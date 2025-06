Greenridge Exploration leitet geophysikalisches Datenprüfungsprogramm für das Uranprojekt Sabre im Norden von Saskatchewan ein

10. Juni 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | FWB: HW3 | OTCQB: GXPLF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Convolutions Geoscience (Convolutions) aus Surrey in der kanadischen Provinz BC beauftragt hat, eine umfassende Prüfung und Integration aller verfügbaren geophysikalischen und geologischen Daten für das Uranprojekt Sabre (das Konzessionsgebiet Sabre oder das Projekt) im nördlichen Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan durchzuführen. Der Zweck der Datenprüfung ist die Erstellung eines umfassenden 3D-Modells des Untergrunds, um das Vorkommen potenzieller Uranmineralisierungssysteme zu ermitteln und neue Bohrziele für das Projekt zu erarbeiten.

Convolutions besteht aus einem Team von geophysikalischen Experten mit umfassender Erfahrung in der Uranexploration im Athabasca-Becken, dem Standort der reichhaltigsten Uranlagerstätten der Welt. Die Uranlagerstätten im Athabasca-Becken sind vom Volumen her klein, das heißt, einzelne hochgradige Zonen innerhalb mineralisierter Trends sind in der Regel nur einige Dutzend bis wenige Hundert Meter lang sowie einige Dutzend Meter breit und mächtig – was die Uranexploration zu einer Herausforderung macht. Die Interpretationsmethoden von Convolutions werden nach Ansicht von Greenridge dazu beitragen, einen zielgerichteten Weg für die Entdeckung der verschiedenen Uranlagerstättentypen aufzuzeigen, die erst jetzt – nach über sechzig (60) Jahren Exploration im Athabasca-Becken – erkannt werden.

Russell Starr, CEO von Greenridge, sagt: Convolutions wird wichtige Erkenntnisse liefern, anhand welcher Greenridge das Konzessionsgebiet Sabre in Richtung eines Bohrprogramms ausbauen könnte. Das 3D-Modell wird vorrangige Bohrziele aufzeigen und kann dank der Detailgenauigkeit auch im Zuge der weiteren Erschließung des Projekts verwendet werden.

In Verbindung mit der erneuten Verarbeitung historischer geophysikalischer Daten des Konzessionsgebiets Sabre wird Convolutions die geophysikalischen und petrophysikalischen Daten nutzen, die im Rahmen des Footprints Basinal U Subproject1 des Canadian Mining Innovations Council (CMIC) und des von der Regierung von Saskatchewan2 entwickelten Athabasca Basin 3D Model 2.0 erfasst wurden, um die Ermittlung von Uranzielen zu verbessern.

Im April 2025 absolvierte Greenridge eine MobileMT-Flugvermessung mit großer Eindringtiefe auf dem Konzessionsgebiet Sabre (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 30. April 2025). Das Unternehmen wird die Ergebnisse der Flugmessungen 2025 mit den Daten der folgenden historischen geophysikalischen Vermessungen zusammenführen:

– 2005: MEGATEM-Flugvermessung

– 2005: Falcon-Gravitationsflugvermessung

– 2006: Elektromagnetische Horizontal Loop-Bodenmessungen

– 2007: VTEM-Flugvermessung

– 2007: DC-/Widerstandsbodenmessungen

– 2007: Elektromagnetische Fixed Loop Time Domain-Bodenmessungen

– 2023: Elektromagnetische Fixed Loop Time Domain-Bodenmessungen

Greenridge ist der Auffassung, dass die Ergebnisse der Datenprüfung und -inversionen durch Convolutions zur Abgrenzung neuer Uranziele auf dem Konzessionsgebiet Sabre beitragen werden. Die Genehmigung für das Projekt ermöglicht die Durchführung von Oberflächenexplorationsarbeiten bis zum 30. November 2027, was auch die Niederbringung von bis zu 10 Bohrlöchern beinhaltet. Die Datenprüfung wird voraussichtlich im 2. Quartal 2025 abgeschlossen werden.

