Ressourcenschätzungen oder historische Ressourcenschätzungen beziehen – nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die bei dem Projekt verzeichnet werden können.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 23 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 269.246 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 14 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 190.932 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 9 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Lithium, Nickel-, Gold- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 72.367 Hektar beinhalten. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

· Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC, 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m2.

· Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Paladin Energy entfernt.

· Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O83, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt4 enthielten.

· Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69% U3O8, einschließlich 4,90% U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe5, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra6, die 31,13 % U3O8 ergab.

· Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu7.

· Das Bohrprogramm 2022 des Konzessionsgebietes Electra Nickel enthielt Ergebnisse von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m8.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 – Saskatchewan Mineral Assessment Database, Report #74F11-0008.

2 – Black Lake: Pressemitteilung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

3 -Gibbons Creek: Pressemitteilung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

4 – McKenzie Lake: Pressemitteilung ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

5 – Nut Lake: Bewertungsbericht 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

6 – Nut Lake: Pressemitteilung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

7 – Firebird Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

8 – Electra Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 20. Juli 2022.

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Greenridge, das künftige Wachstumspotenzial von Greenridge und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Nickel, Kupfer, Gold, Kobalt und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Greenridge, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen enthalten, darunter unter anderem Aussagen zum Projekt und seinem Mineralisierungspotenzial, zu den Zielen, Vorgaben oder Zukunftsplänen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, zu weiteren Explorationsarbeiten im Rahmen des Projekts in der Zukunft, zum Abschluss des Programms und zu den erwarteten Vorteilen aus der Durchführung des Programms. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Nickel-, Kupfer-, Gold-, Kobalt- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