Über das Konzessionsgebiet

Das Konzessionsgebiet Sabre befindet sich am nördlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa dreißig (30) Kilometer westlich von Stony Rapids und zehn (10) Kilometer südlich von Fond du Lac in Saskatchewan. Das Projekt umfasst achtundzwanzig (28) Claims mit einer Gesamtfläche von 23.178 Hektar und gilt als höffig für das Vorkommen einer diskordanzgebundenen Uranmineralisierung. Die Uranlagerstätte Fond du Lac, eine oberflächennahe, in Sandstein lagernde Lagerstätte mit einer historischen Reserve von etwa 990.000 Pfund (450.000 Kilogramm) mit einem Durchschnittsgehalt von 0,25 % U3O8, befindet sich etwa 5,5 Kilometer nordwestlich der westlichen Grenze des Projekts.3

Quellennachweis:

1 CMIC Footprints Basinal U Subproject; cmic-footprints.ca/program-summary/basinal-u-subproject.

2 Athabasca 3-D Model 2.0 (NTS 64E, L, M, 74E to 74P) 2020-1; publications.saskatchewan.ca/#/products/112570.

3 Saskatchewan Mineral Deposits Index (SMDI) #1572, Fond Du Lac Uranium Deposit.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P. Geo., Technical Advisor und geologischem Berater des Unternehmens sowie einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen über die historischen Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet Sabre geprüft, was auch eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren beinhaltete, die den hier enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern erfasst und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge in Verbindung stehen, vom qualifizierten Sachverständigen weder geprüft noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet Sabre. Das Management weist weiters darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen auf benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten oder anderen Konzessionsgebieten im Athabasca-Becken, unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle Ressourcenschätzungen oder historische Ressourcenschätzungen handelt, nicht zwangsläufig einen Hinweis auf die Ergebnisse geben, die auf dem Konzessionsgebiet Sabre erzielt werden können.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 27 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 335.825 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 16 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 221.509 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 11 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 114.316 Hektar beinhalten. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

– Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC, 8,57 % Orano) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m1.

– Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium Corp. entfernt.

– Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O82, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt3 enthielten.

– Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69% U3O8, einschließlich 4,90% U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe4, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra5, die 31,13 % U3O8 ergab.

– Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu6.

– Das Bohrprogramm 2022 des Konzessionsgebietes Electra Nickel enthielt Ergebnisse von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m7.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 – Black Lake: Pressemeldung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

2 – Gibbons Creek: Pressemeldung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

3 – McKenzie Lake: Pressemeldung ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

4 – Nut Lake: 1979 Bewertungsbericht (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

5 – Nut Lake: Pressemeldung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

6 – Firebird Nickel: Pressemeldung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

7 – Electra Nickel: Pressemeldung von ALX Resources Corp. vom 20. Juli 2022.

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, auch in Bezug auf zukünftige Pläne und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Formulierungen wie können, erwarten, schätzen, antizipieren, beabsichtigen, glauben und fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten erkannt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit, die Betriebskosten zu verwalten, und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf: das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial; die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt; und die erwarteten Explorationsprogramme des Unternehmens auf dem Projekt. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft operieren wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern und Beratern sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greenridge Exploration Inc.

Sunny Parmar

250-997 Seymour Street

V6B 3M1 Vancouver, BC

Kanada

email : info@greenridge-exploration.com

Pressekontakt:

Greenridge Exploration Inc.

Sunny Parmar

250-997 Seymour Street

V6B 3M1 Vancouver, BC

email : info@greenridge-exploration.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

American Tungsten Corp. identifiziert mehrere Explorationsziele bei Mine Ima und stellt Update hinsichtlich seines technischen Berichts bereit Plattformen, KI und Personalvermittlung: MEDWING initiiert Branchendebatte beim Hauptstadtkongress 2025